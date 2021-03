Vendee Globe2020: Ari Huusela der erste Finne, der das Ziel erreicht !

ATMOSPHÄRE

Nachdem Ari Huusela die Insel Yeu umrundet hatte, vielleicht zum letzten Vergnügen am Ende seiner letzten Wende im Norden des Golfs von Biskaya, präsentierte er sich an diesem Freitagmorgen auf der Ziellinie, etwas früher als er es sich vorgestellt hatte. Wir begrüßen den Kapitän immer, wenn das Flugzeug früher als angekündigt den Asphalt erreicht …

Das Wetter war schön, kühl und eine einfache und freudige Prozession begleitete den Skipper bis zur Ziellinie, wo der Finne seine ersten Lagerfeuer knackte und die Emotionen erröteten.

DAS RENNEN VON ARI

Der Vertrag, den der Pilot der Fluggesellschaft mit sich selbst und denen, die ihn umgaben, geschlossen hatte, war klar: Er musste bis zum Ende dieser Weltreise gehen, denn es war klar, dass er vor dem Abflug nur geben würde selbst eine Chance, das Abenteuer zu versuchen.

Der Luftfahrtingenieur wurde zum Piloten einer Fluggesellschaft und begeisterte sich seit seiner ersten Überquerung des Atlantiks mit einem Mini650 im Jahr 1999 für den Ozeanrennsport. Ari Huusela war der erste Skipper einer skandinavischen Nation, der die Vendée Globe fertigstellte. Sein 25. Platz spielt eine große Rolle, es sei denn, er ist “Finisher”, und egal, ob die Tage manchmal lang waren oder nicht, der Finne verdient es, den Spitznamen, den er als “Super Happy Ari” erhielt, zu verallgemeinern. Im schlimmsten Fall, auf dem Höhepunkt der Depression, als sich die Galeeren auf seinem Boot häuften, räumte er ein, dass er nur “glücklich” sei. “” Ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass ich der Letzte sein könnte, sagte er vor ein paar Tagen. Ich bin einfach super glücklich, im Rennen zu sein und dort zu sein, wo ich bin. Ich wusste, dass ich weit von den anderen entfernt sein würde, und die Hauptsache war, mit einem soliden Boot fertig zu werden, das in gutem Zustand zurückkommen würde . “



Für eine sehr lange Zeit in Kontakt mit Alexia Barrier (TSE-4MyPlanet), der Pilot nur den Kontakt verloren mit dem Angeklagten des Landes während der letzten 15 Tage , wenn zuerst die Hochdruckzone der südlichen Azoren eintritt, die 6. Seemann Allein in diesem Jahr eine Welttournee zu beenden, hat die Lücke vergrößert. Stark beruhigte sich, im Westen des Antizyklons zu bleiben.



Einige Momente seines Epos werden ihn vielleicht mehr als andere markieren. Der schreckliche Sturm, unter dem er auf dem Weg dorthin in der Flaute steckte; die Überfahrt nach Südafrika unter Großsegel und in Kontakt mit Clément Giraud und Sébastien Destremau; das fiese Niederdrucksystem, das es am Kap Leeuwin erschüttert und es über die Grenze hinaus bringt, die es sich erlaubt hatte: 30 Knoten Wind, und die Routen, die auf diese Grenze eingestellt sind, um das Boot nicht zu beschädigen; der Sturm westlich von Kap Hoorn, der dazu führte, dass er Winde von 40 bis 50 Knoten aushielt, weit weg von seiner Komfortzone – aber wer fühlt sich auf Kap Hoorn wirklich wohl?

Der Höhepunkt einer Liebe zum offenen Meer

Die Fertigstellung dieser Vendée Globe ist für den Airline-Piloten der Höhepunkt einer Offshore-Karriere, die Ende der 90er Jahre im Mini begann. 1999 wurde Ari auf einer 650, die von seinem Landsmann Kamu Strahlmann (Minister 1997) entworfen wurde, auf Platz 13 eingestuft th , gleich hinter einigen Yannick Bestaven. Später kaufte er das alte Aberdeen Asset Management, das von Andrew Cape unter der Leitung von Sam Davies im Mini 2001 entworfen wurde, für einen elften Platz. Huusela, die aus Gründen, die er immer noch nicht versteht, der Ausgabe von 2003 beraubt wurde, verkaufte das Boot an Isabelle Joschke und half ihr beim Start. Nach einem neuen Mini im Jahr 2007, der ebenfalls in der F18 gefahren war, startete er die Route du Rhum auf einem Pogo 40 in der Rhum-Klasse und belegte den 9. Platz. Es blieb die Eroberung der Vendée Globe in Bezug auf Owen Clarke, dessen erste Farben dieser Aviva waren, und für Skipper Dee Caffari (2008-2009). Es gibt 2 Jahre Ari Huusela schließlich mit Mikey Ferguson auf dem Transat Jacques Vabre (26 teamed th ), die Zeit zu nehmen , um das Boot zu verstehen und um den Punkt zu dominieren.



Sein Abenteuer wird eine erstaunliche Resonanz gehabt haben. In Finnland hat Ari Huusela, getragen von seinem Partner Stark, mit dem er drei Sponsorenpreise gewonnen hat, möglicherweise andere Berufungen ausgelöst. Zweifellos einer seiner besten Siege für diesen 58-jährigen Seemann, der in seinem Land zum Helden wurde. Ein Stark ist geboren!

DIE STATISTIKEN VON ARI HUUSELA

Er legte die 24.365 Meilen des theoretischen Kurses mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 8,70 Knoten zurück. Tatsächliche zurückgelegte

Strecke auf dem Wasser: 29.122,0 Meilen bei einem Durchschnitt von 10,39 Knoten

LES GRANDS PASSAGES

Ecuador (einfache Fahrt)

29. am 26.11.2020 09:35 UTC nach 17d 20h 15min, 7d 20h 16min nach Alex Thomson (HUGO BOSS)

Kap der Guten Hoffnung

27. am 12/12/2020 11:32 UTC nach 33d 22h 12min, 11d 12h 21min nach Charlie Dalin (Apivia)

Cap Leeuwin

26. am 28.12.2020 22:23 UTC nach 50d 09h 03min, 15d 10h 57min nach Charlie Dalin (Apivia)

Kap Hoorn

25. 25.01.2021 01:19 UTC nach 77d 11h 59min, 22d 11h 36min nach Yannick Bestaven (Maître CoQ IV)

Ecuador (Rückkehr)

25. 12.02.2021 15:33 UTC nach 96d 02h 13mi, 26d 20h 21min nach Louis Burton (Bureau Vallée 2)