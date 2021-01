Tunnelblick für Pip Hare

Rate this post

Wichtige Punkte: Harte Woche zum Kap Horn für Pip Hare 25 Jahre Traum für Cape Horner Tripon verwirklicht 35 Meilen zwischen Dalin, 2. und Ruyant 4 ..

Mit 1300 Meilen bis nach Kap Hoorn wird diese Woche die härteste Vendée Globe des britischen Skippers Pip Hare sein. Da ihr Autopilotsystem aufgrund der fehlenden Eingabe von Windrichtung und Kraftdaten beeinträchtigt ist, muss Hare ihren Kurs ständig manuell über die Fernbedienungstaste des Piloten anpassen, was bedeutet, dass sie ständig in höchster Alarmbereitschaft ist und nur wenig Zeit zum Schlafen hat Essen. Aber die 46-jährige aus Poole in England bleibt absolut entschlossen und entschlossen, sich um ihre 20-jährige IMOCA Medallia zu kümmern, damit das immergrüne Rennboot, das sich in seiner fünften Runde um die Weltumrundung befindet, sich um sie kümmert. Hare rast hinter einem südpazifischen Niederdrucksystem mit 35-45 Knoten Wind und großer, gekreuzter See und konzentriert sich auf einen Lichtstrahl am Ende des langen Tunnels zu ihrer ersten Kap Hoorn-Rundung. Prognosen deuten darauf hin, dass die starken Winde zwischen jetzt und dem abgelegenen Kap nicht nachlassen werden. “Es ist gerade jetzt schwer für mich, weil der Kurs sehr gegen den Wind ist und ich den Piloten nicht einfach aufsetzen und ein Nickerchen machen kann.” Wenn ich auf einer großen Welle surfe oder der Wind die Richtung ändert, gibt es einen Crash-Halse. Und so habe ich die Autopilot-Steuerung immer an mir, egal was ich tue. Ich bin so empfindlich für alles. Wir gehen in Ordnung. Der Nachteil im Moment ist, dass ich nicht schlafe. Ich habe hier und da zehn Minuten gemacht, döst, aber ich hoffe, dass es in sechs Stunden ein bisschen nachlässt, ich halse und wieder ein bisschen nach oben komme, dann in einem stabileren Winkel wieder nach Süden komme und ein Nickerchen mache. Uns geht es gut. Ich muss einfach weitermachen, was ich tue “, sagte Hare heute.

Ihr Rennen – und ihre farbenfrohe und sachliche Kommunikation – hat ihre Legionen von Fans und Anhängern aller Altersgruppen und auf der ganzen Welt gewonnen, zunehmend in Frankreich. “Die Sache ist, dass ich so viele Freunde habe, die nicht segeln, und Leute, die uns folgen, die nicht segeln, die nicht verstehen, was ich hier draußen mache. Es ist gut, diese Erfahrung teilen zu können”, sagte Hare heute bevor sie ihre erste Live-Show auf Französisch macht. Die Überfahrt von Kap Hoorn heute Morgen um 0801 Uhr UTC war die Verwirklichung eines 25-jährigen Traums für Armel Tripon auf L’Occitaine en Provence. Auf dem 13. Platz war er der erste Skipper in diesem Rennen, der so nah vorbeikam – eine Frage von drei Meilen Entfernung -, dass er die ikonischen Umrisse des Felsens an seinem nebligen Horizont deutlich sehen konnte. Nach Romain Attanasio später am Abend oder morgen früh könnte Hare neben Kap Hoorn sein, hat aber die schnelllebige Jérémie Beyou auf dem vereitelten Charal – der 9 Tage nach dem Start neu starten musste – rund 400 Meilen hinter sich. Beyou war wieder weniger als zufrieden mit den pazifischen Bedingungen. 2016 war er zusammen mit Yann Eliès, Jean Le Cam und Jean-Pierre Dick einem großen Pazifiksturm ausgesetzt.”Ich weiß nicht, wer den Namen Pacific erfunden hat, weil ich ihn in drei Weltumrundungen noch nie friedlich gesehen habe …”, verzog Beyou heute vom 18. Platz aus das Gesicht. Und für die Skipper auf dem Aufstieg zum Atlantik genießen sie ihren Wiedereintritt aus den weiten, windgepeitschten Ebenen einsamer Grautöne und kehren in die Welt der Technicolor zurück und sehen und riechen nach Land und Menschlichkeit. Benjamin Dutreux war begeistert, von einem Flugzeug überflogen zu werden, das zum RAF Mount Pleasant auf den Falklandinseln zurückkehrte.

Der sechstplatzierte Dutreux war gerade auf seinen Mast geklettert, um seinen J2 wieder einsatzbereit zu machen. In der Zwischenzeit im 10. war Maxime Sorel nah genug an den Falklandinseln, dass er das Land riechen konnte. “Es ist einfach toll, hier zu sein”, bemerkte er. “Das heißt, während ich die relative Ruhe dieser Segelbedingungen genieße, kratzte ich mir ziemlich am Kopf, da ich gerade die Wetterdateien erstellt habe und das Routing mir drei verschiedene Optionen bietet.” Der Aufstieg des Atlantiks ist zumindest bis zum Breitengrad von Rio kompliziert. Zunehmend scheint dies eine Ausgabe der Vendée Globe zu sein, die sehr, sehr wenige schnelle und einfache Meilen bietet. Der Skipper von Maître Coq IV, Yannick Bestaven, ist der einzige Konkurrent, der aus dem Hochdrucksystem ausgebrochen ist, um in einen neuen Ost-Süd-Ost-Windfluss zu gelangen, der bald durch das Einhängen in ein Niederdrucksystem verstärkt wird. Bestaven hat seinen Vorsprung auf 245 Seemeilen ausgebaut, während hinter ihm das Gehen langsam und sehr langsam war. Nahe der Mitte des hohen Charlie Dalin auf dem zweiten Platz machte er nur 2,5 kt und wurde von Damien Seguin gefangen, der Thomas Ruyant um den dritten Platz überholte, auch wenn Ruyant und Seguin auf gegenüberliegenden Seiten des Antizyklons 225 Meilen voneinander entfernt waren. In Bezug auf die Entfernung zum nächsten Wegpunkt sind es jetzt nur noch 35 Meilen zwischen dem zweitplatzierten Dalin und dem viertplatzierten Ruyant.