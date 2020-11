Alex Thomson (HUGO BOSS) überquerte den Äquator um 13:19 Uhr UTC und benötigte 9 Tage 23:00 Uhr und 59 Minuten ab dem Start von Les Sables d'Olonne. Er hat seinen eigenen Rekord von 2016 (9 Tage 7 Stunden) nicht geschlagen. Die Doldrums sind im Moment nicht sehr aktiv Alle außer Jérémie Beyou im Golf von Biskaya sind im Passatwind Die Flotte erstreckt sich über 2.830 Meilen zwischen HUGO BOSS und Charal

Die komplizierten Wetterbedingungen der ersten Woche, nicht zuletzt der hohe Anteil an Segeln gegen den Wind und mehrere Frontsysteme, ließen alle Hoffnungen auf den 9-Tage-7-Stunden- und 02-Minuten-Durchgangsrekord der Vendée Globe zwischen Les Sables d'Olonne und dem Äquator ruhen gebrochen. Trotzdem war es der Rekordhalter selbst, Alex Thomson (HUGO BOSS), der um 1319 Uhr UTC den Äquator als Erster in den Südatlantik überquerte und die Flotte an diesem Mittwochnachmittag mit rund 79 Meilen Vorsprung auf den zweitplatzierten Thomas Ruyant (LinkedOut) anführte.

Die Zeit des britischen Skippers zum Äquator beträgt bei diesem Rennen 9 Tage, 23 Stunden und 59 Minuten. Sein Routing seit dem Start am Sonntag, dem 8., war ausgezeichnet und sein Durchgang durch den Sturm Theta, der ihm diesen Vorsprung verschaffte, wurde von früheren Vendée Globe-Gewinnern mit großer Zustimmung aufgenommen. Als er die Konvergenzzone von 350 Seemeilen durchquerte, erlebte Thomson letzte Nacht Verschiebungen und Änderungen des Winddrucks und hatte eine bemerkenswerte Verlangsamung, aber heute Morgen war er weit in den SE'ly Passatwinden, der Bug seines schwarzen Bootes zeigte in Richtung Recife , die östlichste Ecke Brasiliens. Heute hat er 18 Knoten Bootsgeschwindigkeit mit dem Wind vor dem Strahl gemacht, wahrscheinlich unter vollem Haupt- und J2-Vorsegel. Die Wetterkarten sind für den Rennleiter vielversprechend. Das Hochdrucksystem von Saint Helena, das die Wettersysteme im Südatlantik dominiert, ist leicht nach Osten verschoben, mit einem niedrigen Druck nach Westen, wodurch ein Korridor des südöstlichen Luftstroms entsteht, der es den Führern nach heutigem Stand ermöglichen würde Chart einen direkteren, schnelleren Kurs nach Südosten.

Das Szenario ist der letzten Ausgabe nicht unähnlich, als nur drei Boote in der Lage waren, die Kurve so zu schneiden, wobei Thomson zu dieser Zeit Armel Le Cléac'h anführte. Unabhängig von den mittelfristigen Aussichten kommt der Handel im Südatlantik in der Regel dem Führer zugute, der gesegnet ist, indem er zuerst in die stärkeren Winde vordringt und dabei Winkel erreicht, die sich öffnen und es dem Skipper ermöglichen, die Blätter zu lockern. „Ich denke, dass im Allgemeinen alle neuen Boote in Bezug auf die Geschwindigkeit in diesen engen Winkeln ungefähr gleich sein werden, aber der Gewinn für den Führer besteht normalerweise darin, zuerst nach Süden in die bessere Brise zu kommen und in der Lage zu sein, zunehmend schneller zu fahren. Alex war heute ruhig, ich bin mir sicher, dass er nach den Doldrums, die sehr nett zu ihm waren, so viel Ruhe wie möglich hat. Er war in der Nacht etwas langsamer, aber alles ist gut mit ihm. “ Ross Daniel, Technischer Direktor des Alex Thomson Racing Teams, kommentierte heute Nachmittag.

