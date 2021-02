Vendee Globe 2020: Jüngster Skipper Alan Roura / La Fabrique Schweiz im Ziel !

Rate this post

Alan Roura, der junge Schweizer Skipper von La Fabrique, überquerte heute (Donnerstag, 11. Februar) um 19: 29: 56h UTC die Ziellinie der Vendée Globe und sicherte sich nach 95 Tagen, 6 Stunden, 9 Minuten und 56 Sekunden den 17. Platz . Roura absolvierte heute mit nur 27 Jahren seine zweite Vendée Globe und war der jüngste Konkurrent unter den 33 Solo-Skippern, die Les Sables d’Olonne am Sonntag, dem 8. November, verließen.

In der Ausgabe 2016-17 schrieb Roura mit 23 Jahren Geschichte als jüngster Segler, der jemals das Rennen beendet hat. Dieses Mal und als Roura ein moderneres, wettbewerbsfähigeres Boot als 2016/17 fuhr, hatte er zu Beginn des Rennens technische Probleme mit seiner Kielhydraulik, die erneut auftraten, bis er seinen Kiel schließlich in einer zentralen Position fixieren musste, was zu einem Leistungsverlust führte.

Roura wuchs als Kind der Ozeane auf und schloss sein Studium am Genfer See als typischer Sechsjähriger in einem Optimisten ab, um ab dem achten Lebensjahr eine Kreuzfahrt mit einer Familie mit blauem Wasser zu unternehmen, in der sein Klassenzimmer die Überlieferungen und die Fähigkeiten von lernte Ozeanpassagen. Als Roura 2001 auf Lanzarote auf Konkurrenten von Mini Transat traf, war er begeistert und kaufte seinen eigenen Mini 650, auf dem er im Alter von 15 Jahren ausgiebig durch die Karibikinseln fuhr, um selbst zu lernen und zu trainieren.

Roura absolvierte den Mini Circuit ab 2009, bevor er mit dem Superbigou, auf dem er die Route du Rhum (2014), den Transat Jacques Vabre (2015, 10.) und dann seine erste Ausgabe der Vendée Globe (2016) absolvierte, in die IMOCA-Klasse wechselte.

Als Abenteurer zu gelten, passt nicht gut zu Roura. Er sieht sich als Rennfahrer und sein Solo-Nordatlantik-Rekord von 7 Tagen und 16 Stunden, den er 2019 aufgestellt hat, untermauert seine Wettbewerbsfähigkeit. Er ist ein harter, versierter Skipper, der zu unglaublichen Leistungen fähig ist, wenn das Schicksal gegen ihn ist. Vor vier Jahren stürzte der Skipper in der Nähe von Point Nemo gegen ein unbekanntes schwimmendes Objekt und ersetzte sein Ruder trotz 45 Knoten Wind.

Für diese Ausgabe 2020 hat Roura sein Programm wettbewerbsfähiger gestaltet und das Finot Conq-Design von 2007 übernommen, das 2009 mit Armel Le Cléac’h den zweiten Platz belegte. Sein Ziel war es, im oberen Drittel der Flotte zu landen, und er brachte Folien an, um die Leistung des Bootes zu verbessern.

In den ersten Tagen vor der intertropischen Depression Theta, die den Atlantik fegt, folgten die Fronten aufeinander. Der Skipper von La Fabrique sprach von seinen damaligen Zweifeln und vertraute an: “Manchmal frage ich mich, was ich hier mache.”

Aber er hielt fest, bis Roura Ende November sein erstes großes Ölleck aus seinen Kielböcken sah. “Mit jeder Bewegung des Kiels spritzt Öl heraus”, erklärte er. Mit schwierigen Reparaturen wurden die Lücken zu den Führenden immer größer.

Roura kämpfte mit der Enttäuschung, dass er innerhalb der Spitzenreiter nicht mehr konkurrenzfähig war und den Kontakt zur Spitzengruppe verlor. “Ich habe eine Traurigkeit tief in mir, die ich nur schwer akzeptieren kann”, erklärte er, als er südlich von Madagaskar raste.

Nachdem er am Weihnachtstag in den Pazifik eingereist war, wurde er am 26. Dezember Opfer eines weiteren Öllecks. Und so begann er eine weitere Reparatursitzung, die mehr als 12 Stunden dauerte, um das Kielhydrauliksystem mit dem Kiel in der Mitte des Bootes zu reparieren. Dann musste er auf den Mast klettern und auch seinen Hydrogenator reparieren, während er immer seine Kielprobleme im Auge hatte. “Ich bin im Überlebensmodus”, sagte er damals.

Der Aufstieg zurück auf den Atlantik war auch bei hartem und wechselhaftem Wetter nicht gut. Aber ein stoischer Roura bemerkte: “Meine Rivalen hier draußen haben wahrscheinlich auch ihre Sorgen, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass meine Situation die schlechteste ist. Ich sehe diesen Vendée Globe wirklich als einen solchen mentalen und physischen Test.”

Nach über 80 Renntagen wurde er in den letzten zehn Tagen mit einem engen Kampf belohnt. Bei seinem Match Race mit Stéphane Le Diraison standen sie die letzten 48 Stunden vor dem Ziel Seite an Seite. “Es fügt Würze hinzu, es ist wirklich cool”, berichtete Roura. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die beiden Skipper in einer solchen Situation befinden, und vor zwei Jahren trennten sie nur 4 Minuten und 43 Sekunden auf der Ziellinie der Route du Rhum – Ziel Guadeloupe. Roura gewann dieses Match zwischen den nahezu identischen Finot Conq-Designs und konnte das Kunststück heute noch einmal wiederholen, nachdem er die letzten Meilen des Rennens gewonnen hatte.

Obwohl er seine Probleme mit dieser Vendée Globe nicht verschont hatte, beendete der Schweizer Rennfahrer sie zum zweiten Mal in Folge, und das ist eine Leistung für sich. Und er träumt schon wieder größer.

DIE STATISTIKEN VON ALAN ROURAS RENNEN Er legte die 24.365 Meilen des theoretischen Kurses mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 10,66 Knoten zurück.

Die tatsächlich auf dem Wasser zurückgelegte Entfernung: 28.603 Meilen bei 12,51 Knoten Durchschnittsgeschwindigkeit.

DIE Grossen Passagen:

Äquator nach außen 18. am 20/11/2020 um 14h53 UTC nach 12d 01h 33min Rennen, 2d 01h 34min nach Alex Thomson/ HUGO BOSS

Kap der guten Hoffnung 14. am 06/12/2020 um 14h38 UTC nach 28d 01h 18min Rennen, 5d 15h 27min nach Charlie Dalin /Apivia

Kap Leeuwin 15. am 21/12/2020 08h13 UTC nach 42d 18h ​​53min Rennen, 7d 20h 47min nach Charlie Dalin /Apivia

Kap Horn 15. am 11/01/2021 13h01 UTC nach 63d 23h 41min Rennen, 8d 23h 18min nach Yannick Bestaven /Maitre CoQ IV

Äquator zurück 16. am 27/01/2021 14h58 UTC nach 80d 01h 38min Rennen, 10d 19h 46min nach Louis Burton /Bureau Vallée 2

Sein Boot Architekt: Finot Conq

Builder: Multiplast

Gestartet: 2007