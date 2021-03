Sam Davies mit Löwenherz absolviert die Solo Vendée Globe Route außerhalb des Rennens

Rate this post

Nachdem der britische Skipper Sam Davies zwei Tage zuvor nach einer gewaltsamen Kollision mit einem schwimmenden Objekt südlich von Kapstadt gezwungen worden war, sein Rennen am 5. Dezember abzubrechen, segelte er heute Nachmittag bei wunderschöner Frühlingssonne zurück nach Les Sables d’Olonne, um ihn heute Nachmittag mit Begeisterung zu begrüßen. Tausende von Gratulanten säumten die Kais des berühmten Kanals Les Sables d’Olonne, um einem inspirierenden, mutigen Solo rund um die Welt Tribut zu zollen, das ihr Versprechen erfüllte, die Vendée Globe-Route außerhalb der Rennrangliste zu absolvieren.

Nachdem die in Frankreich lebende englische Skipperin gestern Abend spät vor der Küste der Vendée angekommen war, nutzte sie die Zeit und die perfekten Bedingungen, um mit ihrem IMOCA 60 Initiatives Coeur, den sie im Segel segelt, eine riesige Herzform auf die Rennverfolgungskarte zu schreiben Farben der gemeinnützigen Organisation, die Geld sammelt, um Jugendlichen aus Ländern der Dritten Welt die Herzoperation zu erleichtern.

Durch die Fortsetzung und den Abschluss der Umrundung außerhalb des Rennens behielt Davies die enorme öffentliche Unterstützung für das Initiatives Coeur-Projekt bei. Ihre Bemühungen im gesamten Vendée Globe-Umrundungsprojekt haben über 1,2 Mio. EUR aufgebracht, um über 100 Operationen zu finanzieren.

Von vielen Rennexperten als potenziell auf dem Podium stehend angesehen, war die äußerst erfahrene 46-jährige Davies in hervorragender Verfassung, als sie gezwungen war, das Rennen zu verlassen. In der Nacht des 2. Dezember gehörte sie mit über 20 Knoten zu den führenden Pelotonen, als die Kollision auftrat. Er IMOCA 60 Initiatives Coeur wurde sofort durch den plötzlichen Aufprall gestoppt, der sie über das Innere ihres Bootes warf und ihre Rippen verletzte.

Davies ging mit der großen Enttäuschung so gut sie konnte um. Ihre perfekt geplante und durchgeführte vierjährige Kampagne wurde sofort beendet. Doch 36 Stunden später, als sie im Sonnenschein im Schatten des Tafelbergs von Kapstadt sprach und tapfer ihr typisch breites Lächeln trug, versprach sie, zur See zurückzukehren und ihre Solo-Reise zu beenden.

„In meinem Kopf war das Rennen tot. Ich hatte aufgehört zu segeln. Ich war in Rente gegangen. Ich konnte mir schon vorstellen, wie ich zu Hause mein kleines Kleid trug, um unseren 9-jährigen Sohn Ruben von der Schule abzuholen und wieder Essen zu machen zu Hause.” Sie sagte den Medien in Südafrika: „Und nachdem 24 Stunden an Bord meiner Dekompressionskammer vergangen waren, hätte ich mir sagen sollen:‚ Ich kündige, ich gehe in den Ruhestand ‘. Nun, stattdessen habe ich meine geändert Verstand. Ich bin zur Besinnung gekommen. “

“Es ist offensichtlich.” Dann fuhr sie fort: “Es macht Sinn, die Strecke außerhalb des Rennens zu beenden. Initiatives-Cœur ist ein Solidaritätsprojekt. Und das gibt mir die Kraft und die Energie, wieder von vorne zu beginnen.”

Nachdem ihr technisches Team rund um die Uhr gearbeitet hatte, unterstützt von einer Gruppe lokaler Ozeanrennfahrer und Bootsbauer aus Kapstadt, die unermüdlich an den notwendigen Reparaturen arbeiteten, war Davies am 14. Dezember wieder auf dem Wasser und bereit, sich mit einem zu befassen der größten und härtesten persönlichen Herausforderungen ihrer 20-jährigen professionellen Segelkarriere.

