Vendee Globe 2020: Erste britische Skipperin Pip Hare / Medallia im Ziel !

Die britische Solo-Skipperin Pip Hare, 47, erfüllte sich den Traum, den sie seit ihrer Jugend als Seglerin in ihrer Heimat East Anglia, England, hatte, als sie um 00:57 Uhr nonstop die Ziellinie des Solo-Rennens der Vendée Globe überquerte :00:57:30 Uhr am 12.02. von einer bitterkalten Biskaya Nacht aus Les Sables d’Olonne an der Westküste von Frankreich Schwellen einen hervorragenden 19. Platz.

Nach 95 Tagen, 11 Stunden, 37 Minuten und 30 Sekunden ist Hare die erste britische Skipperin, die das Rennen 2020-21 beendet hat, und nur die achte Frau, die jemals die Vendée Globe in ihrer Geschichte beendet hat. Ihre Leistung auf einem 21-jährigen IMOCA, dem ältesten Boot, das diese Ausgabe noch nicht abgeschlossen hat, hat in allen Ecken der Welt des französischen und internationalen Ozeanrennsports Bewunderung hervorgerufen, nicht nur wegen ihrer hohen Motivation und ihres hohen Antriebs während des gesamten Rennens für ihre intelligenten, effizienten Kurse und ihre Fähigkeit, ihr älteres, aber immergrünes Boot bis zur Ziellinie zu schieben.

Sie hat jeden Aspekt ihrer Vendée Globe beleuchtet und das Solo-Ozeanrennen mit ihren farbenfrohen und umfassenden Tagesberichten und ihren fröhlichen, super positiven Videobotschaften entmystifiziert. Ihre weltweite Anhängerschaft ist exponentiell gewachsen, nicht zuletzt in Frankreich, wo ihre ewig sonnige Stimmung und ihr Megawattlächeln jede Sprachbarriere überwinden.

“Sie ist ein Sonnenstrahl, was sie unglaublich macht”, beschrieb der erfahrene französische Ozeanrennfahrer Jean Le Cam, der in diesem Rennen Vierter wurde, Hare, während der Schweizer Skipper Bernard Stamm, der vor über 20 Jahren Hares Boot baute , beschrieb sie als “mein Held”.

Ihr Rennen war nicht ohne Drama und sie überwand ein bedeutendes technisches Problem in den Tiefen des Pazifischen Ozeans. Das Ersetzen eines ihrer Ruder bei großer See und 25 Knoten Wind ermöglichte es ihr, im Rennen zu bleiben und dennoch in der Nähe einer Gruppe von vier schnelleren Rivalen zu bleiben, die alle eine neuere Generation von Folienbooten segelten, an deren Übergabe sie hart gearbeitet hatte. Selbst heute, etwas mehr als einen Monat nach ihrem Ruderschaden, drängte Hare immer noch darauf, die letzte Meile des Rudels vor sich zu schließen, und war weniger als 50 Meilen vom 18. Platz entfernt, nachdem Stéphane Le Diraison mehr als 100 zurückgezogen hatte Meilen in den letzten 36 Stunden.

Ihre Leistung ist umso bemerkenswerter, als ihr erstes IMOCA-Klassenrennen im August 2019 mit dem Rolex Fastnet Race stattfand. Ihre Leistung verdient einen Vergleich mit Dame Ellen MacArthur, deren 94 Tage und 4 Stunden Zeit vom Rennen 2000-2001 einer von Hares Maßstäben auf einem Boot waren, das im selben Jahr gebaut und im selben Monat wie MacArthur gestartet wurde.

Auch Hares anhaltende Leidenschaft spiegelt die des englischen Rennfahrers MacArthur wider, der 2001 in der Vendée Globe Zweiter wurde. Beide lebten in einer Vielzahl von Portacabins, kleinen Booten und Lieferwagen, als ihr Hand-zu-Mund-Budget ihnen den Lebensstandard ihrer Rivalen verweigerte in ihren prägenden Jahren.

