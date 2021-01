Update zu Isabelle Joschke

Obwohl sie immer noch heftige Winde hat, ist Isabelle Joschke außer Gefahr und macht ungefähr 8 bis 9 Knoten unter reduziertem Segel, um sich um MACSF zu kümmern, seit sie sich aus der Vendée Globe zurückgezogen hat, weil ihr Kielkippsystem so beschädigt ist, dass der Kiel nicht gesichert ist und sich dreht kostenlos.

Ihr Team und die Rennleitung stehen in regelmäßigem Kontakt mit dem deutsch-französischen Skipper, um zu prüfen, wohin der beste Hafen für sie führen wird, mit ziemlicher Sicherheit an der brasilianischen Küste.

„Der Hafen könnte Itajai, Rio de Janeiro oder Salvador de Bahia sein. Das Ziel ist, dass sie sich so schnell wie möglich nach Norden bewegt, um einen Fluss östlicher Passatwinde im Breitengrad 25-26 nach Süden zu finden. Wir sind dabei, Ankunftslösungen einzurichten, damit ein Team bereit ist, Isa willkommen zu heißen. Darüber hinaus ist die Reparatur des Bootes vor Ort, damit es auf dem Seeweg nach Frankreich zurückkehrt oder ob wir die IMOCA MACSF auf ein Frachtschiff laden, noch nicht entschieden. “ Ein kürzlich veröffentlichtes Team-Update wurde veröffentlicht.