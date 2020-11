WICHTIGE PUNKTE:

Damien Seguin führt die Vendée Globe Flotte nach Süden

Die kleinen technischen Probleme der ersten Nacht kosten Meilen

Amedeo hofft, am Dienstagmorgen neu zu starten

Frankreichs doppelter paralympischer Goldmedaillengewinner und Gewinner der Tour Voile Damien Seguin 2017 führt die Vendée Globe-Flotte mit 33 Booten an, da die ersten Platzierungen eine führende Gruppe von IMOCAs älterer Generationen bevorzugen, die südwestlich über den Golf von Biskaya nach Cape Finisterre rennen.

Während die schnellsten Folienboote der neuesten Generation letzte Nacht eine nordwestlichere Route befahren haben und in der ersten Hälfte des Vormittags haben Seguin, Maxime Sorel (V und B Mayenne) und der Veteran Jean Le Cam (Yes We Cam!) Einen kleinen Vorteil auf der Nachmittagsrangliste. Es wird jedoch erwartet, dass sie verlieren, wenn sie länger in einer Nord-Süd-Zone mit leichteren Winden segeln.

Seguin, der ohne linke Hand geboren wurde, hat in nahezu allen Küsten- und Offshore-Disziplinen, einschließlich der Klasse 40, Erfolge erzielt, bevor er auf dem Boot, das Eric Bellion letztes Mal auf den neunten Platz fuhr, gegen diese Vendée Globe antrat. Er wurde bei seinen Vorbereitungen rund um die Welt von dem Veteranen Jean Le Cam unterstützt, der rund sieben Meilen hinter dem talentierten und wettbewerbsfähigen 41-jährigen Rennleiter lag.

Nach der Aufregung, in der Tat für einige die pure Euphorie, endlich auf der Solo-Rennstrecke der Welt zu sein, hat der erste volle Tag dieser Vendée Globe ein paar Stunden leichteren Windes geboten, damit die Skipper sich ausruhen und Bilanz ziehen können , um ihre Jobliste durchzuarbeiten und sich auf eine mäßig böse Front vorzubereiten, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch starken Wind und steile See bringt.

Nico Troussel auf dem von Juan K entworfenen Corum L’Épargne ist nach wie vor der schnellste der schnellen Foiler, die an diesem Montagnachmittag etwa 50-60 Seemeilen westlich im gleichen Winkel fahren und ähnliche Geschwindigkeiten bei Sonnenschein und leichtere Luft in der Luft erreichen Hochdruckkamm.

Troussel, ein Doppelsieger von La Soltaire du Figaro, war mehr als sieben Meilen vor dem Briten Sam Davies, der bei seinen Initiatives Coeur gut abgeschnitten hat. Keiner der Skipper schien die ersten Nachtprobleme – kleine technische Probleme – erlitten zu haben, die Meilen kosteten. Sowohl Jérémie Beyou (Charal) als auch Alex Thomson (HUGO BOSS) schnappten sich Angelausrüstung an ihren verschiedenen Gliedmaßen. Der britische Skipper hatte einen nächtlichen Kampf mit seinem J3-Vorsegel, als sich ein Blatt löste. Thomas Ruyant (LinkedOut) berichtete, er habe 15 Meilen verloren, als sich ein Segel entfaltete.

„Diese Dinge sind gerade jetzt unbedeutend. In ein paar Tagen werden sie zurückblicken und denken, dass sie nicht viel sind, aber einige von ihnen stammen davon, dass sie eine Weile nicht gesegelt sind “, kommentierte Seb Josse die Vendée Globe LIVE-Show in dieser Mittagspause in Les Sables d’Olonne.

Josse hat eng als Teil eines Traumteams zusammengearbeitet, um Corum fertig zu machen und sicherzustellen, dass das im Mai 2020 eingeführte Design so zuverlässig wie möglich ist.

“Wir haben ein bisschen wie Alex Thomson gearbeitet, alleine keine Rennen gefahren, aber wir sind so viele längere Rennen wie Passagen gesegelt, um Dinge zu zerbrechen, was wir getan und repariert haben.” Erklärte Josse.