Hare wuchs in einer typischen Segelfamilie in Ostanglien auf und profitierte von einem Swallows and Amazons-Lebensstil, bei dem sie mit ihrer Großfamilie auf einem hölzernen Volksboot segelte und kreuzte und dann mit einer Moody 33 oft mit ihren Großeltern zum holländischen Ijsselmeer segelte. Sie wurde Segellehrerin und dann professionelle Segeltrainerin und Journalistin. Während sie 2009 mit dem OSTAR-Rennen nach Newport RI nur den Sprung ins Solo-Rennen wagte, war der Lightwave 395-Rennkreuzer, den sie über den Atlantik fuhr, 13 Jahre lang ihre Heimat und sie segelte Zehntausende von Meilen bis nach Patagonien und Uruguay Segeln Sie das Boot alleine über den Atlantik nach Hause.

Und obwohl sie ihre Fähigkeit bewiesen hat, beim ersten Mal in den südlichen Ozeanen zu bestehen und immer wieder an neue Grenzen zu gehen, ist Hare pragmatisch, umsichtig und weitgehend risikoscheu. Obwohl ihr anfängliches Budget für diese Vendée Globe minimal war, unterstützt durch Crowdfunding und ihren Heimathafen Poole, war sie immer fest davon überzeugt, dass sie ohne die finanziellen Mittel zur Deckung ihrer Kosten nicht vorwärts ins Rennen gehen würde. Ihre größte Entscheidung war es, den bewährten Superbgiou für das Rennen zu chartern, auch wenn sie anfangs auf Freunde und Gefälligkeiten angewiesen war, um die gesamte Bootsarbeit selbst zu erledigen.

Aber im Mai letzten Jahres erschien ein Sponsor eines weißen Ritters in Form des Silicon Valley Customer Experience Management System-Unternehmens Medallia. Ihre sofortige Eingabe ermöglichte es Hare, ein Sockelwindersystem einzubauen und das Segelinventar der IMOCA mit dem Namen Medallia zu aktualisieren.

Der Vendée-Globus von Pip Hare

Nachdem Pip Hare zugegeben hatte, dass sie vor dem Start nervös war, startete sie den Vendée-Globus, als sie vorhatte, weiterzumachen, auch wenn sie zunächst nicht so zufrieden mit ihren anfänglichen Wetterstrategien war. Aber zwischen den Azoren und den Kanarischen Inseln fand sie eine gute Route nach Osten und konnte mit einigen der schnelleren Boote vor ihr Schritt halten. Auf den Kanarischen Inseln war sie 22 nd der 33 Starter und 16 Meilen vor Arnaud Boissières drängen durch die westlichen Rand des tropischen Sturms Theta, Isabelle Joschke jagen und in der Nähe der spanischen Seemann Didac Costa, der auf seiner zweiten Ellen MacArthur ehemaligen Boot rast Vendée Globe in Folge, und der ein langjähriger enger Rivale war, als beide Mini 650 fuhren

Aber Hare hatte eine schmerzhafte Doldrums-Überfahrt, und sie verlor Meilen an die vor ihnen liegenden Boote, ein Defizit, das sich dann in den Bedingungen in den SE’ly-Geschäften verschärfte, die für ihre ältere, weniger leistungsstarke Maschine gegen die neueren Boote schwierig waren.

Am Tor nach Süden, vorbei an Gough Island und Tristan da Cunha, war sie über 600 Meilen hinter Alan Roura und 500 Meilen von Stéphane le Diraison entfernt. Unter dem Kap der Guten Hoffnung wurde dieses Duo unter hohem Druck verlangsamt und Pip und Didac erwischten Meilen zurück. Sie drängte dann härter und immer schneller entlang der AEZ im Indischen Ozean, um auf den 19. Platz zu kommen , aber die ganze Zeit nur ein paar Meilen von Costa entfernt. Und bei den Kerguelens waren sie und Costa wieder bis nach Boissieres und Le Diraison zurückgekehrt.

Am 29. November verlor sie einen ihrer Hydratoren, und das bedeutete, alle ihre Dieselreserven für die Stromerzeugung zu behalten, was keine Heizung bedeutete, und so musste sie das Unbehagen überwinden, im Süden nass, kalt und feucht zu sein.

