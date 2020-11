Beyou startet neu Troussel spricht von seiner Demontage Keine Rekord zum Äquator

Während Nicholas Troussel langsam in ein klumpiges Meer fährt, wurde seine Vendée Globe verlassen, nachdem sein Mast gestern früh gebrochen worden war. Heute Nachmittag bei strahlendem Sonnenschein und leichten Winden von Les Sables d'Olonne belebte Jérémie Beyou sein eigenes Rennen wieder und startete etwa 2.700 nautische Rennen neu Meilen hinter dem Führer Alex Thomson, der die ersten Stunden seiner Doldrums-Passage auf HUGO BOSS verhandelte. Thomson versprach den Wettergurus eine reibungslose Passage durch die 300 bis 350 Meilen breite Inter Tropical Convergence Zone und sollte Mitte Mittwochmorgen als Erster über den Äquator fahren. Bei aktuellen Routing-Modellen ist er wahrscheinlich einen Tag langsamer als der Rekord, den er bei 9 Tagen und 7 Stunden aufgestellt hatte, als er das Rennen 2016-17 in die südliche Hemisphäre führte.

Es gibt eine gewisse Symmetrie im Vergleich zum Rennen 2016-17. Vor vier Jahren führte Thomson Armel Le Cléac'h um etwas mehr als 50 Meilen an. Diesmal ist er wieder vorne, aber es ist der hart fahrende Thomas Ruyant, der den Vorsprung des britischen Skippers um 40 Meilen auf rund 88 Meilen gesenkt hat. Zufälligerweise war es vor vier Jahren zur gleichen Zeit Tanguy De Lamotte, dessen Hoffnungen auf seine Vendée Globe durch den ersten gebrochenen Mast des Rennens zunichte gemacht wurden. Beyou war voller Hoffnung und Bestimmtheit, als er an einem milden, fast mediterranen Nachmittag in Les Sables d'Olonne aufbrach, der von Hunderten von Gratulanten auf den Weg geschickt wurde. Aber er gab zu, dass die Neukalibrierung seiner Denkweise, die seit vier Jahren fest mit dem Gewinn der Vendée Globe verbunden ist, an sich die größte Herausforderung sein würde: "Es wird nicht einfach, weil ich so viel später gehe. Aber jetzt muss ich einfach gehen. Kein Nachdenken mehr. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf See zu kommen. Es ist an sich schon ein erster Sieg, mich mobilisieren zu können. Danach hoffe ich, dass es weitere Dinge gibt, die mich im weiteren Verlauf am Laufen halten. Aber ich weiß nicht wirklich, was diese Dinge sein werden. Ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Ich werde mich ein bisschen erforschen. Ich bin hier völlig weg von all meinen Bezugspunkten. Seit vier Jahren bin ich in der Verfassung, die ganze Zeit 100 Prozent für die Vorbereitung zu geben und alles auf der Rennstrecke zu geben. Jetzt sind wir in einem anderen Spiel, in dem sich die Torpfosten bewegt haben. Ich muss alles vergessen und dann einen neuen Weg finden, Dinge zu tun. Ich bin hier definitiv nicht mehr in meiner Komfortzone. "

Er scheint sich in den ersten Tagen seiner Verfolgung der 31-Boot-Flotte einer schnellen Passage nach Süden sicher zu sein. Sein nächstes „Ziel“ ist Fabrice Amedeo aus einer Entfernung von 1000 Meilen. In Cape Finisterre sollte er in der Lage sein, sich an ein Niederdrucksystem anzuschließen, das ihn nach Süden katapultiert, um von günstigen Winden auf der Ostseite des Azoren-Hochdrucksystems zu profitieren. In der Zwischenzeit äußerte Troussel, der heute Morgen noch rund 180 Meilen nach Mindelo auf den Kapverdischen Inseln fahren musste, sein Elend. Bei einem Videoanruf heute Morgen bestätigte er mit hohlen Augen und gezogenem Gesicht, dass er unter Deck schlief, als sein Mast in den böigen Passatwinden zusammenbrach. “Es war kurz vor Sonnenaufgang und ich schlief und ging an Deck und sah der Schaden. Meine Priorität war es dann, den Mast vom Boot zu entfernen, da das Meer ziemlich unruhig war. Dann merkt man, dass alles vorbei ist. “

Die Doldrums scheinen Thomson und der Spitzengruppe eine Freikarte anzubieten. Der Skipper aus Gosport und sein nächster Rivale Ruyant haben gesehen, dass ihre Geschwindigkeit auf 14-15 kt gesunken ist, aber die Zone zwischen den Passatwinden im Nordosten und Südosten ist ziemlich eng. "Es ist nicht nur ein Übergang zwischen zwei Winden, sondern auch ein Übergang zwischen zwei Meeren", sagten Sébastien Josse und Christian Dumard, die Wetterberater der Vendée Globe. "Die See wird nicht so glatt sein, wie Sie vielleicht denken. Die Geschwindigkeiten werden unregelmäßiger und die Strecken abwechslungsreicher. Um hier rauszukommen, müssen Sie direkt im rechten Winkel überqueren und ... ruhig bleiben. Jeder nach Süden gewonnene Meter ist ein Meter in Richtung Tunnelausgang gewonnen “, fährt Sébastien Josse fort. Von Madeira bis zu den Doldrums erstreckt sich der Vendée Globe-Waggonzug 2020 über eine Länge von rund 2.900 km. Jetzt ist endlich fast die gesamte Flotte im Passatwind und macht ordentliche Fortschritte. Aber westlich der Kanaren in einer lokalisierten „Flaute“ von anhaltend leichten Winden lassen fünf Konkurrenten weiterhin ihre Geduld auf die Probe stellen.