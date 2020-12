Rate this post

Wichtige Punkte :

Sam Davies erklärt Schäden an ihrer Intiative Couer

Louis Burton gewinnt 100 Meilen auf den Leader Dalin

Erster Albatros begrüßt L`Occitaines Tripon in den großen Süden

Nachdem beide gestern am Tor zum Indischen Ozean innerhalb weniger Stunden auf schwimmende Objekte gestoßen waren und ihre IMOCAs beschädigt hatten, war die Emotion in den Stimmen von Sébastien Simon und Sam Davies eine deutliche Erinnerung an die grausamen Schicksale, die zufällig ausgeglichen werden die am besten vorbereiteten und intelligentesten Vendée Globe Skipper. Beide fahren aus dem schlimmsten starken Wind und der großen See nach Norden in Richtung Südafrika und segeln langsam nach Norden, um Schutz zu suchen und ihre Reparaturmöglichkeiten zu bewerten. "Ich möchte meine Vendée Globe fortsetzen können", sagte Simon, der 30-jährige aus Les Sables d'Olonne, der 2018 den Solitaire du Figaro gewann, den Tränen nahe. Er hat einen konstanten Wassereintritt um seine Folienbox, während Davies den Längsrahmen beschädigte, der den Kiel von Initiatives Coeur stützt. Sie berichtete: „Ich segelte mit einer Geschwindigkeit zwischen 15 und 22 kt und machte gerade nach dem Halsen eine warme Mahlzeit und machte den Stapel und alles und es fing gerade an dunkel zu werden. Ich habe etwas getroffen. Ich habe nichts gesehen. Ich wusste nicht was es war. Es war ziemlich dunkel, als es passierte. Aber es war, als wäre ich damals auf einem Felsen auf Grund gelaufen. Die Bootsgeschwindigkeit stieg von 20 kt auf null. Das Boot stürzte beim Aufprall auf den Kiel ab. Ich wusste, dass es der Kiel war. Ich hörte ein Knacken von dort. Ich und alles andere flogen vorwärts, einschließlich meines Abendessens, das das gesamte Innere meines Bootes neu gestrichen hat. Alles bewegte sich. Zum Glück flog ich in einen Ringrahmen, denn das hätte schlimmer sein können. Es war wirklich gewalttätig. Aber zum Glück habe ich gerade ein paar Rippen verletzt. Es ist nicht ernst, aber sehr schmerzhaft. Aber ich hielt das Boot an, ließ die Hauptleitung fallen und ging, um den Kiel, die Lager und das Schott zu überprüfen. Die Trennwand, die Hauptlagerschotte (die den Kielkasten tragen) sind, soweit ich sehen kann, intakt. Die Kiellager sind intakt. Die Längsstruktur um den Kielkasten ist vollständig gerissen. Das hat den Schock des Aufpralls von der Bewegung des Bootes genommen, der auf beiden Seiten Risse aufweist. “

Vendée Globe Race Director, ein bekannter ehemaliger Ozeanrennfahrer, Jacques Caraës, hat sich heute in das Duo eingelebt. Er erklärt: „Wenn man zum Tor zum Indischen Ozean kommt, geht man normalerweise in eine andere Welt, in einen anderen Modus. Sie sind reserviert und ziehen sich zurück. Sie haben eine konservativere Haltung. Da der tiefe Süden ein langer Tunnel ist, gibt es keine andere Lösung, als bis zum Ende zu gehen. Und der Ausgang ist Kap Hoorn. Es gibt nicht viele sichere Häfen. Psychologisch ist es unter diesen Umständen schwierig. " LOUIS BURTON IN ZWEITER Angesichts der Hartnäckigkeit seines Angriffs seit seiner Ankunft in den Roaring Forties, der bereit war, sein Boot hart zu schieben und näher an das Zentrum der Niederdrucksysteme des Südlichen Ozeans zu arbeiten, ist es im Nachhinein vielleicht so, dass Louis Burton am Sonntag mit der Vendée Globe-Startwaffe zurückspringt Der 8. November zeigt einen Vorgeschmack darauf, was der 35-Jährige aus Saint Malos Einstellung zu diesem Rennen ist. Tatsächlich scheint Burton, der gerade an seiner dritten Vendée Globe teilnimmt, mehr mit Alex Thomson gemeinsam zu haben als nur walisische Wurzeln. (Thomson wurde in Cardiff geboren, Burtons Vater ist Waliser und war früher Zeitungsredakteur). Louis Burton ist mit Servane Escoffier verheiratet, dessen Cousin Kevin Escoffier von PRB ist. Er ist auf seiner dritten Vendée Globe. Er musste sich zu Beginn des Rennens 2012 zurückziehen, als er vor der portugiesischen Küste ein Fischerboot traf und das Rig seiner IMOCA beschädigte. Er kehrte 2016/17 zurück und belegte einen soliden sechsten Platz. Er segelte einen Großteil seines Rennens relativ isoliert, segelte aber immer auf intelligenten, glatten Strecken und kümmerte sich um sein Boot.