Ihre nervigsten Leistung Rückschlag kam am 2. Januar nd wenn ihr Sensor ausgefallen wickeln. Die Tassen drehten sich nicht mehr und der Bootsunfall drehte sich, als die an den Autopiloten gesendeten Informationen aufhörten. Nachdem sie einige Tage nach dem Start ihren zweiten Zauberstab während der ersten großen Front verloren hatte, wurde dies zu einem großen Problem, da sie den Piloten nicht mehr im Windmodus steuern konnte und keine genauen Windinformationen hatte. In den folgenden großen Winden verglich sie Notizen mit Alan Roura und Boissieres. Diese Situation ließ sie fast immer in höchster Alarmbereitschaft, von da an war die Schärfe ihres Angriffs definitiv abgestumpft.

“Aber ich zog meine großen Mädchenhosen an und machte mich auf die Suche nach einer Lösung”, schrieb Hare denkwürdigerweise.

Tasmanien und Neuseeland, die weiter südlich unter Ostaustralien blieben, bezahlten Pip gut, und sie hielt immer noch mit Boissieres Schritt und schaffte es, viele Meilen an der Costa zu erschließen. Am Point Nemo erzielte sie mit dem 15. Platz ihre beste Platzierung und lag bemerkenswerterweise vor den Foilern von Roura, Boissieres und Le Diraison. Sie führte die Gruppe der Sechs an, die bis zum Ende gegen sie antrat.

Es war hier , dass sie ihr größtes Problem gestoßen, und am 7. Januar th bis zum Kap Horn rund 1.000 Meilen auf sie einen Riss im Hafen Ruderschaft entdeckt. Glücklicherweise trug sie nicht nur ein neu hergestelltes Ersatzruder, sondern sie und ihr Team hatten ein Ersatzverfahren geübt. Ein Wetterfenster – ein relativer Begriff für den Südpazifik – erschien und sie konnte das Ruder ersetzen und wieder loslegen, nachdem sie zwei Plätze verloren hatte.

Nach ihrem Ruder Problem war sie 17 th am Kap Horn und im Südatlantik hatte sie langsam , um eine Reparatur zu laminieren das Ruders Rohr wieder zu verschließen , die in signifikanten Mengen an Wasser im Stich gelassen. Sie verlor einige Meilen an Roura und Co., schaffte es aber dennoch, gegen den katalanischen Seemann Costa zu gewinnen.

Als sie den Atlantik bestieg, schlug sie erneut sehr stark über ihr Gewicht hinaus und arbeitete hart, um bei dieser Gruppe zu bleiben, selbst angesichts ihres Mangels an Pferdestärken bei den schwer erreichbaren Passatwindbedingungen. Voraussichtlich verlor sie zwei Plätze gegen die Folien der neuen Generation von Jérémie Beyou und Kojiro Shiraishi.

Sie und die Gruppe hatten einen Umweg von über 800 Meilen wegen der Position des hohen Drucks der Azoren, der sie auf einem Kreisverkehr nach Westen zwang, aber sie blieb in Kontakt und bis zur letzten Nacht und zog immer noch Meilen auf dem Weg zurück Boote direkt vor dem heutigen 19. Platz vereiteln .

DIE GROSSEN PASSAGEN

Äquator aus 23. am 23/11/2020 um 12:48 UTC um 4d 22h 59min nach dem Führer

Kap der Guten Hoffnung 17. am 06.12.2020 um 16:48 UTC um 5d 5h 37min nach dem Führer

Cape Leeuwin 17 am 18.12.2021 um 7:30 Uhr UTC, 8d 20h 04min nach dem Führer

Kap Hoorn18 am 6/01/2021 um 01:56 UTC, 9d 13h 12 min nach der

Rückkehr des Führers Äquator) 20. am 01/28 / 2021 um 05:43 UTC, 11d 10h 31min nach dem Führer

Ihr Boot

Architekt: Pierre Rolland

Baustelle: 1999, Bernard STAMM, Lesconil Start im

Juli 2000