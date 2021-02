Vendee Globe: Kampf der Vereinten Nationen bis in die Biskaya

Rate this post

WICHTIGE PUNKTE:

Sechs Skipper aus fünf verschiedenen Nationen werden zwischen Mittwoch und Freitag ins Ziel gehen

Manu Cousin Fighting Kiel Damage

Pip Hares Geburtstag mit Russell Crowe

Nach dem Zieleinlauf am Samstag, Jérémie Beyou (13.) und Romain Attanasio (14.), die an beiden Enden des Tages im Kanal von Les Sables d’Olonne eintreffen, stehen diese Woche sechs weitere Skipper auf dem Programm, darunter die Franzosen Arnaud Boissières und Stéphane Le Diraison. Der Schweizer Alan Roura, der Japaner Kojiro Shiraishi, der Brite Pip Hare und der Spanier Didac Costa.

Mit müden Booten, müden Körpern und Geistern muss sich jeder seinen eigenen persönlichen Kämpfen stellen, um die letzten 1.000 bis 1.500 Seemeilen bis zum Ziel zu schaffen, aber alle teilen das gleiche Engagement und die gleiche Entschlossenheit. Die nächsten fünf Boote sind innerhalb von 100 Seemeilen voneinander entfernt, während Hare etwa 100 Meilen hinter Stéphane Le Diraison liegt. An ihrem 47. Geburtstag heute, Sonntag, war Hare in einem Dilemma, nachdem sie einen Rollreffer beschädigt und ein Vorsegel in ein Chaos gewickelt hatte.

Ihr ursprünglicher, wettbewerbsorientierter Drang ist es, hart zu drücken, um zu versuchen, einen weiteren Platz einzunehmen, um zu versuchen, Le Diraison zu überholen, aber ihr pragmatisches, umsichtiges Selbst sagt, bleiben Sie sicher und stabil über das, was verspricht, vier Tage sehr harter Bedingungen zu sein und zu erwarten 45-50kts als eine weitere große atlantische Depression in den Golf von Biskaya drängt.

Arnaud Boissières (La Mie Caline-Artisans Artipôle, 15.), Kojiro Shiraishi (DMG MORI Global One, 16.), Alan Roura (La Fabrique, 17.), Stéphane Le Diraison (Zeit für Ozeane, 18.) und Pfeifenhase (Medallia, 19.) ) waren an diesem Sonntagmorgen noch alle bei 15-20 Knoten.

„Natürlich können wir spüren, dass sie nach Hause wollen“, lacht Christian Dumard, der Meteorologe der Vendée Globe. Die fünfköpfige Gruppe entwickelt sich in nordwestlicher Strömung und befindet sich an der Spitze eines starken Niederdrucksystems.

Nur der katalanische Feuerwehrmann Costa (One Planet One Ocean), der mehr als 400 Meilen hinter ihm liegt, wird voraussichtlich hinter dem Zentrum der Depression vorbeikommen. Die Geschwindigkeit der Gruppe könnte dazu führen, dass sie bereits am Mittwoch eintreffen.

“Wir haben immer noch das Gefühl, dass es schwieriger wird, aber ich möchte kein Risiko eingehen”, sagte der Gruppenleiter Boissières kurz vor dem Abschluss seiner vierten Vendée Globe in Folge. “Ich bin vorsichtig, aber ich werde es versuchen! Alan.” (Roura) und ich dachten, dass es großartig wäre, tagsüber einzusteigen, nachdem wir alles durchgemacht haben. Außerdem wird es der Tag von Saint-Arnaud sein! (10. Februar). “

Ihr 47. Geburtstag wird aus guten und schlechten Gründen in Erinnerung bleiben. Pip Hare hat ein super herausforderndes Finale für ihre Vendée Globe:

Die Prognose ist geradezu schrecklich. Es gibt bereits viel Wind mit derzeit 34 Knoten, und das wird auch in den nächsten vier Tagen so bleiben. Das System, das sich uns gerade nähert, ist chaotisch mit intensiven Brisenbereichen, vielen Änderungen der Windrichtung, die zu einem schrecklichen Seegang führen und sich schnell bewegen. Wir haben bereits mehr Wind als vorhergesagt, daher bin ich nicht überrascht, wenn wir in den nächsten Tagen 50 Knoten sehen. Die Navigation durch diese ist sehr schwierig und ich denke sehr an ein Boot und einen Skipper, die 90 Tage lang abgenutzt sind. Um zu beweisen, dass dieses Rennen nicht mit einem sanften Streifzug zur Linie enden wird, hatte ich heute Abend einen zweistündigen Kampf mit meinem Downwind-Code Null, der mich erschöpft und ein bisschen verletzt hat, mit einem halb zusammengerollten Segel die Vorluke und ein Rollreff in der Kabine. Wenn ich den Rollreffer nicht reparieren kann, habe ich bis zum Ziel keine Segel vor dem Wind. “

Aber Pip bleibt ihr treu. Jeden Tag hat sie ein neues Lied, um sie zu motivieren. Diesen Sonntag war es Muses ‘Aufstand’. Und sie wird ihren inneren Gladiator kanalisieren, nachdem ihr Lieblingsschauspieler Russell Crowe ihr zwei Tage vor den sozialen Netzwerken auf Twitter alles Gute zum Geburtstag gewünscht hat. “Es war meine Woche”, grinste sie !

Manuel Cousin: “Ich bin bereit zu kämpfen” Am Samstagabend meldete der Groupin SETIN-Skipper Manu Cousin einen Kielbockschaden auf seiner IMOCA, während er im NE-Handel gegen den Wind raste. Der Stößel schnappte und verursachte Kollateralschäden an den Halterungen, die es ihm bisher nicht ermöglicht haben, den Kiel in der zentralen, sicheren Achse festzunageln.

“Ich habe die Nacht damit verbracht, Verbundreparaturen durchzuführen”, vertraute er an, und nach ein paar Stunden ist er heute wieder dabei. “Ich werde den ganzen Tag laminieren”, erklärt er. “Ich werde nichts aufgeben. Ich werde vielleicht nicht so schnell ankommen, wie ich erwartet hatte, aber ich werde nicht aufgeben. Ich werde zurückkommen und mich euch allen anschließen.”

Seine Motivation wird durch Unterstützungsbotschaften seiner Familie und Freunde, seiner Sponsoren, aber auch anderer Skipper wie Arnaud Boissières, Alan Roura, Miranda Merron, Clément Giraud und Sam Davies verstärkt. Manuel Cousin bestätigt: “Es ist herzerwärmend”.

Nach der Rückkehr zur See sind Isabelle Joschke (MACSF) und Sam Davies (Initiatives Coeur), die aus dem Rennen sind, zweihundert Meilen voneinander entfernt und kommen vor der brasilianischen Küste voran.

DIE NÄCHSTE ETA (voraussichtliche Ankunftszeit):

10. Februar zwischen 14 Uhr und Mitternacht. – Arnaud BOISSIERES / La Mie Câline – Kunsthandwerker Artipôle – Kojiro SHIRAISHI/ DMG MORI – Global One) Donnerstag,

11. Februar zwischen Mitternacht und 14 Uhr – Alan ROURA / La Fabrique – Stéphane le DIRAISON / Zeit für Ozeane – Pfeifenhase/ Medallia Freitag,

12. Februar – Didac Costa / Ein Planet Ein Ozean

Es ist intensiv, der Wind kam gestern wie erwartet, als wir die Azoren passierten. Es wird schwieriger, die Manöver sind schwieriger. Mein kleiner Körper scheint ein bisschen müde zu sein. Das Match, das wir mit fünf von uns spielen, wird mit den Wetterbedingungen immer komplizierter. Mir ist klar, dass das Boot in ein paar Tagen am Dock sein wird. Ich hoffe auf jeden Fall! Ich sollte zum Tag des Heiligen Arnaud ankommen! Wir sagten zu Alan (Roura) und Stéphane (Le Diraison), dass wir tagsüber und wenn möglich bei Flut mit gutem Wetter ankommen sollten. Wir betreten den Kanal zur gleichen Zeit, aber ich möchte trotzdem direkt vor ihnen ankommen! “

Arnaud Boissières / La Mie Câline-Artisans Artipole