Und wie Thomson meidet Burton Trainingsgruppen, die französischen „Pôles“, und bereitet sich daher lieber isoliert mit seiner engmaschigen Gruppe technischer Experten von seiner Basis in Saint Malo aus vor. Bemerkenswert ist, dass der in Paris gezüchtete Burton, der als 15-Jähriger zur Segelanstalt Breton Glenans ging, bereits zu Beginn dieses Rennens sieben Stunden Strafe verbüßte, fünf Stunden ohne Sünde für das Springen der Startwaffe und zwei weitere Stunden wegen eines Vorfalls mit Propellersiegelung. wo sein Team das gewünschte Foto nicht wie angegeben gesendet hat. Er meldete auch einen Beinaheunfall mit einem anderen nicht gekennzeichneten Fischerboot ohne AIS. Entspannt aussehen und ein breites Lächeln tragen Burton berichtete von seinem Bureau Vallée 2, dass „die Bedingungen etwas kompliziert und nicht sehr stabil sind. Es gibt Phasen der Ruhe, in denen ich mehr Segel setzen und die Geschwindigkeit erhöhen kann. Ich muss viele Gybes auf schwerer See machen. Ich habe eine in der Nacht mit 45 Knoten Wind gemacht, also muss ich sehr vorsichtig sein. Das Meer ist böse, aber abgesehen vom Seegang ist es nicht schlecht. Es ist schön, in dieser Position im Indischen Ozean zu sein. Der Vorteil ist, dass ich damit Dinge verwalten und beobachten kann, was mit den anderen Booten hinter mir los ist. “ Davies und Simon sind die jüngsten Opfer schwimmender Objekte im Wasser. Was könnten die Gründe für diese mehrfachen Kollisionen mit Objekten sein? Alex Thomson sagte in seiner letzten Nachricht, dass er dachte, es sei weggeworfenes oder verlorenes Fanggerät, das sein Ruder ausknockte. Eis ist sehr unwahrscheinlich, da normalerweise kein Eis nördlich der AEZ (Antarctic Exclusion Zone) driftet und die Race Direction kürzlich erneut per E-Mail die Positionen des Eises bestätigt hat und alles sehr im Süden liegt. Aber in der Gegend südlich des Kaps der Guten Hoffnung rühren die mischenden Meeresströmungen Milliarden Tonnen Meerwasser auf, warm vom Süden des Indischen Ozeans entlang der Küste Mosambiks und kaltes Wasser aus der Antarktis, was eine Verbreitung von Meeressäugern bedeutet Fütterung. Und es ist eine sehr belebte Gegend für den gewerblichen Schiffsverkehr. Die Meere sind oft sehr groß, verwirrt und chaotisch aufgrund der Agulhas-Strömung, die gelegentlich Schurkenwellen auslöst, die viele Container und anderes Material ins Meer befördern können. Caraës erklärte heute den Plan für Yes We Cam! Rendezvous mit der französischen Fregatte Nivôse ist eine Fregatte der Floréal-Klasse, die im Südpolarmeer im Einsatz ist. Der Plan ist sehr wetterabhängig und hängt von Jean Le Cams Entscheidung über einen erforderlichen Umweg ab.

Gestern Morgen, direkt am Eingang zum Südpolarmeer bei 42 ° bei 38 N und 11 09W, gehe ich an Deck, um ein Riff anzulegen, den Horizont abzusuchen, auf der Suche und dort plötzlich gegen den Wind in meiner Höhe, ich sehe ihn, edel und majestätisch, in seinem gleitenden Flug, als ob er suspendiert ist, er begrüßt mich, öffnet die Türen seines Königreichs, ich treffe die Augen meines ersten Albatros. Was für eine Freude, ich lache allein, ich bin bewegt von diesem ersten Treffen, das so lange erwartet und symbolisch ist. Ich habe meinen ersten Albatros in meinem Leben gesehen, es ist kein Bild mehr, kein Traum, etwas, über das ich gelesen habe, nein, ich genieße ein paar Momente, in denen ich seinen Flug beobachte und dann zurück gehe, um das Manöver zu beenden, in dem ich mich gerade befinde tun ... die Eskorte wird nur ein paar Momente dauern, aber diese magische Begegnung bietet einen wahren Einstiegspunkt für diese Reise in den großen Süden auf die schönste Art und Weise. Armel Tripon, L’Occitane en Provence

“I am trying to adapt my rhythm here. Speed is up and down with the waves; it is not easy to adapt to get a good average speed. I lost two places on the tracker but I am not too highly concerned about that because it is about staying with the pack and not losing a massive amount of miles but also just sustaining solid work here. I am trying to force myself to eat at regular times.”

Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco)