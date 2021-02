Vendee Globe2020/2021: Jeremie Beyou 13.Platz / Romain Attanasio 14.Platz !

Rate this post

Jérémie Beyou, einer der herausragenden Favoriten vor dem Start, um die Vendée Globe zu gewinnen, überquerte heute (Samstag, 6. Februar) die Ziellinie auf dem 13. Platz, nachdem er wegen technischer Pannen nach Les Sables d’Olonne zurückkehren und über neun neu starten musste Tage nach dem Start der Flotte am Sonntag, den 8. November. Der Skipper von Charal beendete diesen Samstag, den 6. Februar, um 08:15:58 Uhr UTC in einer verstrichenen Zeit von 89 Tagen, 18 Stunden und 58 Sekunden. Er beendete 9 Tage, 15 Stunden, 12 Sekunden nach dem Sieger Yannick Bestaven.

Beyou bemühte sich tapfer, so viele Orte wie möglich wiederherzustellen. Aber sein vierter Versuch beim Solo-Nonstop-Rennen um die Welt erwies sich als eine außerordentlich andere Herausforderung als erhofft. Für den hart umkämpften Segler, dessen Hauptaugenmerk in den letzten vier Jahren darauf lag, die Vendée Globe zu gewinnen, ist sein Comeback durch die Flotte eine große Leistung, die ihm bei seinen Kollegen und Rennfans gleichermaßen großen Respekt eingebracht hat.

Anstatt sich seinen Rivalen zu stellen und Kopf an Kopf gegen die anderen Konkurrenten um den Sieg zu kämpfen, ging es bei diesem Rennen um einen internen Kampf um Beyou, ein Rennen der Selbstfindung, bei dem neue und unterschiedliche Aspekte des Rennens erlernt wurden, nicht zuletzt Geduld und Selbstmotivation Er fuhr den größten Teil des ersten Monats seiner Vendée Globe ganz alleine und jagte, um die Tailender einzuholen. In der Tat konnte er erst kurz vor dem Kap der Guten Hoffnung den ersten Backmarker passieren.

Beyous Kampagne hatte alle Merkmale eines Rennsiegerprogramms. Der dreimalige Sieger von La Solitaire du Figaro gab zu, dass er als Mitglied des Dongfeng-Gewinnerteams, das das Volvo Ocean Race gewann, viel darüber gelernt hat, wie man hohe Geschwindigkeiten aushält und im Süden sehr hart pusht. Er hat ein gut finanziertes, gut strukturiertes Team, das mindestens bis 2022 von Charal unterstützt wird, einem Boot der neuesten Generation, das vor den anderen entworfen und gebaut wurde (es wurde im August 2018 als erstes dieser Generation auf den Markt gebracht) und von zwei Jahren Geldstrafe profitiert hat. Tuning und zwei Rennsaisonen. Zu den Erfolgen gehörten ein Podiumsplatz beim Transat Jacques Vabre mit Christopher Pratt und der Sieg im Juli in der arktischen Vendée Les Sables d’Olonne.

Mit 44 Jahren war Beyou bei seiner letzten Teilnahme an der Vendée Globe Dritter im Rennen 2016/17 und bereitete sich auf den Sieg vor. Aber technische Probleme nach nur drei Renntagen entschieden sich anders.

Am Abend des 11. November vor Cape Finisterre gab Beyou, nachdem er mehrmals die Rangliste angeführt hatte, plötzlich bekannt, dass er eine Kehrtwende machen würde. Er segelte schnell zurück zum Hafen von Les Sables d’Olonne, um unter anderem ein zerbrochenes Steuerbord zu reparieren, das ein beschädigtes Ruder hinter sich ließ, und einige wichtige Reparaturen an Verbundwerkstoffen.

Die Regeln erlauben es ihm, nur zum Startport zurückzukehren. Dort wartet sein Team darauf, einen makellos ausgeführten Boxenstopp am Rennponton zu bewerten und einzulegen. Er arbeitete rund um die Uhr und hatte bis zum 18. November 14h20 Zeit, das Rennen erneut zu starten. “Was schwierig ist, ist die Entscheidung, umzukehren.

Sie wissen, dass Sie sofort gezwungen sind, alles aufzugeben, worauf Sie sich während vier Jahren der Vorbereitung konzentriert haben.” sagte ein scheinbar gebrochener und besiegter Beyou bei seiner Ankunft am Hafen von Port Olona: „Wenn wir jetzt alle wieder hier sehen, bringt dies eine große Dosis Emotionen zurück und es ist nicht einfach, damit umzugehen. Eigentlich wäre ich lieber irgendwo anders als hier . ” Das erweiterte Expertenteam wirkte Wunder.

Unter anderem musste auch ein Teilschott im Cockpit repariert werden. Aber am 17. November um 17.10 Uhr Ortszeit, als die Mission erfüllt ist, überquerte Charal zum zweiten Mal die Startlinie. In der Zwischenzeit wurde die Flotte an ihrem neunten Tag auf See vom langjährigen Titelrivalen HUGO BOSS, der von Alex Thomson geleitet wurde, über den Äquator geführt.

