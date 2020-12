Rate this post

Wichtige Punkte: Ruyant schneidet Folie und ist wieder im Rennmodus Thomson konsolidiert und ist mit Reparaturen beschäftigt Dalins Vorsprung beträgt 300 Meilen

Nachdem er einen Teil seiner beschädigten Portfolie abgeschnitten hat, ist LinkedOut-Soloskipper Thomas Ruyant wieder im vollen Rennmodus und jagt dem außer Kontrolle geratenen Vendée Globe-Führer Charlie Dalin nach, der in die Roaring Forties geflohen ist und jetzt mit einem Kissen nach Osten in Richtung der Länge des Kaps der Guten Hoffnung stürmt von 300 Meilen.

Ruyant schnitt zwei Meter von der Spitze seiner beschädigten Folie in einer gefährlichen Operation ab, die durch die ungewöhnlich milden Wind- und Seebedingungen im Südatlantik erleichtert wurde. Seine Geschwindigkeit wird vor allem im darauffolgenden Monat in den südlichen Ozeanen auf Steuerbord-Halse beeinträchtigt, aber der Skipper aus Nordfrankreich ist entschlossen, Leistungseinbußen abzumildern.

„Thomas bewegt sich jetzt gut und möchte so weit nach Süden wie möglich kommen, um die Flotte zu überqueren, bevor er überrollt. Es ist gut, ihn mit fast vollem Potenzial wieder im Rennen zu sehen. In Bezug auf die Anzahl ist es schwierig abzuschätzen, wie stark sein Potenzial beeinträchtigt wird. Die Designer und das Team arbeiten an Schätzungen, wie die neuen Polare aussehen würden, aber das Boot ist kompromittiert. Wir haben nicht den richtigen Moment, den wir früher hatten. Aber ob das zehn oder zwanzig Prozent sind, wissen wir noch nicht. Es können zwei, drei oder vier Knoten sein, wenn das Boot mit vollem Potenzial genutzt wird. “ Teammanager Marcus Hutchinson schlug heute zur Mittagszeit das Vendée Globe Live-Programm vor.

Mit mehr als 300 Meilen Vorsprung kann Charlie Dalin seine Geschwindigkeit im Süden auf dem von Verdier entworfenen Apivia modulieren. Er hatte heute durchschnittlich mehr als 20 kt und raste jetzt bei etwa 41 Grad südlich. Er fuhr an diesem Freitagmorgen um etwa 08:00 Uhr auf etwa 50 Seemeilen nördlich der Ausschlusszone der Antarktis – der virtuellen Eisbarriere, vor der die Solo-Rennfahrer nördlich bleiben müssen . Dalin sollte am Montagmorgen überqueren und ungefähr 1300 Meilen bis zum Längengrad des Kaps der Guten Hoffnung zurücklegen.

Endlich frei von den klebrigen Fängen des südatlantischen Hochdrucks scheint das Hauptpeloton eine großartige Wettersituation zu haben, nicht zuletzt Louis Burton (Bureau Vallée) und Sam Davies (Initiatives Coeur), die vor drei Tagen als erste nach Süden brachen. Sie stehen vor einem Niederdrucksystem, das sie nach Osten katapultieren sollte, um mit etwas mehr Winddruck zu schließen als ihre nächsten Rivalen im Norden. Aber es besteht die dauerhafte Aussicht auf ein schnelles, enges Rennen zwischen den Booten, die heute auf den Plätzen zwei bis zehn liegen.

Yannick Bestaven ist heute Nachmittag Vierter auf Maitre Côq, 14 Meilen vor Kevin Escoffier (PRB), der seinerseits 14 Meilen vor Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) 18 Meilen vor ARKEA PAPREC liegt, der von Sébastien Simon gesegelt wurde. Weiter südlich liegen Burton und Davies 12 und 50 Meilen hinter Simon.

Burton beeindruckt weiter. Der Skipper aus Saint Malo ist auf seiner dritten Vendée Globe. Sein Boot gewann das Rennen 2016/17 in den Händen von Armel Le Cléac’h und Burtons Team hatte seinen Kauf bereits organisiert, bevor es im vergangenen Januar die Ziellinie überquert hatte. Er trainiert unabhängig von den IMOCA-Trainingsgruppen in Port La Fôret und Lorient und arbeitet mit einem begrenzten Budget, so dass das VLP-Verdier-Design dieselbe Konfiguration aufweist wie vor vier Jahren, als Le Cléac’h triumphierte.

