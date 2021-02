Barcelonas Didac Costa /One Planet One Ocean brennende Liebe zur Vendee Globe2020 !

Katalonien Feuerwehrmann Didac Costa beendete seine zweite Vendée Globe Solo Weltumsegelungsregatta Rennen heute Abend um 19:47:03 Uhr, von der Linie Les Sables d’Olonne in 20 überqueren Platz in einer verstrichenen Zeit von 97d 06hrs 27m 03s. Als er mit dem Rekordgroßen Bereich von 33 Solo – Skippern am Sonntag 08. November der ruhigen, bescheidenen Skipper aus Barcelona hatte gehofft , seine 108d 19h Zeit auf dem 2016-17 Rennen zu schlagen und näher an den 94 Tagen 4 Stunden zu erhalten Rekord für sein Bootsset als es neu war und 2001 in den Händen von Ellen MacArthur Zweiter wurde.

Costa, der seinen 40 Geburtstag während des Rennens gefeiert hat, arbeitet Vollzeit als Feuerwehrmann in seiner Heimatstadt,

Ist der erste Amateur – Skipper diese Ausgabe Rennen zu beenden. Er musste sich eine Auszeit von seinen zwei Wochen vor dem Start in Les Sables d’Olonne nehmen, um nach Spanien zurückzukehren, um seine Arbeit zu erfüllen, und wird Ende nächster Woche wieder arbeiten.



Nach dem 2014 zweihändige Barcelona World Race , die er mit Aleix Gelabert gesegelt, das ist seine dritten Mal in Folge rund um die Welt an Rennen mit diesem berühmtesten IMOCA , die heute ihre sechste Runde der Welt Rennen von sechs Starts beendet, fünf Tage vor ihrem 21. Geburtstag .

Verglichen mit seiner Herausforderung 2016-17 war dies ein weitaus zufriedenstellenderes Rennen für den ehemaligen Mini 650-Segler. Er musste das letzte Mal nur 45 Minuten nach seinem Rennen nach Les Sables d’Olonne zurückkehren, weil ein Ballastschlauch abgezogen war und sein Motorraum überflutete, wodurch seine Elektrik kurzgeschlossen und sein Generator beschädigt wurde. Nach einem Kampf gegen die Uhr, bei dem ihm die Feuerwehrkollegen von Les Sables d’Olonne unermesslich geholfen hatten, startete Costa vier Tage später mit seinem nächsten Konkurrenten 700 Meilen vor ihm neu.

Und zu Ehren seiner Leistung und seiner erfolgreichen Rückkehr nach Les Sables d’Olonne wurde Costa von seinen Feuerwehrfreunden aus Les Sables d’Olonne herzlich willkommen geheißen. Danach war sein Rennen immer noch von Segel-, Elektrik- und Takelageproblemen geplagt. Im Gegensatz dazu stand er während dieses Rennens in engem Kontakt mit Rivalen und genoss die meiste Zeit Boot für Bootsrennen mit seinem ehemaligen Rivalen der Mini-Klasse und Freund Pip Hare an Bord von Medallia, einer IMOCA mit ähnlichem Alter und Geschwindigkeitspotential.

Nachdem der Skipper und eine kleine Gruppe von Freunden die IMOCA im Mai 2019 zusammen mit seinem Geschäftspartner Pep Costa (keine Beziehung) von der FNOB gekauft hatten, rüsteten sie das Boot um, konnten Didac jedoch aus finanziellen und zeitlichen Gründen an keinen Rennen teilnehmen.

“Ich hatte in den letzten zwei Jahren nur zwei oder drei Nachmittage frei, den Rest der Zeit habe ich gearbeitet oder am Boot gearbeitet.” Sagte Costa vor dem Start.

Daher kennt er jeden Millimeter seines Bootes perfekt. Unter den wichtigsten Änderungen zur Verbesserung der Leistung entfernte Costa in Absprache mit Owen Clarke, der Teil der ursprünglichen Kingfisher-Designgruppe war, die 250-kg-Dolchbretter im Rahmen einer Operation, bei der fast 1 Tonne Gewicht eingespart wurde. Sie haben neue Quantensegel eingebaut, die Ballastkonfiguration geändert, einen neuen Motor und eine neue Elektronik eingebaut. Selbst nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Initiative und dem Verkauf von Didac-T-Shirts und Merchandising fehlten ihm und dem Team zu Beginn noch finanzielle Mittel.

