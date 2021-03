Vendee Globe2020: Ari Huusela über seinen Empfang, sein Rennen und seinen Stolz auf sein Team.

Beim Ponton, erste Worte, die

ich die meiste Zeit der letzten Nacht geweint habe, habe ich so lange darüber nachgedacht. Ich bin meinem Team ohne sie so dankbar, dass ich nicht hier sein würde, und Alex Thomson, der mich als erster gepusht und mir sehr geholfen hat, das Projekt zu starten. Das war die Helsinki-Bootsausstellung 2016 und seitdem sind wir gut verbunden und im nächsten Sommer hatte ich die Möglichkeit, mit seinem Boot von Polen nach Finnland zu segeln, und mit seinem Team haben mich all diese professionellen Leute dazu gebracht. Alex hat sehr geholfen.

Harte Momente?

Das härteste Boot war, als das Boot knallte, als der Seegang so schrecklich und verwirrt war, dass das Boot knallte und zu der Zeit knallte. Ich dachte, das Boot würde in Stücke brechen. Und es war so unangenehm, zu dieser Zeit im Boot zu sein, die zwei oder drei Tage dauerte, und ich rief Niina an und sagte, ich hätte einen Punkt erreicht, an dem ich hoffte, das Boot würde in zwei Teile zerbrechen und ich könnte von einem Frachtschiff gerettet werden. mich retten.

Kap Hoorn war groß?

Seit ich davon geträumt habe, war Kap Hoorn eine so große Sache, und Sie beginnen darüber nachzudenken, wie hoch Ihre Chancen sind, Kap Hoorn zu sehen, wenn Sie es abrunden. Die Chancen sind nicht so groß, es könnte sein, dass Sie es sind Ich musste einen langen Weg zurücklegen oder in der Nacht, aber am Ende hatte ich perfekte Abendsonne, schöne Bedingungen und ich konnte in die Nähe gehen und per UKW mit dem Leuchtturmwärter sprechen und dann konnte ich den Leuchtturm sehen blinkend und das war unglaublich. Aber den Atlantik zu besteigen war ziemlich schwierig, aber die Bedingungen in den letzten Tagen waren genau das, was ich mir erhofft hatte. Ich war so glücklich und die letzten zwei Tage waren Champagnersegeln.

In der Medienmischzone

Die Mini Transats, die Route du Rhums, die Transat Jacques Vabre und schließlich jetzt die Vendée Globe zu machen, ist einfach unglaublich. Und jetzt seit 1996 an allen Starts dieses Rennens gewesen zu sein und heute endlich fertig zu sein, all diese Leute auf dem Meer, im Kanal und jetzt auf dem Land zu sehen, ist einfach unglaublich, es selbst genießen zu können. Ich bin so glücklich, dass Les Sables d’Olonne und die Vendée dieses Rennen organisieren, und es ist einfach schön zu sehen, wie sich diese netten Leute aus Les Sables d’Olonne um uns kümmern.



Ein Sieg für die Unterstützung seiner Freunde und Familie

Das ist ein großer Sieg für mich. Es war schon ein Sieg für mich, starten zu können. Jetzt bin ich der größte Gewinner. Es ist jetzt sehr emotional, es geht so tief in deine Emotionen. Ich bin so berührt, in der Lage zu sein. In den letzten vier Jahren bin ich jeden Abend und jede Nacht eingeschlafen und habe gedacht: Kann ich dieses Rennen beenden, kann ich das Rennen starten? Und nachdem ich das Rennen gestartet hatte, fragte ich mich jeden Tag, wann es aufhören würde, was die größte Katastrophe sein könnte, die mich aufhielt, ein Wal von was auch immer, aber ich hatte etwas Glück, ich hatte ein gut vorbereitetes Boot mit etwas Gutem Die Leute, Joff Brown und Mikey Ferguson, mit denen ich den Transat Jacques Vabre gemacht habe, haben mich gelernt, IMOCA 60s zu segeln, und mein Amateur-Team um mich herum, das sind meine Freunde, meine Kollegen, meine engsten Leute, meine Familie, sie sind alle Amateure. Sie haben in den letzten vier Jahren so gute Arbeit geleistet, Ich arbeite die ganze Zeit so hart, damit ich anfangen und fertig werden kann. Und natürlich spüre ich den Druck, dass ich nicht das schwächste Glied in der Kette sein kann, ich muss fertig werden, auch um es für sie tun zu können.

Ich bin stolz auf meine Freunde und das Team und all die Leute, die mir mit ermutigenden Botschaften gefolgt sind, die mich in schlechten Tagen oder bei schlechten Launen angetrieben haben. Diese Leute haben mich am Laufen gehalten.



