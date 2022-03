Vendee Arctique Les Sables d`Olonne 2022 Ausschreibung veröffentlicht

Viele Skipper haben sich bereits angemeldet. Das Rennen ist eindeutig attraktiv für Segler in der IMOCA-Klasse, die auf der Suche nach neuen Abenteuern sind, aber vor allem wertvolle qualifizierende Seemeilen sammeln, die entscheidend für ihre Auswahl in der Vendée Globe sind. Viele Skipper haben ihr Ziel, an der Vendée Arctique teilzunehmen, bereits lange vor dem offiziellen Anmeldestart am 30. März angekündigt. Als Teilnehmer sind unter anderem Fabrice Amedeo, Romain Attanasio, Eric Bellion, Clarisse Cremer, Charlie Dalin, Benjamin Dutreux, Benjamin Ferré, Pip Hare, Sébastien Marsset, Thomas Ruyant, Kojiro Shiraishi, Guirrec Soudée, Nicolas Troussel, Denis Van Weynbergh. .. Sie werden auch sehr daran interessiert sein, diese erste Stufe der sportlichen Qualifikation für den Everest of the Seas zu validieren und ihre Boote und sich selbst im harten Wettbewerb zu testen. Erinnerung an wichtige Termine: 30. März 2022: Anmeldeöffnung 14. Mai 2022: Anmeldeschluss 19. Mai 2022: Pressekonferenz zur Ankündigung der Bühne (La Roche-sur-Yon) 3. Juni 2022: Parade der Skipper der Vendée Globe 2020 & Feuerwerk 4. Juni 2022: – Einweihung des Dorfes Start des arktischen Vendée – Geschwindigkeitsläufe in der Baie des Sables – Vorstellung der Skipper auf der Dorfbühne 12. Juni 2022: Start der Vendée Arctique 26. Juni 2022: Preisverleihung