Der scheinbar allgegenwärtige Jean Le Cam (Yes We Cam), der seit 2004 bis zur letzten Ausgabe den Rekord am Äquator hielt, war heute Morgen Dritter, fiel aber heute auf den vierten Platz zurück und liegt nun 17 Meilen hinter dem drittplatzierten Charlie Dalin (Apivia). Le Cam wird traurig sein, dass Nicolas Troussel von der Rennstrecke zurückgetreten ist. Sie sind finisterianische Freunde, die letztes Jahr gemeinsam den Transat Jacques Vabre gefahren sind, während Troussel darauf wartete, dass sein neues, von Juan K entworfenes IMOCA CORUM L’Épargne fertig ist. Mit dem Boot von Le Cam in den Farben von CORUM bezahlte das Budget der französischen Marke für Vermögens- und Sparmanagement neue Segel für das 2007er Farr-Design von Le Cam. Troussel wird voraussichtlich nicht vor Freitag die Kapverdischen Inseln erreichen. Sein Verlust für das Rennen ist bedeutend, nicht zuletzt so viel, wie von ihm und seinem neuen Boot erwartet wurde, aber mit 44 Jahren war dies endlich seine Chance, die Heldentaten der engen Segelfreunde seiner Jugend, Armel Le Cléac'h und Jérémie Beyou. Vor zwanzig Jahren trainierte und segelte dieses talentierte Trio gemeinsam in der Morlaix Bay unter der Leitung von Hugues Imbert, Direktor des Carantec-Clubs, und Bruno Jourdren. Beyou, Le Cléac’h, Troussel, drei Teenager, die sechs von zehn La Solitaire du Figaros gewannen, jeweils zwei. Vor dem Rennen 2016 sagte Beyou: „Es wäre fantastisch, wenn Nico es auch 2016 schaffen würde, also würden wir alle wieder zusammen sein.“ Dieser Vendée Globe hätte Troussels Zeit sein sollen, aber Lady Vendée Glück hat ihn und seinen jugendlichen Freund Beyou in die Zähne getreten. Der bretonische Seemann wird sicherlich einige Zeit brauchen, um seine Enttäuschung zu überwinden.

Die Doldrums waren bisher nett. Die Leute erinnern sich vielleicht daran, dass Charal im Transat Jacques Vabre 2019 drei Tage lang hier feststeckte, was dazu führte, dass das Boot den Sieg in Brasilien verpasste. Mit den Doldrums wissen Sie nie, was passieren wird, und eine Änderung kann nur eine Wolke entfernt sein. Der Meteorologe Jean-Yves Bernot erklärt die Situation sehr gut. "Die Vorhersage, wo sich in den Doldrums ein Gewitter entwickeln wird, ist ein bisschen wie das Erraten, wo der erste Dampfstoß aus einem Topf kommt." Die Gruppe hinter dem britischen HUGO BOSS-Seemann rast in die Höhle des Löwen und hofft, dass sie nicht verschluckt werden. "Ich bin ein paar Meilen von den Doldrums entfernt. Während der Nacht ging es schnell voran und ich habe das Gefühl, dass die Doldrums mich auch nicht so sehr verlangsamen werden. Es sieht aus wie eine einfache Konvergenzwolke zwischen den Passatwinden Südost und Nordost. Wenn ich es optimistisch betrachte, denke ich, dass ich in ein paar Stunden hier rauskomme “, sagte ein hoffnungsvoller Sébastien Simon an Bord seines Foilers ARKÉA PAPREC, der an diesem Mittag durchschnittlich zwanzig Knoten machte.

Damien Seguin / Groupe Alpicil: "Es ist großartig, wir hatten einen atemberaubenden Sonnenaufgang. Es gibt ungefähr zwanzig Knoten Wind. Ich bewege mich mit 16/18 Knoten auf einer ziemlich flachen See direkt in Richtung Doldrums und mache das Beste aus diesen außergewöhnlichen Segelbedingungen . In den letzten Tagen konnte ich mich ein wenig ausruhen. Ich konnte zum ersten Mal ein langes Nickerchen machen und habe absichtlich keinen Wecker gestellt und drei Stunden geschlafen. Für die nächsten Tage trug ich einen Wecker, weil wir selbst mitten im Nirgendwo immer auf Frachtschiffe stoßen. Ehrlich gesagt ging es in den letzten Tagen nur darum, geradeaus zu gehen. Ich habe mich nicht auf die anderen konzentriert, aber ich bin mir sicher, dass wir alle dasselbe durchmachen und die Flaute überwinden müssen. Ich bin umgeben von den Folienbooten, die weit voraus sein sollten, und vier Dolchbooten (Jean, Benjamin, Maxime und Romain). Wir werden uns ein bisschen mitreißen lassen! Ich werde anfangen, den Kurs den Atlantik hinunter zu betrachten, der nicht so einfach aussieht. Die Überquerung der Doldrums sollte mit Yoann (Richomme) auf der Transat Jacques Vabre (was nicht einfach war) einfacher sein als letztes Jahr. Diesmal sollte es eine Möglichkeit geben, eine schöne Überquerung zu machen, und ich hoffe, ich kann es wieder gut machen die Flaute! "

Charlie Dalin, Apivia: „Jean kann nicht sehr weit weg sein. Es sieht so aus, als ob sie bereits nach rechts gegangen sind. Ich habe den Eindruck, dass Alex (Thomson) die Doldrums gut zu meistern scheint. Ich denke, er könnte zu einem günstigeren Zeitpunkt als ich in die Flaute gekommen sein. Nachts ist es im Allgemeinen aktiver als tagsüber ... Auch wenn wir alle in derselben Zone etwas langsamer geworden sind. Wir werden uns messen, wenn wir auf dem Weg nach draußen sind! Mein nützlichstes Werkzeug in der Flaute sind die Infrarotbilder. Sie ermöglichen es Ihnen, die Wolkenaktivität zu sehen, wo sich die Böen befinden, ihre Größe, ihre Stärke. Ich kann sagen, dass der Ausweg noch eine Weile entfernt ist. Ich habe noch 150 Meilen vor mir. Und das kann einige Zeit dauern. Die richtige Richtung zu finden ist nicht einfach. Eine kleine Lektion über die südliche Hemisphäre: Wettermuster funktionieren umgekehrt. Bei Depressionen im Uhrzeigersinn und bei Antizyklonen gegen den Uhrzeigersinn. Es gibt auch eine Asymmetrie in Bezug auf Temperaturschwankungen: Wenn Sie den Atlantik von Nord nach Süd hinunterfahren, steigt die Temperatur (des Wassers und der Luft) allmählich an. Während sich im Südatlantik die Temperatur im Allgemeinen abrupter ändert: Sie können innerhalb von 24/48 Stunden schnell von Sommer zu Winter wechseln. Auf der Vendée Globe durchlaufen Sie fast 8 Jahreszeiten: Winter, Sommer, Herbst, Winter, Frühling, Sommer, Herbst, Winter! Es ist heiß, aber es ist in Ordnung. Es ist nur 28 Grad im Boot. 27 im Cockpit. Ich leide nicht zu sehr unter der Hitze. Ich habe einen kleinen Ventilator und meine andere Anti-Hitze-Waffe: einen kleinen wiederaufladbaren Spray Mister. Es ist einfach, aber es funktioniert ganz gut. Ich mag die Passatwinde sehr. Ich trage Tag und Nacht mein T-Shirt und meine Shorts, daher gibt es keine Frage, was ich anziehen soll. Ich genieße es umso mehr, als ich in ein paar Tagen zu einem anderen Outfit wechseln muss. "

