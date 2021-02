Vendee Globe 2020: Höhepunkte der Pressekonferenz von Pip Hare 2024 mit Flügeln !

Wie fühlst du dich?

Unglaublich, absolut unglaublich. Das ist das einzige Wort dafür.



Was war Ihr sportliches Ziel , wenn Sie Les Sables d’Olonne am Sonntag ,08.November?

Ich fand es wirklich wichtig, ein sportliches Ziel zu haben, und das musste relativ zum Alter des Bootes sein, auf dem ich fuhr. Als britische Skipperin war das Rennen im Jahr 2000, als Ellen MacArthur Zweiter wurde, der naheliegende Ort, und ihre Zeit von 94 Tagen und 4 Stunden war mein Maßstab.

Sie hatten das Gefühl, dieses sportliche Ziel erreicht zu haben?

Natürlich habe ich nicht das Gefühl, dass es erreichbar ist. Während des Rennens war ich manchmal weit voraus und habe die meiste Zeit Level-Pegging. Bis zu den letzten fünf Tagen war es in meiner Reichweite, es zu schlagen, und ich konnte sehen, wo ich falsch gelaufen bin, wo ich die Zeit hätte nachholen können, also bin ich insgesamt zufrieden damit, wie ich mich im Verhältnis dazu verhalten habe.

Bedauern Sie die Vorbereitung auf das Rennen?

Kein Bedauern! Ich habe im Januar 2019 mit nichts angefangen, wirklich mit nichts. Ich begann mit einem persönlichen Darlehen von der Bank. Und ich habe diese Kampagne aus dem Nichts aufgebaut. Jetzt hier zu sitzen und als 19. zu kommen, nachdem ich so gefahren bin wie ich – ich kann es nicht bereuen. Ich habe das absolut Beste mit dem gemacht, was ich in der Zeit hatte, die ich hatte.

Jeder liebte Ihre Einstellung und Lebenseinstellung. Ist das der alltägliche normale Pip? Ich möchte, dass es der alltägliche Pip ist, aber ich denke, vielleicht ist es der Pip, der mit etwas kommt, das ich so leidenschaftlich finde und das ich zu glücklich finde, es zu tun und getan zu haben. Ich war so glücklich. Es waren die besten drei Monate meines Lebens.

Eine Sache, die für Ihr Rennen einzigartig war, war die Kommunikation. War das von Anfang an Teil Ihrer Strategie oder hat sich das im Laufe der Zeit weiterentwickelt?

Nein, das war schon immer Teil meiner Strategie. Es begann damit, dass ich aus einem Gebiet in Großbritannien kam, in dem niemand segelt, und ich verließ die Schule und ging segeln, was meine Freunde nicht verstanden. Also schrieb ich Briefe und kommunizierte mit ihnen auf eine Weise, die sie verstehen würden. Ich denke, von da an habe ich mich an das Geschichtenerzählen gewöhnt und wo ich jetzt bin, habe ich das Gefühl, dass wir die Verantwortung haben, wenn wir wollen, dass dieser Sport wächst und ein größeres Interesse der Öffentlichkeit und mehr Investitionen der Sponsoren. Ich denke, das ist eine gute Rendite für meinen Sponsor, aber ich zahle sie auch für die Sportarten und Segler in der Zukunft.

Erklären Sie uns, was Medallia tut?

In wirklich grundlegenden Begriffe sind Medallia ein 21 st Jahrhundert Version eines Kunden Feedback – Formular. Sie helfen Unternehmen zu verstehen, wie ihre Kunden und Mitarbeiter über das Leben denken. Sie geben den Menschen ein besseres Verständnis voneinander.

Nächste Ziele? Was kommt als nächstes in Bezug auf den Vendee Globe?

2024 mit Flügeln! Ich denke, es gibt viele Gespräche, aber im Idealfall wäre ein Boot der Generation 2016 erstaunlich.

Es ist also schön, vom Vendee Globe zurück zu kommen und einkaufen zu gehen?

Ich musste gestern kämpfen, um den Ponton links abzubiegen, anstatt rechts abzubiegen und mir anzusehen, welches Boot ich als nächstes wollte.

Auf sportlicher Ebene werden Sie wieder das Three Peaks Race absolvieren. Was ist diesmal Ihr Ziel?

