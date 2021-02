Vendee Globe 2020: Kojiro Shiraishi erster asiatischen Skipper im Ziel !

Kojiro Shiraishi, der 53-jährige japanische Soloskipper von DMG MORI, überquerte am Donnerstag, den 11. Februar, um 10: 52: 58h UTC die Ziellinie vor Les Sables d’Olonne und belegte damit den 16. Platz in der Vendée Globe jemals asiatischer Skipper, um das berühmte Non-Stop-Solo-Rennen um die Welt zu absolvieren. Shiraishis verstrichene Zeit für sein Rennen beträgt 94 Tage 21 Stunden 32 Minuten und er beendet 14 Tage 17 Stunden 48 Minuten 10 Minuten hinter Yannick Bestaven und 2 Stunden 56 Minuten hinter Arnaud Boissieres.

Abschluss des Kurses ist der Höhepunkt eines 34 Jahre Traum, ein großer Triumph für Shiraishi , die mehr als sieben Tage verbrachte Abschluss größere Reparatur an eine potenziell Rennen endet Träne in seinem Großsegel , die am 8. November nur sechs Tage nach dem Start aufgetreten th . Seitdem musste der japanische Skipper vorsichtig segeln, um sich um sein zerbrechliches Großsegel zu kümmern. Er segelte immer mit einem Riff im Großsegel.

Nach dem Überqueren der Ziellinie lächelte Shiraishi: “Es war wirklich wundervoll und ein längeres Abenteuer als ursprünglich geplant! Aber all diese bekannten Gesichter und Menschen hier zu beenden und zu sehen, ist wirklich sehr herzerwärmend.”

“Es ist ein Wunder. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass mein Großsegel halten würde, und es ist wirklich unglaublich, dass es durchgezogen ist und ich dieses wundervolle Abenteuer beenden konnte.”

“Das Ziel zu erreichen war mein vorrangiges Ziel, aber auch meinem Sponsor, meinem Team und all den Fans, die mich während des gesamten Rennens ermutigt haben, zu gefallen, was mich am stolzesten macht.”

“Seit über 30 Jahren träume ich davon, diesen Vendee Globe zu machen, seit Philippe Jeantot meinen Meister Yukoh Tada eingeladen hat, daran teilzunehmen. Es hat dreißig Jahre gedauert, bis die Weltumsegelung abgeschlossen war, und ich bin stolz darauf, das erfüllen zu können, was Yukoh.” Tada wollte es tun. “

Aber seine Geduld, seine positive Einstellung, seine mentale Stärke sowie seine 20-jährige Erfahrung im Ozeanrennsport haben zu einem vollendeten Rennen beigetragen, bei dem er das Vertrauen in seinen VPLP IMOCA-Einrümpfer der neuen Generation gewonnen hat, der eine Rumpfschwester von Jérémie Beyou ist Charal.



Wie andere in der Flotte startete Shiraishi seine Vendée Globe, kurz vor dem Solo-Training und den Vorbereitungsmeilen. Sein einziges vor dem Start abgeschlossenes Solo-Rennen war das Rennen Vendée-Arctique-Les Sables d’Olonne, bei dem er den 10. Platz belegte.

Shiraishis heutiger Erfolg ist inspiriert von der Erinnerung an seinen Mentor, den japanischen Pionier des Ozeanrennsports, Yukoh Tada, der zwischen 1982 und 1983 die Klasse 2 bei der BOC Challenge rund um das Weltrennen gewann.

Als Jugendlicher war Shiraishi von Tadas Heldentaten so bewegt, nachdem er seine Nummer im Telefonbuch gefunden hatte, dass er wochenlang versuchte, ihn zu kontaktieren, während Tada nachts als Taxifahrer arbeitete, um seine Rennkampagnen zu bezahlen.

Shiraishi wurde zu Tada nach Hause eingeladen, das Paar teilte sich etwas Sake und Kojis erstes Segel war mit Tada, wonach er als sein Vorbereiter arbeitete.

Aber während des nächsten BOC-Rennens nach wiederholten Kentern und technischen Fehlern ließ ihn ein langer Weg hinter den Führenden zurück. Der 61-jährige Tada nahm sich 1991 in Sydney das Leben. Es war der junge Kojiro Shiraishi, der beschuldigt wurde, Tadas Okera VIII nach Japan zurückzubringen.

Diese IMOCA 60 ist Shiraishis fünfter Spirit of Yukoh, der jeweils in Erinnerung an seinen Mentor benannt wurde, der davon geträumt hatte, an der Vendée Globe teilzunehmen.

Shiraishi freut sich, heute das Rennen beendet zu haben, das Tada so gerne machen wollte, für das er jedoch keine Finanzierung finden konnte. Heute erfüllt Koji den lebenslangen Wunsch, Tadas Erbe nicht nur zu ehren, sondern zu erweitern. Dieser erfolgreiche Skipper von Vendée Globe ist jedoch auch zutiefst froh, dass er in seiner Heimat Japan das Bewusstsein und das Interesse für das Rennen massiv gesteigert hat.