Flugpilot und Sicherheit

Als Flugpilot gibt es viele Dinge, die gleich sind, aber die Hauptsache für mich ist die Art, über Sicherheit nachzudenken. Ich war viele Jahre Flugzeugmechaniker, Instandhaltungsingenieur und dort beginnt die Sicherheit an erster Stelle. Es ist meine Art, über Dinge nachzudenken, die Sie tun. Es spielt keine Rolle, ob ich fliege oder segle. Ich versuche, alle Risiken zu vermeiden, egal ob ich segeln oder fliegen gehe. Deshalb bin ich hier mit einem Boot, das in gutem Zustand und sicher hier ist. Es hat vielleicht etwas länger gedauert

Pressekonferenz

Ari Huusela:

Vielen Dank an alle, die dies möglich gemacht haben. Der Vendee und die Leute des Vendee

Es ist eine große Ehre, den Kurs zu schließen, nicht wahr?

Es fühlt sich jetzt so an, als wäre es ja. Die Menge auf dem Kanal zu sehen, als ich reinkam, fühlte sich wirklich gut an. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute mich anfeuern könnten.

Es ist oft am schwierigsten, an den Start zu kommen. Ist das bei Ihnen der Fall?

Ja, das war bei mir der Fall. Es war wirklich schwer! 6 Monate vor dem Start hatte ich noch keinen Hauptsponsor und wir hatten den großen Kielwechsel zu tun und kein Geld dafür. Wir waren kurz davor, das Projekt einzustellen, aber dann fanden wir im Mai unseren Hauptsponsor und waren sehr damit beschäftigt, uns zu organisieren.

Erzählen Sie uns in 90% der Fälle, in denen Sie sagten, Sie seien glücklich, von Ihren Ausfallmomenten?

Der Start des Rennens war sehr schwer. Die große Front, die wir passieren mussten und danach hatte ich ein Wipeout und einen Mast auf dem Wasser. Es war ein schrecklicher Moment und fiel von der Oberseite des Bootes auf die Unterseite. Es gelang mir, das Boot zu retten, das Rigg zu retten und weiter zu segeln. Ein paar Tage später erwachte ich zu einem Stromausfall auf dem Boot und hatte keinen Strom an Bord. Glücklicherweise hatten wir vor einem Monat die gleiche Situation und ich wusste, was zu tun war und ich hatte einige Ersatzteile und ich konnte diese Elektrik nacheinander zurückholen und das Rennen fortsetzen. Es fühlte sich ziemlich schlecht an, dass Sie in der ersten Woche ein Auslöschen hatten, fast das Boot und dann die Elektrik verloren haben. Sie fragen sich dann, wie Sie mit solchen Dingen auf der ganzen Welt überleben können.

Was fällt jetzt auf, wenn Sie auf das Rennen zurückblicken?

Ich habe es einfach genossen, Tag für Tag mit meinen grundlegenden Routen dort zu bleiben. Ich fühlte mich gut, wenn der Seegang nicht so schlecht und die Wetterbedingungen nicht schlecht waren. Ich habe es sehr genossen. Vielleicht lag es daran, dass ich kein Ziel hatte, das Rennen zu gewinnen oder in einer guten Position zu sein. Ich wollte nur fertig werden und hatte keinen Druck für solche Dinge. So konnte ich das Rennen genießen

Du bist ein Amateursegler, das ist dein Hobby. Was würden Sie jemand anderem raten, der als Amateur reinkommt?

Zuerst muss man lernen, Französisch zu sprechen und zu lesen, es ist eine wichtige Sache! Der zweite ist, dass Sie mit der Klasse Mini beginnen müssen. Das ist ein guter Weg und ein guter Anfang, und Sie werden mit den richtigen Leuten bekannt und kommen in diese hinein, und es ist viel einfacher auf diese Weise. Und mit den Sponsoren muss man wirklich gut umgehen können!



Ein paar Worte zu Ihrem Sponsor: Sie haben drei Sponsoring-Preise in Finnland gewonnen.

Es ist schwer, Sponsoren dazu zu bringen, an uns zu glauben. Wir haben alles getan, um unsere Sponsoren glücklich zu machen, und das war ein großer Erfolg. Das lag hauptsächlich daran, dass ich und Niina (seine Partnerin) Kommunikation und Medien machten. Sie ist professionell, also hat sie so gute Arbeit damit geleistet!

Geben Sie uns ein paar Worte über die Unterstützung anderer Skipper während des Rennens?