Beyous Rennen war neu und anders. Er hat kleine Tagesziele aufgestellt und schätzt diese. Er musste Gründe finden, um hart zu pushen und Freude und Zufriedenheit an dem zu haben, was er in seiner eigenen Blase tut, anstatt sich ständig mit Rivalen und der Rangliste zu messen: “Ich entdecke eine Seite meines Sports, die ich nicht gemacht habe.” Ich weiß nichts über “, verriet er.

Fast einen Monat lang wird er ganz alleine segeln, um das Heck der Flotte zu verfolgen. Das Wetter im Südatlantik ist nicht gut für ihn, aber Anfang Dezember ist er in den Roaring Forties und überholte am 11. seinen ersten Konkurrenten (Stark), bevor er das Kap der Guten Hoffnung überquerte.

Und im großen Süden freut er sich, endlich in der Rennflotte zu sein, wenn auch weiter hinten, als er es gewohnt wäre, aber der Skipper von Charal freut sich, wieder von Konkurrenten umgeben zu sein. Der Untergang von Kevin Escoffier betrifft jeden in der Flotte und jeder schätzt die Bedeutung des Segelns in Unternehmen in den Abfällen des Südlichen Ozeans, wo die Konkurrenten umeinander erneut die besten Wächter voneinander sind.

Im Indischen Ozean gibt Beyou zu: “Ich versuche wirklich, das Boot nicht zu stark zu beladen und ein bisschen mehr im Gleitmodus zu sein, als hart zu schieben. Mein eigentliches Ziel ist es, Kap Hoorn mit einem Boot in gutem Zustand zu umrunden.”

Also zwingt er sich oder sein Boot nicht, geht nicht für super hohe Geschwindigkeiten. Aber er nimmt nacheinander sieben Plätze ein.

Am Eingang zum Pazifik hat Beyou die nächste Gruppe eingeholt und dann in Begleitung von Arnaud Boissières und Alan Roura, die er vor Argentinien überholen würde, Kap Hoorn auf Platz 17 überholt. Unterwegs gibt er auch zu, die einfachen Freuden zu entdecken, mit seinen Rivalen um ihn herum zu kommunizieren, Ideen zu vergleichen und leichter und freier mit Mitbewerbern zu chatten, was sonst jemandem fremd ist, der es gewohnt ist, still an der Spitze der Flotte zu kämpfen.

Allmählich kehrt er zu Romain Attanasio zurück, der sehr lange unter der Flaute leidet. Die beiden Männer werden den ganzen Aufstieg über den Nordatlantik zusammen segeln. Sie passieren gemeinsam das Azoren-Archipel, wo sie von einer großen Depression getroffen werden. Und sie beenden eine nach der anderen Stunde auseinander.

Als 32. startete er zuletzt, als er das Dock mehr als neun Tage hinter seinen Mitbewerbern wieder verließ (Nicolas Troussel hatte bereits aufgegeben). Beyou erreichte eine Leistung, die nie als eines seiner Ziele angesehen wurde und mitten in der Flotte endete. Er nahm auch eine andere Herausforderung an, nämlich die mentale, die das Ende seines Rennens erreichte und ein hohes Maß an persönlicher Zufriedenheit erreichte, wenn er nie persönlich oder kommerziell verpflichtet war, neu zu starten.

“Eines Tages möchte ich dieses Rennen gewinnen. Wenn nicht, wird es diesmal ein anderes Mal sein”, sagte er vor dem Start.

Und so wird Beyou zweifellos in vier Jahren zurück sein, ein veränderter und runderer Seemann, der diesmal sicherlich neue Perspektiven eingeschlagen hat.

Beyou sagte “Psychologisch war es immer noch nicht einfach. Sie bereiten sich auf ein Leben vor und diesmal mit Charal, mit diesem Team, mit diesem Boot dachte ich, es sollte meine Zeit sein, meine Chance. Und von dort aus können Sie das nicht einfach abschrubben Sie müssen das auch in Ihrem Kopf schaffen, aber es hat nicht übernommen und das hat mich nicht daran gehindert, das Boot vorwärts zu schieben. Positive Gedanken haben schließlich übernommen. Und am Ende sind Sie in der Geschichte und Sie Genieße einfach den Moment. Es ist eine lange Erfahrung, du gehst durch alle Zustände eines üblichen Vendée Globe. Und ich bin heute in einem viel besseren Zustand als vor 80 Tagen, als ich ging.

