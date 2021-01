Thomas Ruyant “Es ist verrückt”

Rate this post

Auf dem vierten Platz und heute Morgen nur 26,1 Meilen vom Spitzenreiter in der 5-Uhr-Rangliste entfernt, bleibt Thomas Ruyant (LinkedOut) trotz des Fehlens seiner Hafenfolie auf dem richtigen Weg. Er fühlte sich stark und mit klarem Verstand und sprach heute Morgen über seine Route:

“Die gleichen Spieler schießen wieder!” Es ist lustig, wenn man auf die Karte schaut und sieht, dass all diese Boote nach zwei Monaten Rennen so nahe beieinander liegen. Es ist ziemlich unglaublich, es ist verrückt: Es scheint, dass niemand wirklich mit dieser Vendée Globe abheben kann! Die Wettersituation bedeutet, dass wir immer wieder so zusammenkommen. Es wird ein atemloses Ende bis zum Ende sein, viele Dinge werden passieren, wir werden alle am selben Tag oder sogar innerhalb von 48 Stunden ankommen.

Die Wetterkonfiguration ist der Grund für diese Umgruppierungen, unabhängig davon, ob wir Folien haben oder nicht. Denn selbst wenn wir die Fähigkeit haben, schnell zu fahren, müssen wir bei ruhigen Bedingungen aufhören. Es gibt nicht viel zu tun. Es gibt viele verschiedene Boote mit unterschiedlichen Geschwindigkeitskapazitäten. Einige Boote haben 100% ihres Potenzials, andere weniger. Ich habe andere Folien um mich herum, was mir ein bisschen Angst macht, weil wir auf Steuerbord bis zu den Kanaren unterwegs sind. Steuerbord-Tack ist nicht meine Lieblingsseite (mit dem Verlust der Verwendung seiner Portfolie). Ich wusste, dass dies das Szenario für diesen Aufstieg auf den Atlantik sein würde. Aber es wird halten und das Spiel ist bis zum Ende noch sehr viel zu spielen.

Es gibt nichts, was den Verlust einer Folie kompensiert. Ich werde mein Bestes geben. Ich muss mein Tempo die ganze Zeit regulieren, manchmal mehr und manchmal weniger segeln und etwas andere Wege finden, Dinge zu tun. Aber das wird den Unterschied nicht ausgleichen, wenn ein Boot auf seiner Folie steht. Ich bin bei 80 ° zum Wind und ich bin bei 15 Knoten statt 20, aber ich halte mich fest.

Was das Wetter betrifft, ist es viel besser als gestern, es hat sich zumindest stabilisiert. Es gibt immer noch ein paar Variationen in Stärke und Richtung, man muss wirklich dran sein, um seine Richtung anzupassen. Wir fangen an, etwas Wind zu bekommen, mit einem Passatwind, der langsam zunimmt und sich öffnen wird, wenn wir nach Norden fahren. Es wird einige schöne Hochgeschwindigkeits-Reißnägel für die Folien geben …

Es ist heiß, man kann die brasilianischen Köstlichkeiten riechen, ich bin in meiner Hose! Gestern habe ich meine Zunge rausgestreckt. Glücklicherweise erlaubten mir die Bedingungen, an Deck zu gehen, und so ging ich hinaus, um etwas frische Luft zu schnappen. Ich bin kein Fan von heißem Wetter, aber nachts geht es mir gut. Es wärmt sich jetzt seit einer Woche auf, es ist gut zu spüren, wie das Boot austrocknet. Die Ecken im Cockpit sind trocken und ich habe diese permanente Feuchtigkeit nicht mehr. Viel Hitze ist nicht mein Ding, aber es ist trotzdem gut zu spüren, wie das Boot trockener wird. “