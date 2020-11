Die globale Pandemie hat die diesjährige Rekordflotte von 33 Skippern ihrer üblichen 350.000 Besucher beraubt, die alle vier Jahre alleine am Starttag in den attraktiven Badeort strömen, um sich lautstark von den Hochseehelden zu verabschieden und dazu wie zuletzt 2016 unvergessliche Abschiedsbotschaften wie “All you need is globe” zeigen’. Der strenge Lockdown in Frankreich bedeutet, dass das üblicherweise stürmisch gefeierte Ablegen der Skipper vom Dock am Sonntagmorgen und ihre Parade durch den berühmten Kanal Les Sables d’Olonne in den offenen Atlantik eher ruhig verlaufen wird. Das weltweite digitale Online-Publikum wird den Skippern aber in Form von persönlichen Botschaften näher gebracht, die auf riesigen Bildschirmen aufleuchten. Angesichts der erwarteten Rekorde, die bei dieser Edition werden, dürfte die riesige Online- und Digital-Fangemeinde aber dennoch in jeder Minute am Rennen hängen und den Protagonisten und ihren Idolen folgen. Die Möglichkeiten dazu hat das internationale Publikum auf unterschiedlichsten Multimedia-Plattformen, wo intensiv und in vielen Facetten von der bislang interessantesten Auflage berichtet wird. Dass die wichtigste Soloregatta der Segelwelt in dieser schwierigen Zeit überhaupt starten kann, gilt nicht nur in Frankreich als Triumph über alle Widrigkeiten. Die außergewöhnlichen Abenteuer, die das Nonstop-Rennen um die Welt seinen Fans immer wieder bietet, werden das Leben von Millionen Anhängern mehr denn je erleuchten.