Doppelt entschlossen, erfolgreich zu sein, und mit seinen Sorgen und Sorgen auf dem Dock ist Costa sofort wieder in seinem Element und nutzt jede Gelegenheit, um Geduld und Entschlossenheit zu zeigen. Auf den Kanaren kämpfte er mit Arnaud Boissières, Pip Hare und Manu Cousin. Die “Vier” passieren den Äquator, ungefähr 5 Tage nach dem ersten, aber in sehr engem Kontakt miteinander, und haben bereits ein großartiges Rennen im Rennen.

Costa ist ein glücklicher Skipper: „Ich bin froh, den Äquator überquert zu haben und mitten im Kampf auf der südlichen Hemisphäre zu sein. Draußen ist es nicht viel anders als sonst, aber meine innere Erregung wächst nach und nach, aber die Erwartung, wieder in die südlichen Ozeane zurückzukehren, steigt in mir immer mehr auf, ich freue mich so darauf. “

Elfter im Mini Transat 2011, vierter im Barcelona World Race 2015 mit Aleix Gelabert 14. in der Vendée Globe 2016 gibt es nichts, was Didac Costa mehr liebt als Ozeanrennen. Für die Rekordstunden nach Beendigung des Barcelona World Race sprang er mit Jean Le Cam an Bord, um Cheminées Poujoulat zu liefern. Costa ist so bemüht, von einem Meister zu lernen, ein Teil dieser Wissensübertragung, die er in dieser neunten Vendée Globe demonstriert, und drängt darauf, in der Lage zu sein, in der Nähe neuerer IMOCAs zu konkurrieren.

„Ich bin sehr vorsichtig, wenn ich hart an meinen Einstellungen und dem Trimmen arbeite, und ich sehe, dass es jedes Mal so befriedigend ist, wenn ich einen halben Knoten Geschwindigkeit gewinne! », Schrieb er, als er am Kap Leeuwin unweit von Stéphane Le Diraison vorbeikam.

Er hat wie andere Probleme mit Windfahnen etwa in der Mitte des Indischen Ozeans und kann seinem Autopiloten nicht mehr voll vertrauen. Aber wieder scheint er in der großen Depression des Südens fast zu Hause zu sein:

“Das Meer war beeindruckend: Berg und Gebäude mit Wellen kamen aus allen Richtungen. Der Wind peitschte die Spindel von den Wellen, aber mein One Planet One Ocean tat, was zu tun ist, wo es zu Hause ist.”

Der zwanzigste in Kap Hoorn bei günstigeren Wetter- und Seebedingungen an der Costa bleibt mit der Gruppe bis zum Atlantik in Kontakt, nachdem er nur das gleiche System wie seine Rivalen verfehlt hat. Der zweifelsfreie Katalaner endet nur 1d 18h ​​49m 33s Stunden später Pip Hare.

DIE STATISTIKEN VON DIDAC COSTA / EIN PLANET EIN OZEAN

Er legte die 24.365 Meilen des theoretischen Kurses mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 10,44 Knoten zurück. Die

tatsächlich auf dem Wasser gesegelte Entfernung betrug 28.172 Meilen bei durchschnittlich 12,07 Knoten

DIE SCHLÜSSELPASSAGEN

Äquator

22. am 23.11.20 um 15:03 UTC, 5 Tage 01h 44 min nach dem Führer

Kap der Guten Hoffnung

21. am 08.12.20 um 10:17 UTC, 7 Tage 11h 06 min danach der Anführer

Cape Leeuwin

19. am 22.12.20 um 21.43 Uhr UTC, 9 Tage 10h 17 min nach dem Anführer

Kap Hoorn

20. am 13.01.21 um 16:02 UTC, 11 Tage 02h 19 min nach dem Anführer

Äquator (Rückkehr) 20. am 28.01.21 um 22:23 UTC, 12 Tage 02h 11 min nach dem Anführer

Sein Boot

Architekt: Humphreys / Owen

Builders Marten Marine (NZ)

Start: Februar 2000 (ex Eisvogel von Ellen Mac Arthur, 2.Platz in der Vendée Globe 2000)

Er mag relativ klein, ruhig und zurückhaltend sein, aber der katalanische Feuerwehrmann Didac Costa eroberte erneut die Herzen und Gedanken der Fans von Les Sables d’Olonne in der Öffentlichkeit und des Ozeanrennsports, als sie seine Rückkehr zur Vendée Globe beobachteten Renndock heute nach dem 20. Platz in seiner zweiten Vendée Globe in Folge, seinem dritten ununterbrochenen Rennen um das Weltrennen.