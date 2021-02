Vendee Globe: Clarisse Cremer wird 12. Platz ins Ziel gehen mit neuem Rekord !

Rate this post

Wichtige Punkte:

Ausgelassener Biskaya letzte Herausforderung für Clarisse Crémer

Beyou, Attanasio auch bei starkem Wind auf den Azoren

Merron überquerte den Äquator

Clarisse Crémer, der 31-jährige französische Skipper der Banque Populaire X, sollte morgen tagsüber die Ziellinie der Vendée Globe überqueren und den 12. Platz belegen. Für die erstaunliche Skipperin, die vor sieben Jahren noch nicht einmal ihr erstes Rennen in der Mini-Klasse gesegelt hatte, wird dies der Höhepunkt ihres raschen Aufstiegs im Solo-Ozeanrennsport sein, einer extremen Segeldisziplin, die sie gegenüber einer Karriere in der Wirtschaft gewählt hat. Wenn sie die Ziellinie vor Les Sables d’Olonne passiert, sollte sie Ellen MacArthurs 20-jährigen Rennrekord von 94 Tagen und 4 Stunden brechen.

Sie segelt vorsichtig über den Golf von Biskaya und mildert ihre Geschwindigkeit entsprechend den starken Winden und der großen See einer weiteren großen Winter-Atlantik-Depression. Es wird erwartet, dass sie am Mittwochnachmittag in fünf Metern Höhe die Linie durchbricht.

Sie sagte heute, dass sie in höchster Alarmbereitschaft sei, vor allem, wenn sie sich dem Ziel auf einem ähnlichen Kurs wie dem Deutschen Boris Herrmann nähert, der 90 Meilen vor dem Ziel ein Fischerboot getroffen hat.

“Boris ‘Geschichte hat mich schockiert. Ich muss bis zum Ziel Ausschau halten, ich habe die Fahrspuren überquert und sie waren beschäftigt und ich musste nur an einer Stelle langsamer fahren, um ein Frachtschiff passieren zu lassen. Ich kann sie auf dem AIS sehen, also ist es gerade in Ordnung. “

“Es wird nicht einfach sein, bei 30 Knoten Wind langsamer zu werden, also denke ich, dass ich nur unter 3 Großsegelriffen sein werde und ich werde versuchen, zu beschleunigen, um morgen Nachmittag ein Ziel anzustreben. Es ist nicht einfach, eine genaue Zielzeit vorherzusagen, es ist.” eine neue Übung! “

Ähnlich große See- und Windbedingungen machen es Jérémie Beyou schwer, sich den Azoren zu nähern: „Die Bedingungen sind überhaupt nicht lustig. Wir haben einen Wind von 35 Knoten mit Böen zwischen 45-50. Es ist sehr variabel, es gibt Böen, die man nicht wirklich kommen sieht, und es gibt ein chaotisches Meer, es ist wirklich haarig. Außerdem befinden wir uns in der Nähe der Inseln, sodass es nicht einfach ist, Ihren Kurs anzupassen. Ich hatte eine schreckliche Nacht, aber ich hatte noch nicht einmal die stärksten Winde. Die Passage zuerst mit der endlosen Flaute, dem komplizierten Hochdruckkamm danach und dann so tief mitten auf den Azoren, ist anstrengend. Für das Finish sind die Wettersysteme auch nicht gut. “

Ursprünglich für Freitagabend erwartet, ist die ETA des Skippers von Charal auf Samstag gerutscht. In seinem Norden und in der Entfernung, die bis zur Linie zurückgelegt werden muss (1.217,8 Meilen in der 15-Uhr-Klassifizierung, 19 mehr als Beyou), erlebt Romain Attanasio das gleiche Wetterszenario. Sie pflegen müde, abgenutzte Körper und Boote und wollen jetzt wirklich nur fertig werden.

In der Gruppe von sechs Personen, die durch die Auflösung des Azorenhochs nach Westen gezwungen wurden, sind die zusätzlichen Meilen für Pip Hare schmerzhaft, dessen 21-jähriger Medallia unter den schwer erreichbaren Bedingungen keine Kraft und jeglichen Komfort für Kreaturen bietet.

Jede einzelne Prognose, die ich mache, scheint anders zu sein. Der, den ich gestern hatte, zeigte vier Tage Gegenwind. Es würde mich interessieren, wie sich dieser Segelpunkt auf einem moderneren Boot anfühlt, aber gerade jetzt ist es auf diesem Boot phänomenal unangenehm, ich bin so überfordert. Es ist schlimmer als gegen den Wind, es fühlt sich weniger natürlich an. Es ist eine Herausforderung, physisch nur zu versuchen zu existieren. “ sagte Hare heute Morgen, während sie sich durch ihren Backkatalog der Musik der 1990er arbeitete, wobei die Hits von The Cure heute ganz oben auf der Playlist stehen.

Manuel Cousin (Groupe Sétin) hat gestern den Äquator überquert, gefolgt von Clément Giraud (Compagnie du Lit – Jiliti) und der Britin Miranda Merron (Campagne de France). Merron kehrte heute Morgen um 1011 Uhr UTC in die nördliche Hemisphäre zurück, 4 Stunden 19 Minuten nach Clement Giraud und 19 Stunden und 13 Minuten nach Manu Cousin.