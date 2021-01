Pip Hare hat Ruder Stock Crack muss es reparieren

Rate this post

Wichtige Punkte: Schwierige Stunden für Pip Hare Die bisher größte Führung des Rennens für Bestaven Bungee-Kabel kann zurückschnappen

Die britische Pip Hare sucht nach einem wohlwollenden kleinen Wetterfenster in den Tiefen des Südpazifiks, damit sie das Hafenruder ihrer IMOCA-Medallia ersetzen kann, nachdem sie einen Riss in ihrem Bestand entdeckt hat (den Schacht, der sich im Rumpf des Bootes befindet ). Es ist eine komplizierte Operation, die der 45-jährige Solo-Skipperin Vendée Globe am Dock in Les Sables d’Olonne, Frankreich, vor dem Solo-Non-Stop-Rennen um die Welt am 8. November 2020 trainierte, die aber in einem viel schwieriger wird der feindlichsten und einsamsten Gebiete der südlichen Ozeane. „Der Riss befindet sich im Bestand zwischen Deck und Rumpf, genau darunter, wo der Quadrant befestigt ist, und jedes Mal, wenn der Pilot das Ruder bewegen wollte, wurde der Riss etwas schlimmer. Ich habe keine andere Wahl, als das Backbordruder zu wechseln. Wenn ich weiter hart segle, fällt die Aktie unter Last innerhalb weniger Stunden aus. “ Hare berichtete: “Natürlich bin ich völlig am Boden zerstört über diesen Misserfolg und was er für mein Rennen bedeutet, aber das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist, das Rennen zu unterbrechen und mich auf die Lösung dieses Problems zu konzentrieren, um sowohl mich als auch Medallia zu schützen.” In ihrer Nachricht fügte die 45-jährige aus Poole, Dorset, hinzu:

„Ich bin am Boden zerstört, aber ich akzeptiere auch. Dies ist geschehen und kann nicht geändert werden. Die einzige Maßnahme besteht nun darin, das Problem bestmöglich zu lösen und von dort aus vorwärts zu gehen. Ich bin sehr stolz auf meine bisherige Leistung. Es war eine große Freude, 59 Tage lang so intensiv Rennen zu fahren, und es wird eine große Freude sein, wieder ins Rennen zu gehen, wenn ich fertig bin. Ich hatte ein paar Tränen, aber nicht viele, weil dieses Problem groß ist und es nur einen Weg gibt, damit umzugehen – nämlich einen Schwerpunkt der Energie darauf, es zu lösen und sicher zu bleiben. Ich werde nie vergessen, dass ich so lange auf dem 15. Platz war, und wenn ich wieder Rennen fahre, werde ich mein Bestes tun, um mich wieder in die Flotte zurückzukrallen, denn jetzt habe ich gerade die Pause eingelegt. “ Ihr Team sagt, dass Hare in den frühen Morgenstunden (Donnerstag) eine mögliche Wetterpause erwartet, wenn die Operation möglich sein könnte. Medallias Bootskapitän Joff Brown erklärt das Verfahren: „Das Problem besteht wirklich darin, das alte Ruder abzunehmen, weil es schwimmfähig ist und es daher nicht einfach ist, viel Hebelkraft von unten zu bekommen, um es herauszuholen. Aber es ist etwas, das wir vor dem Start in Les Sables d’Olonne geübt hatten, und ich denke, das gibt Pip ein bisschen Vertrauen in das, was sie zu tun hat.

Das Problem ist jedoch, dass der Seegang einigermaßen flach sein muss, da die Lager stärker belastet werden, wenn das Ruder abgewinkelt und die Fersen sind. Am Dock kann dieser ganze Vorgang ungefähr eine Stunde dauern, aber in solchen Meeren kann es viel länger dauern. Aber Pip ist sehr konzentriert und entschlossen. Gegen 01:00 Uhr (UTC – wenn es für Pip noch hell ist) gibt es ein kleines Wetterfenster, aber wenn nicht, kann es einige Tage dauern. Sie ist mit der Situation zufrieden und ich bin sicher, dass sie sich damit befassen und weitermachen wird, was sie zu tun hat. “ Medallia ließ ein neues Ersatzruder von Jason Carrington Boats bauen, kurz bevor das Boot nach Les Sables d’Olonne geliefert wurde. Laut Brown ist dies ein Standardverfahren, das er vor dem Start von den früheren Skippern Dee Caffari und Rich Wilson mit einer von Conrad Humphreys in den Jahren 2004 bis 2005 entwickelten Methode praktiziert hat, bei der 50 bis 60 kg Ankerkette unter das Ruder abgesenkt werden, um das Absenken zu erleichtern aus. (siehe Video hier https://www.youtube.com/watch?v=U_kjoL8DFi8). Medallia lag auf dem 15. Platz in der Vendée Globe-Flotte und machte unter reduzierten Segeln immer noch knapp acht Knoten. Alan Roura, der 16. ist, ist ungefähr 20 Meilen hinterher.

