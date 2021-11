Sevenstar 2022: Round Britain and Ireland Race 2022

Bei früheren Ausgaben wurde der Kurs aufgrund widriger Wetterbedingungen umgekehrt. Hier ist ein Spaziergang durch den Kurs im Uhrzeigersinn.

Nach einem folgenschweren Start bei der Royal Yacht Squadron Line in Cowes, Isle of Wight, rast die Flotte durch den Solent und dann vorbei an den berühmten Landzungen im Südwesten Englands. Das epische Abenteuer geht weiter in die Keltische See, vorbei am Fastnet Rock und Mizen Head bis zur wilden Westküste Irlands. Das Atlantikrennen geht weiter an St. Kilda vorbei bis zum nördlichsten Punkt der Strecke, Muckle Flugga am 61. Breitengrad. Dann, wenn sie durch die berüchtigte Nordsee nach Süden abbiegt, wird die Flotte ihren Bogen nach Hause gedreht haben. Der Ärmelkanal und Solent bilden die letzte Etappe des Rennens, wo nach dem Ziel ein herzlicher Empfang im RORC Cowes Clubhouse erwartet wird.