Das Drei-Gipfel-Yachtrennen ist also ein ziemlich altes Rennen in Großbritannien, 42 Jahre alt. Sie segeln von Wales nach England nach Schottland zwischen den drei höchsten Gipfeln und rennen dann die Berge hinauf. Aber das Rennen wurde immer in Fünfer-Teams durchgeführt und Sie haben zwei Läufer und drei Segler. Während die Segler segeln, schlafen die Läufer und umgekehrt. Ich und mein Freund Charles sind die einzigen, die es mit zwei Händen gemacht haben, und das bedeutet, dass wir das ganze Segeln und das ganze Laufen gemacht haben. Dieses Jahr wollen wir es wieder tun, aber gewinnen.

Fragen aus dem

Saal : BBC News Frage… Weißt du, wie viele Menschen du mit deinem Rennen berührt hast? Es hat ein Engagement, das weit über dem liegt, was irgendjemand jemals erwartet hätte.

Ja und nein. Mama und Papa haben gesagt, dass viele Leute interessiert sind. Selbst jetzt, wo ich mich auf dem Boot nie mit dem Internet oder den sozialen Medien beschäftigt habe, war ich immer auf dem Laufenden, also wusste ich nie wirklich, wohin es ging.

Was ist das Wichtigste, was Sie während dieses Vendee Globe gelernt haben und das Sie gerne vor dem Start gewusst hätten?

Ich denke, es gibt zwei Dinge. Das erste ist die Strategie. Ich war so auf den Südpolarmeer konzentriert, weil ich nicht dort gewesen war und es das große Unbekannte war. Ich habe wahrscheinlich mehr Zeit damit verbracht, mich darauf zu konzentrieren als auf jedes andere Bein. Ich glaube, ich habe den Südpolarmeer genagelt, aber das Bein im Pazifik war emotional und physisch schwieriger, daher gibt es dort eine große Lernkurve. Die zweite Sache ist, dass ich nicht so sehr ein Gummiband bin, wie ich dachte. Ich halte meine Fähigkeit, weiter und weiter und weiter zu machen, für selbstverständlich und habe den Tribut, den diese großen Ereignisse für mich körperlich und geistig hatten, wie das Ruderwechsel, nicht vollständig berechnet. Ich hatte nicht vorausgesehen, wie lange ich persönlich brauchen würde, um mich davon zu erholen, und ich war böse auf mich selbst, weil ich nicht verstand, warum ich nicht direkt vom Ruder zurück in das Rückennageln ging.

Wenn sich die Wettervorhersagen verbessern, werden wir immer abhängiger von unserer Technologie und gab es Zeiten, in denen Sie sich wünschten, Sie hätten Ihren Instinkten gefolgt und nicht der Software?

Die Routing-Software ist unglaublich und man merkt, dass wir alle fast die gleichen Wetterdateien verwendet haben. Ich habe mich immer auch auf meine eigene Interpretation eines Diagramms verlassen. Es sah so aus, als hätte sich jemand auf einem Stück Papier übergeben, und kein Routing konnte Sie durch das Stück führen oder möglicherweise verstehen. Sie verwenden die Routing-Software, sehen sich die Übersichtskarte an und müssen den gesunden Menschenverstand dafür verwenden, wie Sie und das Boot sind, um zu sehen, was möglich ist.

Frage von Elaine Bunting: Glauben Sie, dass die Menschen die unterschiedlichen körperlichen Leistungsniveaus schätzen, wie viel schwieriger und härter es ist, ein Boot Ihres Jahrgangs zu fahren?

Ich und Didac Costa sagten, dass es in diesem Rennen eine andere Klasse für Menschen mit Dächern und ohne Dächer geben sollte! Es war eine viel brutalere körperliche Erfahrung für mich. Wenn ich das Main reefen muss, brauche ich vier Fahrten. Jedes Mal, wenn ich ein Segel anschauen oder ein Segel im Südpolarmeer trimmen möchte, muss ich mich voll ausrüsten, um nur die Trimmung zu betrachten. In Bezug auf Motivation und Anstrengung denke ich, dass es viel schwieriger war.

Das einzige, was ich im Süden gelernt habe, ist, dass ich in der großen Brise stärker pushen könnte. Die Jungs mit den Folien zogen sich zurück und ich drehte es auf und ich liebte das.

Frage von Andrew bei ITV, war es schwieriger als erwartet?

Es war fast genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich habe mir immer vorgestellt, dass es die härtesten Segelrennen sind, an denen Sie teilnehmen können, und vielleicht eines der schwierigsten Dinge, die Sie in Ihrem Leben tun können. Es war aber du hast Optionen. Im Rennen konnte ich mich dafür entscheiden, stärker zu pushen und zusätzliche Risiken einzugehen oder mich zurückzuziehen. Ich habe mich entschieden, so hart wie möglich zu pushen, und so habe ich es mir immer vorgestellt, so dass es alles ist, was ich mir vorgestellt habe.

