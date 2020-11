Riskante Route nach Süden? Big Split zum Vorteil der Top Drei Comebacks sind da

Der britische Skipper Alex Thomson, Anführer der Vendée Globe, fuhr heute Morgen auf dem Breitengrad von Salvador de Bahia, Brasilien, und betonte heute, dass er sich von seinen beiden nächsten französischen Rivalen Thomas Ruyant (LinkedOut) und Charlie Dalin (Apivia) nicht unter Druck gesetzt fühle haben beide Meilen von seiner Führung entfernt, seit sie vor drei Tagen die Doldrums verlassen haben. Das Top-Trio versucht jeweils, seine beste Route entlang des Südatlantiks zu planen, um ein sich schnell bewegendes Niederdrucksystem und die starken, günstigen Winde zu fangen, die sie nach Osten in den Südpolarmeer katapultieren würden. Während die Wettersituation für sie derzeit sehr verlockend ist und ein schnelles Rutschen über das Gesicht einer Kaltfront bietet, befindet sich am Ende der Fahrt eine potenziell tödliche Übergangszone, die sich zu einer Periode sehr leichter Winde entwickeln kann. Sollte die heutige Wettermodellierung wie vorhergesagt funktionieren, so der Wetterexperte der Vendée Globe, Christian Dumard, würden die drei Spitzenreiter einen solchen Vorteil erlangen, dass sie bis zum Passieren des vierten Platzes und der Verfolgungsgruppe bis zu zwei Tage voraus sein könnten Länge des Kaps der Guten Hoffnung. Auf die Frage in der LIVE-Show dieses Nachmittags sagte Thomson: „Ich versuche, meinen Weg zum Südpolarmeer zu finden. Ich bin nicht wirklich betroffen von dem, was sie tun. Mir ist klar, was wir in den nächsten Tagen tun müssen. Ich bin gut positioniert, damit ich nicht zu viel Druck spüre. Ich fühle mich nicht unter Druck. " Er antwortete auf die Vermutung, dass das Leben in den Tropen, das ständig in seinem Boot lebt und arbeitet, anstatt an Deck, heißer und anstrengender sein könnte: „In Bezug auf die Hitze würde ich sagen, dass es hier drinnen kühler ist als draußen . Ähnlich wie die anderen trinke ich wahrscheinlich vier Liter Elektrolyt pro Tag. Es war ein Kampf, hydratisiert zu bleiben, aber im letzten Tag wird es immer besser. Ich versuche so viel wie möglich zu schlafen, ich bin mit Sicherheit immer noch verschuldet. Wo immer ich den Drang verspüre, wann immer ich kann, kann ich meinen Kopf senken und einschlafen. Essen ist für mich ein ständiger Prozess. Ich gehe ständig zum Schrank und hole mir einen Snack oder eine Mahlzeit. “

Auf die Frage nach den kleinen Meilen, die Thomson in den letzten Tagen verloren hat, schlug der Marinearchitekt von VPLP, der HUGO BOSS zusammen mit maßgeblichen Beiträgen des eigenen Designteams von Alex Thomson Racing entworfen hatte, vor: „Ich denke, Alex hat in letzter Zeit etwas geschlafen und Ich habe einfach nicht das Bedürfnis, für den Moment zu stark zu pushen. Vielleicht hat er mehr Einfluss auf seine Anhänger. Und vielleicht gibt es in Bezug auf das Design einige geringfügige Leistungsunterschiede aufgrund des realen Windes, den sie gerade haben. Im Moment haben wir keinen Alarm, der besagt, dass Alex irgendwelche Probleme hat. Wahrscheinlich sieht er gerade keine wirkliche Notwendigkeit, sich zu beschleunigen. “ Der Gewinner der Double Vendée Globe, Michel Desjoyeaux, in der französischen Show bestätigte, dass er ein großer Fan von Thomsons Option im Westen ist, 115 Meilen näher an der brasilianischen Küste als Ruyant. „Sicherlich sind die Änderungen in der Nähe des Leads auf eine Kombination der Pakete zurückzuführen, die die verschiedenen Führungskräfte haben. Folien, Segel und Rumpfform. Es gibt auch einen Unterschied zu dem, was wir hier an Land gemäß den Vorhersagen sehen und was der Seemann tatsächlich auf dem Meer bekommen könnte. Ich denke, je weiter du nach Westen gehst, desto besser wird der Winkel, den du haben musst, um dann zurückzukommen und aufzuholen. Und für mich müssen die beiden hinter Alex wirklich ihren Fuß setzen, um ihn jetzt zu fangen, denn der Durchgang zum Kap der Guten Hoffnung wird Alex einen ziemlichen Vorsprung verschaffen. Wenn Sie sich das projizierte Routing ansehen, müssen sie jetzt das Beste aus sich herausholen, denn nachdem sich der Vorsprung erheblich erweitert hat. In der Tat war HUGO BOSS schneller als Apivia und LinkedOut, da sich die Winkel zu weiterreichenden geöffnet haben. Thomson durchschnittlich mehr als 23 kn. Erneut gibt es einige Anomalien in der offiziellen Rangliste, da die Positionen eher von einem sich bewegenden als von einem festen Wegpunkt aus genommen werden. Die Rangliste am späten Nachmittag zeigt vielleicht Ruyant als Anführer, aber Thomson befindet sich weiterhin etwa 40 Meilen weiter südlich. Das abtrünnige Trio ist jetzt mehr als 160 Meilen vor dem viertplatzierten Jean Le Cam, dem der sich schnell bewegende Saint-Malo-Skipper Louis Burton auf Bureau Vallée folgt. Burton fährt den IMOCA 60, der die aktuellen 74 Tage und 3 Stunden Solo rund um den Weltrekord hält, und ist heute auf den fünften Platz vorgerückt, mit definitiven Designs auf dem vierten Platz.