In seinem Gefolge bereitet sich Sam Davies auf eine Änderung ihrer Bedingungen an Bord vor: “Wir sind jetzt auf dem Förderband. Ich habe mir gesagt, dass dies möglicherweise das letzte Mal seit einiger Zeit ist, dass wir blauen Himmel sehen, da sie im Südpolarmeer nicht sehr häufig sind. Die Sonnenkollektoren werden voll aufgeladen. Ich verbringe viel Zeit draußen, um mich vor dem Süden mit Vitamin D zu versorgen. “

Eine ähnliche Atmosphäre herrschte bei Kevin Escoffier (PRB), 5. in der Flotte auf einer etwas nördlicheren Route: „Die Welt wird sich für uns morgen verändern. Wir werden vor der Front segeln. Wir müssen schnell sein, um so lange wie möglich dabei zu bleiben. Sie müssen genau wissen, wann Sie in Bezug auf die Front halsen müssen, um an die richtige Stelle für die Prognose des Niederdrucksystems für den 1. Dezember zu gelangen. Bei Windgeschwindigkeiten von mehr als vierzig Knoten und schwerer See wird es laut den Karten etwas stärker zuschlagen. Ich habe das Boot aufgeräumt, um mich auf diese „Neue Welt“ in den vierziger Jahren und im Indischen Ozean vorzubereiten. Bei meiner nächsten Dusche werde ich wahrscheinlich den Wasserkocher benutzen. “In der Zwischenzeit nutzte Alex Thomson gestern Abend die Gelegenheit, um seine Reparaturen an HUGO BOSS weiter zu festigen, bevor er in den großen Süden aufbricht. Aber heute Morgen hatte er die schwarz-rosa Maschine mit einem Durchschnitt von über 20 kt niedergeschlagen. Er ist heute Nachmittag 11., 661 Meilen hinter Dalin. Im Gedächtnis bleiben Erinnerungen an 2016-17, als er 819 Seemeilen hinter Armel Le Cléac’h in Kap Hoorn war, aber diese Lücke schloss, um 16 Stunden dahinter auf dem zweiten Platz zu landen. “Es fühlt sich gut an, sich wieder auf das Rennen zu konzentrieren und die Führenden in den Südpolarmeer zu jagen”, sagte Thomson. “Es ist noch ein langer Weg, aber ich fühle mich gut und freue mich darauf, endlich gegen den Wind zu fahren, wo wir meiner Meinung nach wirklich sehen werden, wozu HUGO BOSS in der Lage ist.”

Alles läuft gut, es gibt in den letzten Tagen ziemlich viel zu bewältigen und mit den Böen umzugehen. Es muss der meiste Wind sein, den ich bisher letzte Nacht mit ungefähr 28 Knoten gesehen habe, aber jetzt sind die Dinge gegen 23 erledigt. In Theta hatten wir starke Winde, aber vielleicht nicht mehr als letzte Nacht, aber das Meer war wirklich rau.

Ich hatte von Anfang an eine Reihe kleiner Probleme, nur umständliche Aufgaben zu klären, wie zum Beispiel die Deckstücke, die seit der Einrichtung im Sables d’Olonne nicht mehr verwendet wurden, und dann ein paar Dinge mit den Coms usw., Sie nur müssen tatsächlich Rennen fahren und sie nutzen, um zu wissen, dass es Dinge gibt, die abgestimmt und aussortiert werden müssen.

Es ist viel schöner, mit Menschen um mich herum zu segeln, weil ich das letzte Mal bis zum Kap der Guten Hoffnung gekommen bin und mit niemandem Kontakt hatte. Es gibt Boote, die viel schneller sind und abheben werden, aber es gibt einige, die meinen ähnlich sind, und es macht viel mehr Spaß, gegen sie anzutreten, das macht alles interessanter. Es ist offensichtlich stressiger, weil Sie ständig die Bootsleistung überprüfen und dann beobachten, was die anderen vorhaben. Es ist ein Rennen, also mehr Spaß, aber auch stressiger!

Was das Segeln ohne Dolch angeht, bin ich ziemlich überrascht, weil wir uns gegen den Wind halten. Es war schwer zu sagen, bis wir an die Doldrums dachten, weil wir einen offeneren Segelplan hatten, aber jetzt scheint es zu halten. Sie driften offensichtlich ein bisschen mehr, aber ich habe wirklich nicht bemerkt, dass es so anders ist als im Vergleich oder einen großen Verlust, wenn ich auf verschiedenen Booten bin. Wichtig ist, dass wir das Boot sehr aufgehellt haben. “

Didac Costa, ein Ozean, ein PlanetEs sieht zwar sonnig aus und wir haben einen blauen Himmel, aber es täuscht, da es viel kälter geworden ist und das Wasser sehr, sehr kalt ist und man spürt, dass man sich dem Eis nähert. Das Boot taucht ständig unter Wasser und ich musste letzte Nacht die Segelfläche reduzieren. Nehmen Sie den Spinnaker herunter und stellen Sie den Genaker und ein Riff in die Hauptleitung. Ich freue mich darauf, mich auf den Weg in den Indischen Ozean zu machen, was die Moral ankurbeln wird, und bin mit meiner Position zufrieden. Nachdem ich die zwei Tage zuvor ohne Wind war, konnte ich wirklich all die kleinen technischen Probleme beheben. Ich hatte im zweiten Sturm eine der vorderen Schotte gebrochen und musste das beheben. Ich hatte ein Problem mit dem Hydrauliksystem. Wenn Sie hundert Tage auf See unterwegs sind, ist es sehr schwierig, sich auszuruhen, und das ist gar nicht so einfach. Sie bewegen sich ständig, das Boot vibriert sehr stark und hält plötzlich an und taumelt dann. Für diejenigen, die es wirklich an der Spitze bekämpfen wollen, wird es ein echter psychologischer Kampf bis nach Kap Hoorn. “ Louis Burton, Büro Vallée