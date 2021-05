Vendee Globe 2021: Alle sind Champions, die Verleihung des Vendee Globe Trophäe findet in Les Sables d`Olonne statt

5 / 5 ( 8 votes )

Einunddreißig der 33 Skipper, die an der 9. Vendée Globe teilgenommen haben, versammelten sich heute in Les Sables-d’Olonne zur offiziellen Preisverleihung und Abschlussfeier, bei der Yannick Bestaven (Maître-CoQ) als Gesamtsieger die höchste Auszeichnung erhielt. Es gab zwei weitere wichtige Ankündigungen: Die 10. Ausgabe startet am 10. November 2024 in Les Sables d’Olonne, und die Segler sollten später in diesem Jahr endlich Gelegenheit haben, sich mit Rennfans auf einem beliebten Festival zu treffen, das am Samstag 25. September 2021, organisiert wird !

Diese neunte 9. Ausgabe wurde heute, Samstag, 22. Mai, im Espace des Atlantes in Les Sables-d’Olonne gefeiert. Die gesundheitliche Situation in Frankreich bedeutet, dass die Menschenmenge streng begrenzt war und es sich im Vergleich zu den Vorjahren um eine relativ verhaltene Angelegenheit handelte. Aber das Lächeln war breit und das Lachen hörbar, als sich die Skipper zum ersten Mal seit dem Start im letzten Jahr trafen und die große Chance hatten, endlich persönlich Erinnerungen auszutauschen.

31 der 33 Skipper der 9. Vendée Globe waren dort. Nur Boris Herrmann (Seaexplorer – Yacht Club de Monaco) und Alex Thomson (HUGO BOSS) konnten nicht kommen. Pip Hare (Medallia, bereits auf dem Weg zur nächsten Ausgabe) und Ari Huusela (Stark) schafften es beide nach Les Sables d’Olonne.

Für Yannick Bestaven (Maître-CoQ), den Sieger, begann der Tag in einer Atmosphäre, die eher an Hollywood erinnert, als der Meister von 2020 bis 2021 seine Handabdrücke den Remblai-Gewinnern hinzufügte, bei denen Armel Le Cléac’h (2016 bis 2017) erfolgreich war von François Gabart (2012-2013), Michel Desjoyeaux (2000-2001, 2008-2009), Vincent Riou (2004-2005), Christophe Auguin (1996-1997), Alain Gautier (1992-1993) und Titouan Lamazou (1989) -1990).

Das Programm beinhaltete eine einstündige TV-Show, die auf vendeeglobe.org und in sozialen Medien ausgestrahlt wurde. Skipper erzählten von ihren Erinnerungen. Zu den Höhepunkten gehörten Jérémie Beyou, der über seine veränderte Perspektive auf Rennen um die Welt sprach, Clément Giraud über seine Reise zur Selbstfindung, aber auch die Rettung von Kevin Escoffier und natürlich diesen epischen, engen Kampf bis zum Ziel Linie.

Yves Auvinet (Präsident der Vendée Globe): „Wir bleiben auf Kurs: Es wird tatsächlich 2024 einen Vendée Globe geben! Und wenn alles gut geht, wird der Start am Sonntag, den 10. November 2024 um 13:02 Uhr erfolgen. Wir sind sehr frustriert, dass wir diesen Vendée Globe nur vor der Kamera und nicht persönlich organisiert haben, aber wir treffen uns am Samstag, dem 25. September, um unsere Helden des Vendée Globe 2020 zu feiern, wenn die Bedingungen dies mit der Öffentlichkeit zulassen. 2021 “.

Yannick Bestaven (Maître CoQ IV): „Das Gewinnen hat viele Dinge verändert und den Vendée Globe beendet, ist schon ein Sieg. Der zweite Sieg war, einen Partner zu haben, der mir und meinem Team vertraute. Und im Laufe des Rennens kamen die Ambitionen. Ich habe mir nie gesagt, dass ich mir den Sieg gesichert habe: Es gab so viele Wendungen ! Erst als die Ziellinie überquert wurde, wusste ich, dass ich gewonnen hatte. Ich möchte wieder aufs Wasser, aber auf die Vendée Globe? Ich weiß es noch nicht, wir werden sehen “.

Charlie Dalin (Apivia): “Dies hier heute ist das letzte Ereignis dieser Ausgabe ! Es war heute etwas Großartiges, auf den Kanal, den Hafen und die Ziellinie zurückblicken zu können. Ich hatte vor diesem Rennen nur 20 Tage auf See verbracht und so eine entdeckt viele Dinge. “

Louis Burton (Bureau Vallée 2): “Sicherlich ist die Vorstellung, sich selbst zu übertreffen, beim Segeln sehr stark. Wenn wir uns einige Wochen später treffen, hat jeder eine großartige Geschichte zu erzählen. Die Vendée Globe ist ein Segelwettbewerb auf höchstem Niveau.”

Boris Herrmann (Seaexplorer – Yachtclub von Monaco): „Die Vendée Globe ist mehr als ein Rennen. Zwischen uns gibt es stärkere Bindungen zwischen Menschen als zwischen uns als Konkurrenten. “

Giancarlo Pedote (Prysmian Group): “Es ist eine starke Emotion ! Das erste, was ich heute Morgen tat, als ich hier ankam, war, den Weg aus dem Kanal zu sehen. Alle Erinnerungen fluten zurück. Wir hatten die Chance, etwas Intensives in Emotionen zu erleben. Ich hatte viele Treffen, und das ist auch der Reichtum eines solchen Ereignisses. Was uns verbindet: dieselben Emotionen, dieselben Schwierigkeiten. “

Stéphane le Diraison (Zeit für Ozeane): “Dieser Vendée Globe ist so intensiv, dass ich das Gefühl hatte, in einer anderen Dimension zu leben. Wenn ich hierher zurückkomme, werden all diese schönen Emotionen reaktiviert. Es ist schön, die Gesichter aller zu sehen, mit denen ich dieses Abenteuer geteilt habe. Und ich komme zurück als ein Finisher, ja, ich wollte unbedingt zum Ende der Geschichte zurückkehren ! “

Didac Costa (Ein Planet Ein Ozean): „Da es meine zweite Ausgabe war, konnte ich meine Umgebung mehr genießen. Die Lebensumstände bedeuten, dass ich meine Leidenschaft für die Vendée Globe ausgenutzt habe, bevor ich sehr schnell zu meinem Berufsleben zurückkehrte (Didac ist ein Feuerwehrmann in Barcelona), so ist es, das Leben ist so “.

Kojiro Shiraishi (DMG Mori Global One): „Ich wollte diese Welttournee unbedingt nicht nur für meinen Mentor Yukoh Tada, sondern auch für alle Japaner absolvieren. Ich muss auch weiterhin Offshore-Rennen für Sie fahren und Ihnen diese Zukunft öffnen. “