Bestaven macht eine Pause, aber wird es entscheidend sein? Yannick Bestaven, der Skipper von Maître Coq, entkam als erster einem hohen Druck, der die führenden vier Boote verlangsamt hatte, und hat mit den Solo-Skippern direkt hinter ihm über 200 Meilen gewonnen. Der 48-Jährige aus La Rochelle hat mit 440 Seemeilen die bisher größte Führung des Rennens, vor Thomas Ruyant (LinkedOut), der heute erneut an Charlie Dalin (Apivia) vorbeikam. Das französische Duo-Match fährt heute nur noch 12 Meilen voneinander entfernt SE von Mar del Plata, Argentinien. Bestaven, frisch rasiert und hell aussehend, sagte: “Es ist großartig, die Hochdruckzone passieren zu können, ich konnte einige Meilen sammeln und dann gute Geschwindigkeit erreichen, es war überhaupt nicht schlecht. Ich bin zufrieden damit, aber wenn ich mir anschaue, was vor mir passieren wird … Ich habe das Gefühl, dass die Bungee-Schnur zurückschnappt und die hinter mir die Lücke schließen. Ich hoffe, es wird genug Wind geben, wie ich Ich habe nur noch ein paar zehn Meilen Vorsprung. Aber ich kann mich nicht belasten lassen. Ich muss einen kühlen Kopf bewahren, weil ich wieder viel Boden verlieren werde. “

Er scherzte: “Ich weiß nicht, wer während dieser Vendée Globe für das Wetter verantwortlich war, aber ich sage Ihnen, wir brauchen einen neuen Meteorologen! Es sieht so aus, als hätte alles gegen uns gearbeitet, um schnell wieder in Les Sables d’Olonne anzukommen! Die Situation ist sehr kompliziert, es gibt einige Tiefs, die den ganzen Wind aufsaugen. Eine Strategie zu entwickeln ist schwierig, da verschiedene Modelle unterschiedliche Dinge zeigen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich weiß, wie es ausgehen wird, aber wir müssen uns darum kümmern. Ich fahre schnell, aber ich ruhe mich auch viel aus, um sicherzustellen, dass ich in den schwierigen 24/48 Stunden vor mir die Augen weit offen habe und das Beste aus dem Wind herausholen kann. Ich muss mich im Norden mit niedriger Geschwindigkeit nähern, um neue Winde aufzunehmen. Es wird ein bisschen “Figaro-artig” sein und ich weiß, dass ich Experten hinter mir habe. Es wird kein Spaziergang im Park sein! Ich werde versuchen, echte Fortschritte in Richtung Endziel zu machen. “

„Ich segle in einem offenen Winkel von 70 ° TWA gegen den Wind. Ich versuche, das Segeln so hoch wie möglich zu halten und gleichzeitig mein Boot nicht zu überlasten. Es ist immer eine gute Balance. Es ist ein starker Winkel für uns, da ich 70 vereiteln kann, bei 60 nicht. Ich habe eine kleine Dünung unter mir, die hilft, aber wenn alles an deinem Heck vorbeigeht, bist du ein bisschen langsam. Ich habe gerade einen Durchschnitt von 16 Knoten, also habe ich ein paar Konkurrenten überholt, was gut ist. Wenn der Wind zehn Grad weiter links wäre, könnte ich vielleicht durchschnittlich 18 Knoten machen, also haben wir hier das kleine Detail der kleinen Glücksbringer, die eine so große Rolle spielen. An Bord ist alles gut, ich habe letzte Nacht gut geschlafen, ich habe alle meine Kleider gewechselt, was sich großartig anfühlt. Ich fühle mich wie eine neue Person, die aus dem dunklen, großartigen Tunnel kommt. Wir haben noch einen Tiefpunkt zu erledigen und danach werde ich die Flasche Champagner öffnen, die ich von Jean Yves Chauve (VG-Arzt) bekommen habe. Ich sagte, ich würde am Äquator, am Kap der Guten Hoffnung und am Kap Leeuwin und öffnen Kap Hoorn und ich haben es immer noch und ich habe es nie geöffnet, da immer etwas los war. Ich hatte nie das Gefühl, es zu schätzen, und deshalb werde ich das tun, wenn die Zeit reif ist. “ Boris Herrmann, Seaexplorer-Yachtclub von Monaco

