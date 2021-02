Vendee Globe: Armel Tripon 11. Platz !

Rate this post

Wichtige Punkte:

Tripon hat seine härtesten 48 Stunden kurz vor dem Ziel

Mentales Coaching für zwei Jahre hat geholfen

Clarisse Crémer weniger als 500 Meilen zu beenden

#EN# GROIX, FRANCE – MAY 23 2020 : French skipper Armel Tripon is training on Imoca L’Occitane en Provence off Groix for the for the Vendee Globe sailing race around the world, on May 23 2020. (Photo by Pierre Bouras / L’Occitane en Provence). #FR# GROIX, FRANCE – 23 MAI 2020 : Le skipper français Armel Tripon s’entraine à bord de l’Imoca L’Occitane en Provence au large de Groix, pour le Vendée Globe, le 23 Mai 2020. (Photo Pierre Bouras / L’Occitane en Provence).

Armel Tripon ging aus einem Biskaya-Sturm hervor, den er später als die schlimmsten Winde bezeichnete, mit denen er während seines gesamten Rennens zu kämpfen hatte, und überquerte die Ziellinie der neunten Ausgabe der Vendée Globe vor Les Sables d’Olonne um 06: 27: 50h UTC diesen Montag, den 1. Februar, um den 11. Platz bei der neunten Ausgabe der Vendée Globe zu belegen. Seine verstrichene Zeit beträgt 84 Tage, 17 Stunden, 07 Minuten und 50 Sekunden.

In Anbetracht der Tatsache, dass sein progressiver, von Sam Manuard entworfener L’Occitane en Provence mit Scow-Bug erst vor einem Jahr (gestern) gestartet wurde und der Skipper von Nantes seine erste Vendée Globe mit dem hochgelobten, aber nicht getesteten Boot startete, das kein bedeutendes Offshore-Rennen, Tripon’s, absolviert hatte Leistung zeigt ein hohes Maß an körperlicher und geistiger Ausdauer und ausgezeichnete Seemannschaft.

Technische Probleme nicht lange nach dem Start des Rennens verlangsamten ihn – er hätte beinahe angehalten, um zu reparieren -, aber er feierte ein großes Comeback vom 32. in der 33-Boot-Flotte und wurde heute 11.

Das Rennen:

Vor dem Start der Vendée Globe war Armel Tripon bereits ein bewährter Top-Ozeanrennfahrer. Aber nach 84 Tagen, seit er Les Sables d’Olonne verlassen hat, gilt er nun auch als einer der gelassensten, aber leidenschaftlichsten Geschichtenerzähler der Flotte. Er weiß immer Situationen zu schätzen, die er klar und präzise beschreibt, und stellt sicher, dass sehr viele seine Vendée geteilt und genossen haben Globus.

Er hat offensichtlich keine der Lehrfähigkeiten verloren, die er als Segler im Segelschulzentrum Glénans in der Bretagne gelernt und eingesetzt hat, bevor er zum Hochseerennen überging. Ein Sieg im Mini-Transat genügte, um ihn auf den Weg zu bringen. Vor dem Multi50 und seinem spektakulären Sieg auf der Route du Rhum 2018 stieg er in die Klasse 40 auf. Von dort aus schlüpfte ihr Projekt zusammen mit seinem Freund vom Mini-Days-Designer Samuel Manuard und dem Black Pepper-Hof in seiner Heimatstadt Nantes. Zusammen bauten sie diesen gemein aussehenden, stumpfen, schwarzen L’Occitane en Provence mit gelben Schnurrbärten.

Er war erst ungefähr 7000 Meilen vor dem Start gesegelt und hatte die Vendée-Arctique-Les Sables mit strukturellen Problemen im Bugbereich verlassen. Aber trotz allem gab es vielleicht Skeptiker, die L’Occitaine en Provence für zu jung und ungetestet hielten, um den gesamten Kurs zu absolvieren. Tripon hat ihnen das Gegenteil bewiesen und dabei bewiesen, dass das Design schnell und unter vielen Bedingungen komfortabler ist als die anderen IMOCAs der neuesten Generation. Sehen Sie den Rest der Geschichte hier:

Höhepunkte seiner Pressekonferenz:

“Als ich zurück im Golf von Biskaya ankam, gab es Böen bis zu 50 Knoten, das Meer war weiß, es war sehr brutal. Aber zu sagen, dass es ein echtes Geschenk ist, es leben und sehen zu können. Es waren verrückt Sobald es ein kleines Mauseloch mit etwas weniger Wind und Meer gab, war es der größte Wind, den ich während des gesamten Rennens hatte.

Man muss den ganzen Weg um die Welt reisen, um zu erkennen, dass es solche gibt Einige wirklich schlechte Dinge vor der Haustür. Es war ein besonderes Ende des Rennens. Ich denke, ich bin der einzige, der auf der ganzen Welt an Fäden gearbeitet hat. Von dem Moment an, als ich dieses Hakenproblem beim J3 hatte, war der Sturmausleger die ganze Zeit an Ort und Stelle, weil ich keinen Rollreffer mehr hatte. Ich bin viel mit dem Sturmfock gesegelt, als es 25-30 Knoten gab, hat es gut funktioniert.

Ich habe zwei Jahre lang mit meinem Mentaltrainer an der Idee gearbeitet, dass dieses Rennen um die Welt letztendlich voller unerwarteter Dinge sein würde, denen wir uns stellen mussten. Glücklicherweise habe ich viel an diesem Aspekt gearbeitet, weil ich am zweiten Tag des Rennens ein Problem hatte. Es gab ein paar schwere Momente, aber es hat viel Spaß gemacht, sehr intensiv. “

Nächste ETAs:

Clarisse Crémer wird in der Nacht vom Mittwoch, dem 3. Februar, zwischen 01:00 Uhr und 07:00 Uhr UTC erwartet und kann bis 10:00 Uhr direkt in den Kanal einsteigen.

In der Nacht vom 5. auf den 6. Februar (oder vielleicht vom 6. Februar) sollte Jérémie Beyou (Charal) die Ziellinie erreichen. Ihm wird am 6. Tag Romain Attanasio (Pure – Best Western) folgen.

Dann gibt es zwischen Mittwoch, dem 10. und Freitag, dem 12. Februar eine Reihe enger Abschlüsse mit Arnaud Boissières, Alan Roura, Stéphane le Diraison, Kojiro Shiraishi, Pip Hare und Didac Costa, die alle nacheinander abschließen werden.

Und dann werden zwischen Mittwoch, 17. Februar und Freitag, 19. Februar Manuel Cousin, Miranda Merron und Clément Giraud erwartet. Ende Februar sind schließlich Alexia Barrier und Ari Huusela fällig.