Es begann vor langer Zeit, vor mindestens fünf Jahren mit Alex und wurde seitdem mit allen anderen Skippern mehr oder weniger fortgesetzt. Vor diesem Rennen habe ich ein paar Mal mit Alex gesprochen und ihn getroffen. Ich hatte Angst, in den Südpolarmeer zu gehen, da dies meine erste Erfahrung war und ich nicht wusste, was mich erwarten würde, und ich hatte Horrorgeschichten gehört. Es war hilfreich, sich in schwierigen Zeiten von anderen Skippern wie Sam beraten zu lassen, beispielsweise wenn sie sich dem Kap Horn näherten. Es hat mir sehr geholfen, ihren Rat zu hören und zu wissen, dass die anderen Skipper ebenfalls Probleme haben, also war es nicht nur ich

Sie haben einen besonderen Deal mit Sam Davies, nicht wahr?

Wir haben ein besonderes Angebot, aber wir sagen es Ihnen nicht!

Sie werden Sam für einen Flug in Ihrem Flugzeug nehmen?

Ja, als ich Angst hatte, mich Kap Hoorn zu nähern, und so etwas noch nie erlebt hatte. Ich erzählte Sam meine Angst und sie sagte mir, dass sie mehr Angst in einem Flugzeug hat, also kann es nicht so schlimm sein

Dann habe ich versprochen, Sam ins Cockpit zu bringen, um zu zeigen, wie es aussieht, wenn wir an Sturmwolken vorbeifahren, und dass es nicht so beängstigend ist, wenn man das Wetterradar sieht und was um uns herum passiert.

Vor Ihrem ersten Vendee sagten Sie, Sie verstehen nicht, dass andere Skipper immer wieder zurückkommen?

Danach bin ich noch mehr erstaunt über Skipper, die zurückkommen! Ich verstehe, es ist so eine Erfahrung und Herausforderung und Rennen. Aber wenn ich Amateur bin und das mein Hobby ist. Wenn wir es anders machen, anstatt zwei Jobs gleichzeitig zu arbeiten, ist es die einzige Möglichkeit, es erneut zu machen.

Weißt du, dass du für die nächsten vier Jahre im Bett nach Niina frühstücken musst?

Ich denke auch das reicht nicht!

Was war das schwierigste technische Problem?

Es war die technische elektronische Situation, in der die elektronischen Systeme ausfielen. Ich wusste, wie man das Ding repariert und weitermacht, aber das war ziemlich beängstigend. Wenn Sie anfangen, akzeptieren Sie, dass Sie das Rennen möglicherweise an jedem Tag abbrechen müssen, sogar in der ersten Nacht. Aber wenn Sie sich auf diesem Weg durchkämpfen und in den Golf von Biskaya gelangen, ist es schwer zu akzeptieren, dass Sie nicht im Rennen sind. Dann steigt der Druck, wenn Sie das Rennen durchlaufen, da Sie nicht aufgeben möchten, so weit gekommen zu sein, aber es ist immer möglich

Sie müssen heute der beliebteste Finne in Frankreich sein, stimmt ihr zu? (Frage an das Publikum!). Wie fühlt es sich an, einmal beliebt zu sein, Ari?

Es fühlt sich jetzt ziemlich stressig an, ich muss mich benehmen und lernen, Französisch zu sprechen und viele Dinge zu tun

Sie haben vorhin gesagt, dass Stark bereit ist, wieder zu gehen, es ist vollständig repariert und es ist nichts falsch daran.

Das ist wahr! Das war mein Ziel. Das erste Ziel war es, das Rennen zu starten und das zweite Ziel war es, mit einem Boot fertig zu werden, das sich in einem guten Zustand befindet, weil ich das Boot verkaufen muss. Ich habe während des Rennens alles getan, was ich konnte und konnte, um das Boot in einem Stück zu halten, und das ist jetzt der Fall. Es gibt sogar genug Essen für zwei Besatzungsmitglieder und Diesel für dieses Rennen und fast alle Vorräte und Ersatzteile, um wieder zu gehen.

Was denkst du über die Begrüßung hier in Les Sables?

Es war wirklich berührend. Ich konnte meinen Augen nicht trauen, als ich eine große Anzahl von Menschen sah, die mich besuchten. Ich möchte mich bei allen bedanken, die dies tun. Ich werde mich für den Rest meines Lebens daran erinnern.

Wie haben Sie es geschafft, bei guter Gesundheit zu bleiben?

Ich habe es sehr leicht genommen, das könnte die Antwort sein. Ich habe das Boot nicht geschoben, ich habe versucht, das Segeln zu genießen, und so vergingen meine Tage ziemlich schnell. Ich habe nicht so viel gearbeitet wie die ersten Skipper, das ist die Realität. Wenn Sie mehrmals am Tag die Segel wechseln, ist es für diese Art von Rennen schwer für Ihren Körper. Schokolade hilft auch!

Was wird mit dem Boot passieren?

Ich hoffe, wenn jemand ein gutes Boot haben möchte, das sofort für das Training und den TJV bereit ist, und danach können wir es erneut besuchen. Es ist ein gutes Boot für jemanden, der sich dem nächsten Vendee nähern möchte