Kojiros erste Vendée Globe endete vorzeitig am 04.12.2016, als er die Spitze seines Mastes von Spirit of Kukoh verlor und sich nach Kapstadt zurückziehen musste. Aber selbst dann hatte er versprochen, zurückzukehren und die Vendée Globe zu vervollständigen.

Mit der Unterstützung von DMG MORI baute Shiraishi eine neue IMOCA aus den Formen von Charal, dem Programm, das von Charles Euvertes Organisation verwaltet wird. In den frühen Tagen des Programms passte Kojiros Training mit Hilfe von Roland Jourdain als Trainer zu Yannick Bestaven auf dem Maître CoQ.

Mit seinem neuen Boot, das erst im September 2019 gestartet wurde, war das einzige Rennen der IMOCA Globe Series, an dem Kojiro Shiraishi teilnehmen konnte, das Vendée Arctic-Rennen im vergangenen Sommer. Als Zehnter qualifiziert er sich für die Vendée Globe, startet aber das Rennen mit dem Wissen, dass er wenig harte Rennmeilen und Erfahrung mit seinem Boot hat und daher in der ersten Rennwoche konservativ vorgeht.

Aber der Schaden, der alle seine Rassen betreffen wird, tritt am Rande des tropischen Sturms Theta auf. Ein Ausfall seines Windsensors führte zum Abwürgen seines Autopiloten und zu einer Reihe unerwarteter Gybes. Sein Großsegel reißt über den oberen Blutegelbereich und vier Latten sind gebrochen. Er verbringt fast sechs Tage mit Kriechgeschwindigkeit bei leichtem Wind und repariert das Großsegel und die Latten.

“Es war eine kleine Leistung, dieses Segel reparieren zu können”, sagt Kojiro. “Jetzt muss ich es immer schützen und bis zum Ende sorgfältig pflegen.” Aber ich bin entschlossen, das Ziel zu erreichen. “

Die Verzögerung und die beeinträchtigten Geschwindigkeiten, weil er gezwungen ist, immer mit einem gerefften Großsegel zu segeln, bedeuten, dass er sich tief in der zweiten Hälfte der Flotte befindet, die in die südlichen Ozeane kommt, aber zuerst freut er sich, in den Indischen Ozean und dann zu gelangen segelt einen intelligenten, stabilen und intelligenten Pazifik, der sich nie beschwert und fast immer lächelt.

“Ich bin froh, dass die Reparaturen durchgeführt werden. Es ist fast ein Wunder. An Bord von DMG-MORI Global One geschehen jeden Tag Wunder. Es hält gut in Gewittern, Stürmen und anderen Gefahren … Jeden Tag bin ich auf dem Wasser und Segeln, ich bin der glücklichste Mensch der Welt “, lächelte er Ende Januar.

Und für seine Geduld und sein Engagement wird Shiraishi mit einem immer engeren und aufregenderen Match in einer Gruppe von fünf Personen belohnt, das sich mit Arnaud Boissières, Alan Roura, Stéphane Le Diraison und Pip Hare auseinandersetzt, einem Rennen innerhalb der Vendée Globe, das den erfahrenen Shiraishi engagiert und inspiriert bis zur Ziellinie. Auf diese Weise überholt der Schüler Shiraishi seinen Mentor und ist der erste asiatische Segler, der das Solo-Nonstop-Rennen um die Welt absolviert, was zu seinem eigenen beachtlichen Ruf beiträgt.

DIE STATISTIKEN VON KOJIRO SHIRAISHI (DMG MORI GLOBAL ONE)

Er legte die 24.365 Meilen des theoretischen Kurses mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 10,70 Knoten zurück.

Auf dem Wasser tatsächlich zurückgelegte Strecke: 29.067,67 Meilen bei durchschnittlich 12,76 Knoten.

SCHLÜSSELZEITEN

Äquator

am 27.11.2020 um 05:43 UTC, nach 18d 16h 23min des Rennens, 8d 16h 24min nach dem 25. Platz des Führenden Alex Thomson (HUGO BOSS)

Kap der Guten Hoffnung

am 25.12.2020 um 10h53 UTC, nach 32d 21h 33min des Rennens, 10d 11h 42min nach dem Führenden Charlie Dalin (Apivia)

Cape Leeuwin

22. am 24.12.2020 04:43 UTC, nach 45d 15h 23min des Rennens, 10d 17h 17min nach dem Führenden Charlie Dalin (Apivia)

Kap Hoorn

21. am 13.01.2021 17:03 UTC, nach 66d 03h 43min des Rennens, 11d 03h 20min nach dem Führenden Yannick Bestaven (Maître CoQ IV)

Äquator (zurück)

18. am 27.01.2021 21:48 UTC , nach 80d 08h 28min, 11d 02h 36min nach Führer Louis Burton (Bureau Vallée 2)