Die Comeback-Kids Auch Sébastien Simon von ARKÉA-Paprec, der als Zehnter den Briten Sam Davies mit 27 Meilen Rückstand hart verfolgt, kommt nach seinen eigenen technischen Problemen seit dem Start schnell zurück. Der La Solitaire-Champion von 2018, einer von vier Skippern des Rennens, die in Les Sables d'Olonne leben, war in den letzten Tagen konstant schnell, seit er den Mast seines Juan K-Designs besteigen musste. Der japanische Skipper Kojiro Shiraishi ist mit einem operativen Großsegel auf DMH MORI zurück im Rennen. Vier Tage Reparaturen an einem Riss an der Spitze seines Segels und Lattenreparaturen sind abgeschlossen, auch wenn der asiatische Skipper von nun an mit einem Riff segeln muss. Er segelte heute Nachmittag direkt nach Westen von den Kapverdischen Inseln weg, was zusätzliche Zuflucht hätte bieten können, wenn er es gebraucht hätte. Fabrice Amedeo (Newrest Amedeo) hat sein Comeback nach einem dreitägigen Boxenstopp in Les Sables d'Olonne fast abgeschlossen, um einen Haarriss an der Spitze seines Mastes zu reparieren.

Ich hatte ziemlich gute 24 Stunden und bin nicht weit von der Gruppe mit Maître CoQ, dem Seaexplorer-Yacht Club de Monaco und Initiatives-Cœur entfernt. Es ist gut, es wird mich ein bisschen herausfordern. Ich bin glücklich. Was schwer zu bewältigen ist, sind die plötzlichen Flüge des Bootes, aber das ermöglicht es mir, schnell zu fahren, weil das Boot sehr leistungsstark ist. Es kann sehr schnell abheben - manchmal ruht es je nach See- und Windbedingungen immer noch auf der Wasseroberfläche, manchmal fliegt es ab, und wenn es ziemlich hoch fliegt, muss man sich wirklich festhalten, wenn es wieder herunterfällt, und das ist es benötigt Energie. Ansonsten läuft es ziemlich gut. Ich habe letzte Nacht geschlafen, weil ich in den letzten 48 Stunden viel am Trimmen gearbeitet habe. Ich schlafe in meiner Koje - es ist eine Matratze auf dem Boden mit zwei Kissen, die meinen Kopf stützen, es ist ziemlich bequem. Aber die letzten zwei Tage waren so heiß! Es war ziemlich erstickend im Boot, ich schwitzte stark, als ich den Motor auflud. Bei geschlossenem Cockpit dringt die Luft nicht ein, und die kleine Luft, die hereinkommt, ist ein salziger Nebel. Aber letzte Nacht war es erträglich. Im Südatlantik gibt es keine Rekordbedingungen. Wir haben diese Hochdruckzone, um herumzukommen, deshalb fahren wir in Richtung Brasilien. Dann müssen wir uns mit einer Front befassen, also wird es eine ziemlich extreme Südroute. Ich bin sicher, wir werden die Eiszone viel früher als das Kap der Guten Hoffnung erreichen. In jedem Fall wird es kein sehr direkter Weg sein. Ich genieße es, alleine auf dem Boot zu sein, ich merke nicht wirklich, wie viel Zeit vergeht, aber ich höre gerne Nachrichten von an Land, es beruhigt mich ein bisschen. Ich erlaube mir sogar jeden Abend den Luxus, vor dem Schlafengehen zu duschen, ich fühle mich ein bisschen menschlicher! Ich mache jetzt das Beste daraus, weil ich nicht weiß, ob ich die Gelegenheit dazu im tiefen Süden haben werde. Ich habe noch keine Lösung für meine Wetterfahnen gefunden. Sébastien Simon, ARKÉA PAPREC

Langsam aber sicher nähere ich mich den Doldrums und nehme nur ein paar kleine Anpassungen vor – das Meer ist viel ruhiger mit weniger Wellen und vor allem gibt es viel mehr Hitze. Ich habe ein paar Stunden damit verbracht, das Wetter zu beobachten, mich auszuruhen und viel Zeit am Ruder. Es springen viele fliegende Fische auf das Deck. Einige fliegen sogar nur ein paar Zentimeter von meinem Gesicht entfernt! Wenn ich kann, versuche ich sie zu retten und wieder ins Meer zu bringen. Didac Costa, ESP, Ein Planet – Ein Ozean

Campagne de France liegt hundert Meilen westlich der Insel Santo Antão (Höhe 1979 m) in Kap Verde. Der Wind lässt nach und entspricht, wie so oft, nicht der vorhergesagten Prognose. Ich muss wahrscheinlich die Segel wechseln. Die Nacht ist dunkel, und der Mond liefert zu Beginn der Nacht nur wenig Licht. Es gibt viele fliegende Fische – einer streifte sogar meine Haare und ruinierte fast meinen Föhn! Der nächste Schritt ist die Flaute Miranda Merron GBR Campagne de France,