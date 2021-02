Vendee Globe: Höhepunkte der Pressekonferenz von Clarisse Cremer

Ihr Wissen und Ihre Beziehung zu Ihrem Boot?

Als ich im Juli 2019 mit diesem Boot zu segeln begann, hatte ich nicht viel Zeit, um dieses Boot zu lernen, aber viele andere Segler auf dieser Vendée Globe kannten ihre Boote nicht viel besser als ich. Aber es gibt nichts, was es ersetzen könnte, unter anspruchsvollen Rennbedingungen so viel Zeit alleine auf dem Boot zu verbringen. Am Anfang würde ich nicht sagen, dass ich und das Boot in irgendeiner Art von Fusion waren, ich hatte ziemlich Angst vor dieser großen Maschine, aber jetzt habe ich manchmal das Gefühl, dass sie nicht mehr so ​​groß ist, man gewöhnt sich daran und findet seine Spuren . Aber technisch gesehen muss ich noch viel lernen und das war es, was die psychologischste Arbeit für mich erforderte, zu akzeptieren, dass ich nicht alles beherrschen konnte. Ich habe immer noch fehlende Elemente und bin mit meinem Boot nicht auf einem Niveau. Ich würde es gerne noch besser wissen.

Wie war das Ziel?

Das Ziel ist mit so vielen Emotionen gefüllt, weil Sie immer besorgt sind, nicht fertig zu werden, die ganze Zeit, die Sie daran denken. Wenn es fertig ist und wenn es dir gelingt, ist viel Druck weg. Und der Kanal, nun, es war ein großer Schock!

Bist du stolz?

Ja, ich bin stolz darauf, dass ich es geschafft habe, das Boot von Anfang an zu betreuen und zu beenden. Aber jetzt merke ich mit drei Monaten Erfahrung, dass ich zu Beginn nicht wusste, wie man alles an Bord macht, auch wenn ich vorbereitet war. Es ist ein angenehmes Gefühl zu wissen, dass Sie das Thema beherrschen, dass Sie Ihr Boot beherrschen, aber ich bin immer noch fasziniert von diesen Booten. Heute Morgen war ich in 40kts und ich hatte keine Angst, diese Bestien sind dafür gemacht, um die Welt zu gehen, sie sind faszinierende Maschinen, Objekte und so ist es ein Stolz, sie und mich sicher und korrekt zurückgebracht zu haben.

In Ellen MacArthurs Akte und ihrer Botschaft?

Es ist wahr, dass ich ihren Rekord geschlagen habe, aber der Rekord war vor 20 Jahren und es handelt sich um zwei völlig unterschiedliche Ausgaben der Vendée Globe. Die Boote sind völlig unterschiedlich. Die Länge des Rennens, das wir diesmal gesehen haben, ist nicht repräsentativ für die Intensität des Rennen und was Skipper können. Und ja, ich bin glücklich, es macht Spaß, diesen Satz “die schnellste Frau der Welt auf einem Einrümpfer im Solosegeln”, aber es ist eine zusätzliche Sache, die Spaß macht, aber eine Nachricht von Ellen MacArthur zu haben, die wirklich etwas Großes ist mir.

12 th oder die erste Frau, was ist wichtiger?

Die Zahl 12 thist nicht so wichtig, das Ziel war es, die Vendée Globe zu beenden. Im vollen Rennmodus fertig zu sein und gut gesegelt zu sein und die erste Frau zu sein, die nur die Kirsche an der Spitze ist. Wir sind nicht sehr zahlreich und ja, die Leute sprechen mehr über uns, weil es als erste Frau das Projekt hervorhebt. Aber auf dem Wasser sage ich mir nie, dass etwas anders ist, weil ich eine Frau bin. Ich habe ein Boot und wenn Konkurrenten Männer oder Frauen sind, denke ich auf dem Wasser nicht darüber nach. Ja, es ist ein Thema, über das wir am Ende viel reden, aber es hat keinen Einfluss auf die Art und Weise, wie ich Rennen fahre. Die erste Frau zu sein ist gut, aber es war nie mein erstes Ziel und meine Gedanken sind immer noch bei den Frauen, die immer noch auf dem Wasser sind, und anderen, von denen wir großartige Positionen erwartet haben, Sam und Isa, die kein Glück hatten und Schaden hatten.