Als sie Kapstadt verließ, sagte sie: „Es ist ein neues Abenteuer. Ich bin es nicht gewohnt, so alleine zu segeln. Ich bin super glücklich, wieder starten zu können. Das Hauptziel ist es, für Initiatives Coeur weiterzumachen, was meine Hauptmotivation ist. Wir hatten hier viel Hilfe und viel, viel, viel positive Energie und Unterstützung, um mich auf meinen Weg zu schicken. Ich kann sehen, wo die anderen sind, aber das ist nicht mein Ziel, sie zu fangen. Ich setze mich nicht unter Druck, jemanden zu fangen. “

Davies segelte umsichtig, um für sich und ihr Boot zu sorgen, und profitierte von der neuen und anderen Herausforderung. Er sagte oft, sie sei durch die schweren Zeiten durch das Denken an die Arbeit des Projekts motiviert geblieben.

Als sie in den südlichen Indischen Ozean zurückkehrte, war sie mehr als 800 Meilen hinter Sébastien Destremau und Ari Huusela, stand aber in engem Kontakt mit dem französischen Skipper Destremau – der ständig technische Probleme hatte – auf den Kerguelen-Inseln und am Kap Leeuwin, 80 Meilen von den Finnen entfernt Skipper Huusela. Sie segelte den größten Teil des Pazifischen Ozeans nach Kap Hoorn in der Nähe von Alexia Barrier und Huusela und umrundete Kap Hoorn am 25. Januar.

Während sie die brasilianische Küste passierte, verband sich Davies wieder mit ihrer langjährigen Freundin und Rivalen Isabelle Joschke, die ebenfalls – wie Davies außerhalb der Rangliste und Regeln – auf den Kurs zurückkehrt, nachdem der deutsch-französische Skipper wegen eines Kielbockversagens aufgeben musste. Das Paar bleibt in engem und regelmäßigem Kontakt und genießt die Sicherheit und Solidarität, die gemeinsam dasselbe Ziel verfolgen, bis sie wieder in Les Sables d’Olonne ankommen.

Zurück im Nordatlantik in den nordöstlichen Passatwinden verlor Davies am 11. Februar ihren Vorstag und damit ihr J2-Vorsegel, und ihr schnelles Denken rettete ihr Rig. Ihr Ansatz ist jedoch noch weiter beeinträchtigt und sie muss zeitweise die Geschwindigkeit reduzieren.

Wie Joschke gestern kehrt Davies nach Les Sables d’Olonne zurück, nachdem sie ihren persönlichen Sieg errungen, ihre dritte Runde auf der Weltpassage abgeschlossen und sicher einige der Geister einer Vendée Globe-Enttäuschung zur Ruhe gelegt hat, für die sie zweifellos geblieben wäre Jahre. Und als Seglerin, die es immer noch liebt, über Wasser zu sein, wie sie es getan hat, wird sie von ihrer Erfahrung profitiert haben.

Vor dem Start sagte sie:

„Ich habe mir immer versprochen, dass ich aufhören und etwas anderes tun werde, wenn ich eines Tages aufstehe und nicht segeln möchte und mich beschwere, murre und es nur mache, um Geld zu verdienen . Ich liebe das Segeln so sehr, ich möchte wirklich, dass es immer ein Vergnügen ist. “

Sam Davies und ihr Vendée Globe

Seit Sam Davies die Leitung des Initiatives Coeur-Programms von Tanguy de Lamotte übernommen hat und damit das Ruder des VPLP-Verdier-Designs 2010 übernommen hat, das 2012-13 als Banque Populaire VII Zweiter und als Maître-CoQ von Jéremie Beyou Dritter wurde auf der IMOCA Globe-Serie und in großen Rennen mit beachtlichem Erfolg und unterstreicht damit ihr Potenzial auf dieser Vendée Globe.

Davies wurde Vierter in der Vendée-Arctique-Les Sables, Siebter im Transat Jacques Vabre, Vierter im Bermudes 1000-Rennen und gewann 2018 den Drheam Cup. Nachdem er seit dem ersten Rennen des Mini Transat vor 20 Jahren ein gewaltiges Rennerlebnis gesammelt hatte Mit mehr als 25 transatlantischen Passagen, ihrem vierten Platz in der Vendée Globe 2008/09 und ihrem Skipper Team SCA auf dem sechsten Platz beim Volvo Ocean Race 2016, war Davies als Segler mit einem Programm, das ein Top-Ergebnis erzielen kann, sehr fest etabliert die 33 starke Flotte.