Die Rückkehr in die Flotte war wichtig, ich fühlte mich nach dem Start immer noch sehr isoliert. Es ist schöner, Konkurrenten zu haben, sonst bist du da draußen, um einen Rekord zu verfolgen und nicht an der Vendée Globe teilzunehmen. Es war wichtig aufzuholen, es gibt zusätzliche Motivation, wenn Sie mit dem gleichen Wettersystem aufholen. Das Aufholen mit einem Konkurrenten passiert, ja, aber auch sie segeln gut. Lassen Sie uns klar sein, ob sie in der Vendée Globe sind und sich für die Vendée Globe qualifiziert haben, weil sie wissen, wie man gut segelt. Als ich zu ihnen kam, nahm ihre Geschwindigkeit etwas zu, man merkte, dass sie versuchten, Widerstand zu leisten !

Im Sport kann man nicht immer gewinnen, besonders im Segeln. Es war Yannick, der brillant gewonnen hat, aber es wird mehr Chancen für mich geben.

„Ich musste neun Solitaire du Figaros absolvieren, bevor ich es gewann. Ich weiß nicht, wie viele Vendée Globes es dauern wird. Aber das ist meine Geschichte, aber es gibt andere Rennsiege, die leichter gekommen sind. Es gibt keine Regel. Wenn Sie heute das letzte Podium sehen, ohne jemanden beleidigen zu wollen, hätten nicht viele Leute darauf gewettet. Aus meiner Erfahrung fällt es mir schwer aufzugeben, bevor ich dort ankomme. Wenn es also neun Ausgaben dauern wird, bin ich vielleicht eine Weile da. Ich hoffe, für die nächste Ausgabe hier zu sein. Als es Zeit war zu gehen, hätte ich sauer sein können, weil diese Erfahrung nicht einfach zu handhaben war. Ich ging mit Demut aus und entdeckte den Stolz, jeden Tag kleine Schlachten zu führen. Ich habe mich noch mehr in dieses Rennen verliebt. Und mit ein wenig Frust über dieses Ranking möchte ich beim nächsten Mal einfach wiederkommen. “

Die großen Sehenswürdigkeiten Äquator (nach außen)

32. Position am 29.11.2020 um 09:42 UTC nach 20d 20h 22min bis 10d 20h 23min vom Führenden HUGO BOSS

Kap der guten Hoffnung 27. am 12/12/2020 01h07 UTC in 33d 11h 47min bis 11d 01h 56min von Anführer Apivia

Kap Leeuwin 20. am 23/12/2020 18h58 UTC in 45d 05h 38min bis 10d 07h 33min von Führer Apivia

Kap Horn 17. am 11/01/2021 15h34 UTC in 64d 02h 14min bis 9d 01h 52min des Leiters Master CoQ IV

Äquator (zurück) 14. am 25/01/2021 04h05 UTC in 77d 14h 45min bis 8d 08h 53min vom Führer Bureau Vallée 2

Max. Entfernung über 24 Stunden. Am 25. Dezember 13:00 UTC: 476,66 nm bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 19,9 Knoten.

Führen Vom 08. November um 15:00 UTC bis zum 09. November 04:00 UTC für 13:00 Uhr Vom 10. November 04:00 UTC bis zum 10. November 11:00 UTC für 07:00 Uhr

Sein Boot Charal, VPLP-Plan (Folien), erstellt bei CDK Technologies, gestartet am 18. August 2018

Romain Attanasio on Pure – Die besten westlichen Hotels und Resorts belegen den 14. Platz Romain Attanasio überquerte die Ziellinie im Sables d’Olonne um 17:06:02 Uhr Ortszeit nach 90 Tagen, 2 Stunden, 46 Minuten und 2 Sekunden. Die gesamte zurückgelegte Strecke von Romain betrug 27.596,93 Seemeilen, was bei einer durchschnittlichen Bootsgeschwindigkeit von 12,76 Knoten zurückgelegt wurde.

RACE NEWS Für die sechsköpfige Gruppe, die als nächstes in Arnaud Boissières, Kojiro Shiraishi, Stéphane Le Diraison, Pip Hare, Alan Roura und Didac Costa antritt, werden ihre letzten Tage auf der Rennstrecke mit einer Reihe von Depressionen aus dem Westen weniger einfach. Im Moment segeln die sechs vor dieser sich schnell bewegenden Front ein. Der Wind wird am Sonntag nach Nordwesten wandern, wenn die Front mit schwerer See und Gewittern vorbeifährt.

Ab Montag wird dann eine zweite Depression Didac Costa und dann die anderen fünf Konkurrenten betreffen. Der Wind von 35 Knoten mit Böen bis 45 Knoten erzeugt auch raue See mit Wellen von bis zu acht oder neun Metern. Ihr Ziel wird es dann sein, dass der erste schnell vor diesem zweiten Niederdrucksystem steht. Für diejenigen, die nicht mit dem Tempo mithalten können, wird eine Südroute notwendig sein, um die Stärksten zu vermeiden.

Manu Cousin, Clément Giraud und Miranda Merron nutzen die Bewegung des Hochdruckgebiets nach Osten, um einen direkteren Kurs zu segeln. Alexia Barrier und Ari Huusela nähern sich in einem nordöstlichen Passatwind der Flaute.