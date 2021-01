Ruyant, Seguin passieren Kap Horn

Thomas Ruyant (LinkedOut) war der dritte Skipper der Vendée Globe, der Kap Hoorn umrundete, als er am frühen Montagmorgen um 0040 Uhr UTC vorbeikam. Ruyant verging 1 Tag 10 Stunden 57 Minuten hinter Spitzenreiter Yannick Bestaven (Maître CoQ) und 20 Stunden nach Charlie Dalin (Apivia).

Zwei Stunden genau danach, also um 02:40 Uhr UTC, war es Damien Seguin von der Groupe APICIL, der seine erste Passage von Kap Hoorn absolvierte und um 1 Tag 12 Uhr 58 Minuten nach Bestaven den vierten Platz belegte. Von den vier war Seguin im Pazifik mit 4 Stunden und 19 Minuten am schnellsten.