Haben Sie Ihre Grenzen gefunden und erreicht oder kommt noch mehr?

Es gibt immer mehr! Sie können nie Ihr Limit erreichen, oder? Ich habe immer die Frage, ob ich es besser machen könnte. Ich meine, darum geht es im Leben, nicht wahr, nur ein bisschen härter?

Boris sagte im deutschen Fernsehen über die Tränen, die er vergoss? Wie viele Tränen sind Sie auf den Boden Ihres Bootes gefallen?

Gestern war ein harter Tag und ich hatte gestern ein paar Tränen. Ich nenne es eine schade Party und ich mache das nicht wirklich. Ich lasse mich ein bisschen weinen, aber dann lasse ich mich nicht. Das einzige, worüber ich Tränen geteilt habe, ist, dass ich dies – den Start und das Ziel – nicht mit meiner Familie und meinen Freunden teilen konnte, dass meine Mutter und mein Vater nicht hier sind und das ist das einzige, was mich dazu bringt sehr traurig.

Helen Fretters Frage: Fühlen Sie sich jetzt als Teil der IMOCA-Familie?

Am Anfang fühlte ich mich verloren, weil alle über diese großartige Vendée-Familie sprachen, aber ich war nicht Teil davon, weil ich sie nicht getroffen hatte, und am Anfang waren wir alle weg und das wars. Eine Sache, die mich ins Wanken bringt, ist, dass sie mich bemerkt haben. So viele der anderen Skipper haben gesagt, dass ich ein gutes Rennen gesegelt bin, Jean Le Cam und Benji Dutreux waren letzte Nacht dort. Ich fühle mich als Teil der Familie, was großartig ist, obwohl sich viele von uns noch nie von Angesicht zu Angesicht gesehen haben.

Wenn Sie also über ein Boot der Generation 2016 sprechen, geht es dann um Ressourcen oder die physischen Anforderungen und die Maut des Segelns eines Bootes der Generation 2020?

Ein bisschen von beidem. Es gibt noch ein Gespräch über Ressourcen. Ich habe über die Art von Seemann nachgedacht, die ich bin, und über das Boot, das ich segeln möchte. Die Boote der Generation 2020 – ich sehe mich nicht in einem dieser Boote. Sie sind vielleicht etwas zu distanziert von dem Segeln, das ich kenne. Wo ich einen Mehrwert schaffen kann, ist meine Interaktion mit den Elementen und ich habe das Gefühl, dass ich nicht so von ihnen abgeschnitten sein möchte wie die 2020-Boote.

Erzählen Sie uns mehr über Ihr Team?

Mein Team ist klein und es kam zusammen, weil ich meine Kampagne monatelang mit einer Hand durchgeführt habe. Es ist aufgrund von Menschen zusammengekommen, mit denen ich arbeiten wollte – hauptsächlich mit Joff Brown und anderen Menschen, die mir helfen wollten. Jeder in meinem Team arbeitet Teilzeit und hat andere Jobs. Das technische Zeug, an dem ich mit Joff gearbeitet habe, ist erstaunlich. Während des Rennens war ich zwei Wochen lang sehr krank – es begann mit einem Quallenstich und dann bekam ich eine allergische Reaktion, die ziemlich heftig war, auf meiner Haut, auf meinem Gesicht und auf meinem Atem. Ich arbeitete mit meiner Teammanagerin Lou zusammen, die ebenfalls Ärztin ist und mich aus der Ferne mit Symptomen und Bildern diagnostizierte. Sie brachte mich durch die Wochen, in denen ich wirklich sehr krank war.

Solo Ocean Racing und in vielerlei Hinsicht begann Ihre Solokarriere in Plymouth. Ich frage mich, ob das Interesse, das Ihr Vendee Globe auf der ganzen Welt geweckt hat, Ihrer Meinung nach der Beginn eines neuen goldenen Zeitalters im Solo-Rennsport sein könnte – global und nicht nur in Frankreich?

Das hoffe ich wirklich. Ich denke, Tatsache ist, dass unser Sport so schrecklich wie Covid war, davon profitiert hat, weil der Vendee Globe passiert ist und so viele andere Sportereignisse dies nicht getan haben, sodass wir die Gelegenheit hatten, unsere Geschichte zu erzählen. Ich hoffe, dass das Zeitfenster den Menschen genug Interesse gegeben hat, um es in Zukunft zu verfolgen. Wir brauchten eine Pause, um uns zu zeigen. Ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr.