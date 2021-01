Protokoll für die Ankünfte Vendee Globe 2020-2021

Rate this post

Geschätzte Ankunftszeit (ETA) Die voraussichtliche Ankunftszeit (ETA) wird von der Presseabteilung ab D-7 übermittelt.

Die ETA des ersten Skippers wird heute am 27. Januar 2021 geschätzt. Ein Dorf hinter geschlossenen Türen.

Die Vendée Globe entspricht den Anforderungen der Behörden.

Die Rückgabe der Vendée Globe erfolgt hinter verschlossenen Türen des Dorfes, die der Öffentlichkeit verboten sind. Nur Personen, die an der Veranstaltung arbeiten, einschließlich der Medien, haben Zugang zum Dorf.

REISEN NACH FRANKREICH Die Organisation kann Ihnen eine Bescheinigung vorlegen, um Ihnen bei Ihrer Reise nach Frankreich zu helfen.

Bitte wenden Sie sich an die Presseabteilung. Bitte beachten Sie, dass sich die Gesetzgebung schnell ändert, insbesondere im Hinblick auf die Quarantäneregeln.

SANITÄRPROTOKOLL IN KRAFT & ZUGANG Hygieneregeln: Ein strenges Hygieneprotokoll ist weiterhin in Kraft, um den Schutz der Skipper zu gewährleisten, aber auch um alle anwesenden Personen. Das Tragen von Masken und die Einhaltung aller Barrieregesten sind im gesamten Dorf obligatorisch. Es ist obligatorisch, ein negatives Ergebnis für einen PCR-Test von weniger als 72 Stunden vor Ihrer Ankunft im Dorf zu liefern. Das negative Ergebnis des PCR-Tests muss auf die Online-Plattform hochgeladen werden, um Ihre Akkreditierung zu erstellen / zu reaktivieren: https://www.vendeeglobe.org/fr/espace-presse/resultats-tests-pcr.

Ab Montag ist der Zugang zum Dorf nur noch mit einer aktivierten Akkreditierung möglich. Die Verwendung von Stangen für Interviews und Einweg-Schutzkappen an Mikrofonen ist ebenfalls OBLIGATORISCH. Akkreditierungen = Zugang zum Dorf, Pressezentrum und gemischte Zone Um Zugang zum Dorf, zur gemischten Zone oder zum Pressezentrum zu erhalten, benötigen Sie eine Akkreditierung. Diese Akkreditierungen sind die gleichen wie im Start Village. Sie haben bereits Ihre Akkreditierung: Sie laden das Ergebnis Ihres PRC-Tests auf die Plattform hoch (siehe oben). Die Presseabteilung reaktiviert Ihre Akkreditierung, nachdem sie die Gültigkeit Ihres PCR-Ergebnisses überprüft hat. Sie kommen mit Ihrer Akkreditierung zum Dorfeingang; Sie haben keine Akkreditierung oder nicht mehr: Sie müssen einen Akkreditierungsantrag auf der Vendée Globe-Website stellen: https://www.vendeeglobe.org/fr/espace-presse/enregistrement Die Presseabteilung bestätigt Ihre Akkreditierung. Sie laden das Ergebnis Ihres PRC-Tests auf die Plattform hoch (siehe oben). Die Presseabteilung aktiviert Ihre Akkreditierung, nachdem Sie die Gültigkeit Ihres PCR-Ergebnisses überprüft haben. Sie gehen zum Akkreditierungsbereich am Dorfeingang, um Ihre Akkreditierung abzuholen und direkt einzutreten.

Wöchentliche Gültigkeit der Akkreditierung

Die Akkreditierung wird jeden Montag um 20.00 Uhr deaktiviert. Folglich beträgt die Gültigkeit maximal eine Woche. Sie müssen den Vorgang des PCR-Tests und des Hochladens auf die Plattform wiederholen, um die Reaktivierung Ihrer Akkreditierung anzufordern und das Dorf wieder betreten zu können.

Pressezentrum : Das Pressezentrum befindet sich im Erdgeschoss des Race HQ auf der Esplanade der Vendée Globe gegenüber dem Ponton der Vendée Globe. Das Pressezentrum ist derzeit von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Das Pressezentrum öffnet 3 Stunden vor jeder Rückkehr.