Yannick Bestaven / Master CoQ IV: "Ich bin heute Morgen in die Flaute gekommen, mit einigen Wolken, die sich über mir zu bedecken beginnen, aber es war bisher windig, also ist es ziemlich gut. Wir werden heute sehen, ob es dauert. Es ist schwierig, die Böen zu vermeiden, die Winde sind nie so, wie es in den Vorhersagen vorhergesagt wurde, und Sie scheinen nie das richtige Segel zur richtigen Zeit zu haben. Ich denke nicht, dass meine Geschwindigkeit im Vergleich zu den Booten um mich herum sehr gut ist, das sind Boris (Herrmann), Sam (Davies) und Louis (Burton), aber ich versuche mein Bestes zu geben, ich habe mich weiter östlich platziert als die anderen, weil ich denke, es ist am besten, weiter östlich aus der Flaute herauszukommen. Laut Prognose sollten wir es leicht passieren, aber ich habe nie zu viel Vertrauen in die Wettervorhersage für diese Zone. Ich habe nicht mehr wirklich ein Gefühl dafür, welcher Tag heute ist. Eine meiner Befürchtungen ist, dass ich es allzu lange finden werde, wir werden es nach einem Monat sehen, aber im Moment merke ich nicht wirklich, dass die Tage vergehen. Es ist ein langer Weg, ich möchte mich nicht mitreißen lassen, aber im Moment bin ich glücklich und mein Ziel ist es, in der Gruppe zu bleiben, in der ich mich gerade befinde. "

Jérémie Beyou, Charal: "Die Nacht ist ziemlich ruhig, es gibt nicht viel Wind. Ich komme nicht sehr schnell voran. Ich gehe zwischen 8 und 20 Knoten, es ist sehr instabil. Es ist ein bisschen komisch, weil ich es gewohnt bin, andere Boote nicht zu weit von mir entfernt zu haben, also weiß ich nicht, ob man es Rennen nennen kann, aber es ist gut, wieder auf See zu sein. Ich habe immer ein Auge auf das Boot. Aber im Moment sieht alles in Ordnung aus. Ich bin ein bisschen nervös. Ich habe versucht, mich weiter nach Süden zu bewegen und nicht zu schnell nach vorne zu fahren, um nicht zu viel Wind zu bekommen. Bei Tagesanbruch sollte sich der Wind verstärken und drehen. Danach muss ich eine Änderung vornehmen. Letzte Nacht habe ich mit Fabrice Amedeo gesprochen, er ist gekommen, um nach mir zu sehen, weil er mehr oder weniger dasselbe durchgemacht hat wie ich und es nicht einfach ist, weder für ihn noch für mich. Abgesehen von dem Kontakt mit Fabrice und auch mit den Frachtern und den Fischern, um unsere Flugbahnen zu erarbeiten, habe ich letzte Nacht nicht zu viel geredet. Ich muss wieder in Schwung kommen und mein eigenes Ding machen. Alle Unterstützungsbotschaften, alle Leute am Kai am Anfang, es ist verrückt. Sie können wirklich sehen, wie wichtig dieses Rennen ist. Es ist großartig. Jetzt liegt es an mir, meinen Teil selbst zu tun. Ich spüre das Gewicht ziemlich stark auf mir, aber ich muss in den kommenden Tagen und Wochen nur den richtigen Rhythmus und meine eigenen Ziele finden. Die ganze Begeisterung für das Rennen hat mir geholfen, mich durchzusetzen. Es hat mir geholfen, wieder auf die Strecke zu kommen, denn ich werde nicht lügen, weil ich anhalten und wieder starten musste, ist mir in den Sinn gekommen. Aber es macht auch Druck. Wieder einmal, los geht's, ich mache mich auf den Weg. Ich hoffe, dass die Leute, die das Rennen verfolgen, nicht von der Art und Weise, wie ich segle, enttäuscht werden, aber irgendwann muss ich mich darauf konzentrieren, wie ich dieses Rennen wirklich segeln möchte. Es liegt in meinem Charakter, nicht enttäuschen zu wollen, Dinge richtig machen zu wollen. Ich muss eine andere Einstellung finden und die Dinge ein bisschen anders machen. Es ist eine bestimmte Art von Selbstbeobachtung. “