Vendee Globe 2020: Stéphane Le Diraison / Time for Oceans im Ziel !

Der französische Skipper Stéphane Le Diraison überquerte an diesem Donnerstagabend in seiner Zeit für die Ozeane um 21: 36h UTC die Ziellinie der Vendée Globe und belegte nach einem engen Match-Rennen mit dem Schweizer Skipper Alan Roura den 18. Platz ging für die letzte Woche ihres Rennens weiter. Die beiden, sehr ähnlichen Finot Conq-Designs, die für die Vendée Globe 2008-9 gebaut wurden, rannten zeitweise in Sichtweite zueinander, wobei ihr Kopf-an-Kopf-Rennen ein Match Race bis zur Ziellinie der letzten Route du Rhum mit wiederholte Le Diraison endet etwas mehr als 2 Stunden hinter dem jungen Schweizer Skipper.

Le Diraison des Abschluss , heute markiert der größte Erfolg in der Karriere des 44-jährigen Seemann aus Lorient, die gezwungen wurde , die 2016-17 Vendée Globe auf den 17 zu verlassen th Dezember 2016 , als er als diese Ausgabe Rennen das gleiche Boots dismasted und musste unter Jury Rig über 750 Meilen nach Melbourne, Australien segeln.

In dieser Ausgabe hat er heute ein enges und intensives Rennen bis zur Ziellinie hinter sich, nachdem er im Indischen Ozean ein beachtliches Comeback hingelegt hatte, als er von leichten Winden im südatlantischen Hochdrucksystem sehr isoliert war. Er verband sich wieder mit der Gruppe aus Roura, Pip Hare, Kojiro Shiraishi und Arnaud Boissierères, wobei alle fünf Skipper innerhalb von 24 Stunden fertig waren und Hare voraussichtlich in den frühen Morgenstunden des Freitags (12) die Ziellinie überqueren würde th Februar).

Le Diraisons Rennen

Stéphane Le Diraison zeigte während des gesamten Rennens absolute Entschlossenheit, stellte sich schwierigen Wettersituationen und ging mit Schäden um, während er glücklich seinen Traum lebte. Diese positive Lebenseinstellung könnte das Ergebnis eines Fahrradunfalls im Alter von 16 Jahren gewesen sein. „ Für mich gab es mein Leben vor dem Unfall und mein Leben nach dem Unfall. Ich habe plötzlich zehn Jahre an Reife gewonnen und man könnte sagen, es war ein Glücksfall. Ich war entschlossen, bei allem, was ich tue, Erfolg zu haben. Weil ich tatsächlich weiß, warum ich es tue. Es war ein entscheidender Moment in meinem Leben“ , der Breton Seemann erklärte vor dem Start am 8. th November.

Das Boot segelte mit demselben Boot wie 2016, das ursprünglich als HUGO BOSS von Alex Thomson gebaut wurde, und hatte die Vendée Globe bis heute trotz dreier vorheriger Versuche noch nie fertiggestellt. Es wurde erheblich verbessert und ist jetzt mit Folien ausgestattet. Le Diraison, ein ausgebildeter Ingenieur aus Hennebont bei Lorient, hatte eine einfache, aber wirkungsvolle Botschaft an Bord seiner überarbeiteten Zeit für die Ozeane: „ Es ist Zeit, dass wir handeln, um unseren Planeten zu retten! ”

Wir haben ein weiteres Beispiel für seine Sorge um die natürliche Umwelt gesehen, als er auf dem Weg zurück den Atlantik vor Uruguay segelte. „ Ich bin gerade auf mehrere Fabrikschiffe gestoßen. Diese Monster arbeiten in Gruppen und nehmen alles unter der Oberfläche in ihren riesigen Netzen auf. Jeder weiß, dass es diese Völkermordboote gibt, aber es ist schockierend, sie in Betrieb zu sehen, und unterstreicht die Neigung des Menschen, seine Umwelt zu zerstören. Was können wir dagegen tun? Als Verbraucher haben wir viel Macht und können die Produkte auswählen, die wir kaufen. “

Stéphane Le Diraison war nicht weit von Alan Roura, Arnaud Boissières, Kojiro Shiraishi, Pip Hare und Didac Costa entfernt und erlebte die gleichen intensiven Rennen wie die zehn Spitzenreiter in dieser Vendée Globe. Dieses Rennen innerhalb des Rennens war anspruchsvoll und zwang den Segler, Leistung zu suchen und tief in sich selbst zu graben, um die erforderlichen Ressourcen zu finden. Gleichzeitig führte dieses enge Kontaktrennen zu einer Verständigung zwischen den Wettbewerbern. „ Wir werden alle sechs das gleiche Gefühl haben, nicht miteinander reden zu müssen. Nur einander anzusehen, wird ausreichen, da wir alle wissen, was jeder von uns in dieser gemeinsamen Erfahrung durchgemacht hat. Wir können es kaum erwarten, zusammenzukommen. Das haben wir verdient “, sagte der Skipper von Time for Oceans vor ein paar Tagen.

Dieses Rennen innerhalb des Rennens wurde an Bord eines müden Bootes bis zum Ziel fortgesetzt. „ Das Boot ist beschädigt. Gestern habe ich ein Segel gerissen. In meinen Kielböcken ist ein Leck. Die Takelage kann nicht festgezogen werden und ich kann nichts tun, um zu verhindern, dass das Boot überall hin fährt. Ich habe meinen oberen Haken gebrochen, sodass ich mein Großsegel nicht vollständig heben kann. Es ist eine lange Liste. Das Boot sagt mir, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen. “

FAKTEN UND ZAHLEN ZU STÉPHANE LE DIRAISON / ZEIT FÜR OZEANE

Er segelte die 24.365 Meilen der theoretischen Route mit durchschnittlich 10 Knoten.

Auf dem Wasser segelte er tatsächlich 28.663 Meilen mit durchschnittlich 12,53 Knoten.

Schlüsselmomente

Äquator (nach außen)

19 th auf 21/11/20 um 1237hrs UTC, 2 Tage 23 Stunden 17 Minuten nach dem Führer

Kap der guten Hoffnung

18 th auf 06/12/20 um 1741hrs UTC, 5 Tage 18 Stunden 30 Minuten nach dem Führer

Kap Leeuwin

18. am 22.12.20 um 1347 Uhr UTC, 9 Tage 2 Stunden 21 Minuten nach dem Führer

Kap Horn

19 th auf 13/01/21 um 1303hrs UTC, 10 Tage 23 Stunden 21 Minuten nach dem Führer

Äquator (Rückkehr)

17 th auf 27/01/21 um 2000hrs UTC, 11 Tage und 48 Minuten nach dem Führer

Sein Boot

Designer: Finot-Conq

Gestartet: Juni 2007 (entworfen für Alex Thomson)

Das gleiche Boot Stéphane Le Diraison segelte 2016, aber mit Folien ausgestattet und leichter gemacht.