Ich bin gegen den Wind in Richtung dieser kleinen Depression, es wird den ganzen Tag so sein. Ich sollte abends in der Lage sein, eine Route etwas weiter nach Osten – Nord / Ost zu nehmen. Gestern war es mit dem Zentrum des Antizyklons kompliziert. Wenn ich weiter nach Norden fahren würde, würde ich es früher treffen, weil es in diesem Moment mehr nach Westen ging. Wenn ich weiter nach Osten fahren würde, würde ich es auch treffen, weil es sich nach Osten verschiebt, so dass das Timing tatsächlich ziemlich schlecht war! Egal wie sehr ich versucht habe, das Problem zu lösen, ich konnte es nicht vermeiden. Jetzt gehe ich zum nächsten über, ich habe meine Richtung etwas geändert. Ich habe jetzt einen kleinen Windfleck mit der Vertiefung, ich sollte 30 Knoten haben, gestern hatte ich 35. Andererseits fühlt es sich etwas enger an als gestern. Das Meer ist nicht zu rau, es ist eigentlich ziemlich angenehm. Danach sollte ich auf eine neue Zone mit leichtem Wind stoßen, aber das Routing ändert sich jedes Mal vollständig, wenn eine neue Wetterdatei vorliegt. Aber meine Route um das Tief ändert sich zumindest nicht, also weiß ich, was ich für die nächsten zwölf Stunden tun soll, das ist überhaupt nicht schlecht! Danach ist es nicht einfach, aber es gibt keinen Grund dafür, einfach zu sein. Der Abstieg war nicht einfach, der Süden war nicht einfach … zumindest war es konsequent, kann man sagen! Im Bereich des leichten Windes werden noch Dinge passieren … Das Rennen ist noch lange nicht vorbei! Umso besser für meine Position. In Bezug darauf, wie lange das Rennen noch dauert, wäre ich nicht überrascht, wenn wir im Februar ankommen. Na ja, vielleicht übertreibe ich ein bisschen … Auf jeden Fall denke ich nicht, dass wir den Rekord für den Atlantikanstieg schlagen werden.

Seit gestern bin ich Seite an Seite mit Thomas, wir haben uns wiedergefunden. Wir werden sehen, was als nächstes passiert. Wir sind wirklich in ähnlichen Situationen, weil wir beide auf unserer beschädigten Folie sind. Nach dem Wenden sind wir auf unserer Arbeitsfolie. Wenn sich der Winkel etwas öffnet, gehen wir etwas schneller. Wir haben ein paar Grad an Temperatur gewonnen, ich habe meine großen Vliese, Handschuhe und meinen Hut weggelegt, jetzt ist alles im Schrank! Ich habe meine Kleidung für die Zwischensaison ausgezogen, sagen wir einfach. In ein paar Tagen wird es sehr heiß, sogar zu heiß. Die nächsten Tage werden die angenehmsten sein, weder zu kalt noch zu heiß. Ich betrete meinen zweiten Frühling, bald den zweiten Sommer, dann den zweiten Herbst und den zweiten Winter des Jahres. Wir erleben es beschleunigt! Also ist es besser, nicht auf mich zu zählen, um zu fischen, ich bin ein sehr schlechter Fischer! Und ich glaube nicht einmal, dass ich eine Angelschnur habe … Ich bin mit 76 Tagen Essen gegangen. Ich habe ziemlich viele Reste. Ich habe genug, um eine Woche oder 10 Tage länger zu bleiben, ohne zu rationieren. Wenn es etwas länger dauert, muss ich etwas vorsichtig sein. Aber das macht mir keine Sorgen, ich habe immer noch ein bisschen Vorrat. ” Charlie Dalin, APIVIA