Davies ist Absolventin des Maschinenbaus am St. Johns College in Cambridge. Sie ist selbst eine versierte, vorausschauende Technikerin und hat kluge Entscheidungen getroffen, um ihr Boot für sich selbst zu optimieren, nicht zuletzt in Bezug auf ihr fortschrittliches Autopilotsystem, ihre Folien und ihr Segel.

Von einem soliden Start an nahm sie einen moderaten Mittelweg und ging nach drei Tagen in der Nähe von Charlie Dalin (APIVIA) neben Kevin Esscoffier (PRB) und Alex Thomson (HUGO BOSS) auf und ab. Sie war Achter auf dem Weg durch die Azoren und nimmt beim Tropensturm Theta eine sichere, aber schnelle Route. Am Äquator war sie neben Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) Neunte.

Bis zum 25. November muss sie sich westlich des südatlantischen Hochdrucksystems aufhalten und verliert leicht den Kontakt zu dem Lead-Trio, das einen direkteren Durchgang gegen den Wind in Richtung Südpolarmeer erhält.

Aber mit Louis Burton ist Davies einer der ersten, der direkt nach Süden fährt, um sich zuerst mit dem Zug der Niederdrucksysteme in Richtung Osten zu verbinden und fast sofort Gewinne zu erzielen. Er gewinnt Meilen zurück an den Führenden und schließt bei Kevin Escoffier.

In der Nacht des 2. Dezember wurde ihr Rennen plötzlich vorzeitig beendet. Sie lag auf dem elften Platz und machte ungefähr 20 kt und ungefähr 350 Seemeilen südöstlich von Kapstadt. Sie war drinnen und fing gerade an zu essen, als das Boot etwas traf und sofort zum Stillstand kam.

„Meine Geschwindigkeit lag zwischen 15 und 22 kt und ich machte gerade eine warme Mahlzeit nach dem Halsen und dem Stapel und allem und es fing gerade an dunkel zu werden. Ich habe etwas getroffen. Ich habe nichts gesehen”

„Es war, als wäre ich damals auf einem Felsen auf Grund gelaufen. Die Bootsgeschwindigkeit stieg von 20 kt auf null. Das Boot stürzte beim Aufprall auf den Kiel ab. Ich wusste, dass es der Kiel war. Ich hörte ein Knacken von dort. Ich und alles andere flogen vorwärts, einschließlich meines Abendessens, das das gesamte Innere meines Bootes neu gestrichen hat. Alles bewegte sich. Zum Glück flog ich in einen Ringrahmen, denn das hätte schlimmer sein können. Es war wirklich gewalttätig. Aber zum Glück habe ich gerade ein paar Rippen verletzt. Es ist nicht ernst, aber sehr schmerzhaft. Aber ich hielt das Boot an, ließ die Hauptleitung fallen und überprüfte den Kiel, die Lager und das Schott. Die Trennwand, die Hauptlagerschotte (die die Kielbox tragen) sind, soweit ich sehen kann, intakt. Die Kiellager sind intakt. Die Längsstruktur um den Kielkasten ist vollständig gerissen. Das hat den Schock des Aufpralls von der Bewegung des Bootes genommen, der auf beiden Seiten Risse aufweist. “

Kurz bevor Davies heute fertig war, sagte er der IMOCA-Klasse, ich liebe Segeln und ich liebe mein Boot und ich dachte, es wäre cool, einfach um die Welt zu fahren. Aber eigentlich war es wirklich einsam. In den letzten Jahren bin ich immer wettbewerbsfähiger geworden und hatte das Glück, ein großartiges Boot mit einem großartigen Team zu haben. Ich hatte sehr enge Rennen mit Boris (Herrmann), Kevin (Escoffier), Isa (Joschke) und allen anderen diese Gruppe, mit der ich zusammen war, bis ich meinen Absturz hatte. “