Über die starken Winde am Dienstag berichtet der Wetterexperte des Rennens, Christian Dumard: „Am Dienstagabend werden Böen von mehr als 40 Knoten prognostiziert, wobei sich See und Wellen auf 5 Meter aufbauen. Die gesamte Flotte wird ihre Richtung ändern, um im nordwestlichen Luftstrom vor dem Hochdruckkamm in Richtung Südwesten zu fahren. Die Winde werden leichter, wenn sie in Richtung Spanien vorrücken. Für die Führer wird es wichtig sein, ihren Weg nach Süden zu finden, ohne sich unter diesen ruhigeren Bedingungen zu beruhigen. Der genaue Zeitpunkt, zu dem sie ihre Richtung ändern, wird entscheidend sein. Es besteht daher jetzt die Wahl, nach Süden zu tauchen, mit einem höheren Risiko, vor Spanien in leichter Luft zu stecken, und dem Nachteil, die Front nach den weiter westlich gelegenen zu erreichen. Andererseits werden die Bedingungen bis dahin ruhiger sein. Diejenigen, die sich entscheiden, weiter nach Westen zu gehen, sind weniger wahrscheinlich in der Luft gefangen, sehen sich jedoch einer gewalttätigeren Front mit dem Risiko gegenüber, das mit ihrer Ausrüstung verbunden ist. Zweifellos werden sie alle ihren persönlichen Kompromiss zwischen der schnellsten Route suchen, zweifellos härter auf dem Boot und dem Skipper und einer Flugbahn nach Süden, die für beide wahrscheinlich freundlicher ist. “

Alex Thomson sagte heute Morgen live: „Das nächste große Ding wird diese Front überqueren. Es gibt diesen Lichtfleck vor Finisterre, also wäre ich lieber weiter westlich, aber das bin ich nicht und dann werden wir nach vorne segeln, was interessant sein wird. Letzte Nacht habe ich durchschnittlich 2,5 m Wellen gesehen, als wir 4,5 bis 5 m Wellen betrachteten, so dass meine Rumpffaseroptik letzte Nacht an ihre Grenzen stieß. Ich bin mir also nicht sicher, ob ich mich zu schnell darauf einlassen werde. Wenn ich kann, werde ich versuchen, ein bisschen weiter nach Süden zu gelangen und das Schlimmste zu vermeiden. “

Schäden an der Spitze seines Mastes sorgten für mehr Frustration bei Fabrice Amedeo, der voraussichtlich morgen früh auf die Rennstrecke zurückkehren wird, nachdem er eine Kehrtwende gemacht und heute Morgen um 07:00 Uhr wieder am Renndock in Les Sables d’Olonne angekommen ist. Ein schneller Boxenstopp war nicht möglich, nachdem ein Gennaker-Haken (Schloss) ausgetauscht wurde, nachdem zusätzliche Probleme aufgetreten waren.

Jérémie Beyou (Charal): Die ersten Stunden waren schön, es gab ein flaches Meer mit 20 Knoten Geschwindigkeit, aber die Dinge sind jetzt etwas komplizierter geworden, ich glaube, mitten in der Nacht hat sich etwas im Kiel verfangen. Ich glaube, ich habe ein bisschen Zeit verloren. Sie kommen sehr schnell wieder in Schwung – das Setup und die Routine kehren schnell zurück, danach ist es nicht einfach, in Ihren Schlaf und Ihren körperlichen Rhythmus zu kommen. Es wird nicht einfach, aber wir warten auf den ersten Grat – wir werden heute Nachmittag Wind bekommen. Es wird morgen ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Sturm geben, was ein bisschen besorgniserregend ist.

RANGLISTE 14H00 (französische Zeit)



1- Damien Seguin, Groupe Apicil bei 24070 Meilen zu beenden

2- Maxime Sorel, V und B – Mayenne bei 3,9 Meilen zum Führer

3- Jean Le Cam, Ja, wir Cam! bei 7,2 Meilen zum Führer

4- Romain Attanasio, Pure – Best Western bei 10,2 Meilen

5- Benjamin Dutreux, OMIA – Wasserfamilie bei 10,3 Meilen



> Sehen Sie das Ranking vollständig