Gemischte Zone: Die gemischte Zone wird in mehreren Bereichen nach Medientyp (TV, Radios, Print) organisiert. Für die Fotografen wird ein Stand-up eingerichtet, um eine gute Sicht auf die Skipper zu ermöglichen. Es ist unbedingt erforderlich, akkreditiert zu sein und eine Reservierungsanfrage bei der Presseabteilung der Vendée Globe für die gemischte Zone zu stellen Jeder Skipper bleibt ungefähr 20 Minuten in der gemischten Zone, um mit den verschiedenen Medien zu sprechen. Die gemischte Zone findet je nach Rückkehrszenario entweder vor oder nach der Pressekonferenz statt.

Armbänder = Zugang zur Pressekonferenz

Die Teilnahme an der Pressekonferenz ist begrenzt.

Um teilnehmen zu können, benötigen Sie für jede Rücksendung ein bestimmtes Armband. Es unterliegt einer Akkreditierung (siehe oben). Um ein Armband zu erhalten, wenden Sie sich bitte an die Presseabteilung und geben Sie das Boot an. Sie erhalten das Armband im Pressezentrum.

Pressekonferenz : Die Pressekonferenz kann je nach Rückkehrszenario vor oder nach der Mixed Zone stattfinden. Jede Pressekonferenz wird live auf den Bildschirmen des Pressezentrums übertragen. Die Pressekonferenz wird auf Französisch und Englisch über einen Zoom-Link für entfernte Personen verfügbar sein. Ponton = kein Zugang für die Medien Der Ponton ist nur Mitgliedern der Organisationsbehörde und dem betreffenden Skipper Team vorbehalten. Medien haben keinen Zugriff, können jedoch die Eindrücke des Skippers in der gemischten Zone und während der Pressekonferenz sammeln, wenn sie ein Armband halten.

Parkplatz

Medien können auf der Promenade der Vendée Globe direkt vor dem Ankunftsdorf und auf dem Parkplatz Charcot parken.

Es ist kein bestimmter Aufkleber erforderlich. Plan des Ankunftsdorfes.

Betimmter Zeitplan für eine Ankunft :

D-7 bis D-1: Voraussichtliche Ankunftszeit (ETA), gesendet von der Presseabteilung

D – 3 / D – 2: PCR-Test

H – 3h00: Letzte von der Presseabteilung gesendete ETA

H – 2h00: Ponton geschlossen

H – 1h30: Einsteigen in das Bénéteau-Schnellboot bei KBis

H – 1h00: Abgelegte Schnellboote von Bénéteau 6 Meilen von der Ziellinie entfernt: Kontakt zwischen der IMOCA, den Schnellbooten des Veranstalters und den Schnellbooten und Press 1 Meile von der Ziellinie entfernt: Alle Press-Schnellboote entfernen sich von der sich nähernden IMOCA (nur die Speeboats des Veranstalters bleiben übrig)

H: IMOCA ÜBERFAHRT DIE LINIE Auftakt zum UKW des Rennkomitees Vendée Globe Communication teilt die Rennzeit des Finishers mit Technisches Komitee und Teamvorstand der IMOCA, Die IMOCA setzt Kommunikationsteams von Vendée Globe ein, darunter offizielle Produktionsmitarbeiter, die das Interview des Skippers an Bord halten werden.

H + 0h20: Die IMOCA betritt den Kanal nach den Press-Schnellbooten und der OGIA

H + 0h40: Schnellboote drücken und die OGIA am Ponton M aussteigen

H + 0h40: Nur die 30 Teammitglieder, die Armbänder halten, sind auf dem Laufsteg, während die Beamten / Organisatoren auf dem Ponton sind

H + 0h50: Die IMOCA legt am Ponton Vendée Globe an – der Skipper bleibt an Bord und feiert die Ankunft mit seinen nahen Verwandten

H + 1h00: Der Skipper steigt aus der IMOCA aus und steigt alleine auf dem roten Teppich in Richtung Mixed Zone ODER direkt in Richtung Pressekonferenz

H + 1h20: Der Skipper macht eine Pause (kann je nach Rückkehrszenario nach der Pressekonferenz verschoben werden)

H + 1h50: Offizielles Foto im Konferenzraum

H + 2h00: Pressekonferenz

H + 2h30: Ende des Protokolls