Charlie Dalin, seit gestern Morgen Vendée Globe-Anführer, bestätigte, dass er sich im "Küstenmodus" befindet und um jeden Meter kämpft, den ich gewinnen kann, als er versucht, zum Niederdruckzug des südlichen Ozeans durchzubrechen, der ihn schließlich nach Osten in Richtung Katapult katapultieren sollte Länge des Kaps der Guten Hoffnung, die die Führer in der Nacht von Sonntag auf Montag passieren sollten. Trotz aller Vorhersagen, dass die schnellen Folien der neuen Generation mit Sicherheit den 74-Tage-3-Stunden-Rekord von Armel Le Cléac'h brechen würden, werden sie nach diesem Zeitplan bereits vier Tage hinter dem Tempo von 2016-2017 zurückbleiben. Tatsächlich befindet sich Dalin auf derselben Strecke des Südatlantiks, die 2016/17 für Alex Thomson einen 24-Stunden-Rekord erbrachte, der jedoch nicht validiert werden konnte, weil er ihn nicht um eine volle Meile gebrochen hatte. Der 36-jährige Solo-Skipper von Apivia bemerkte heute ironisch: „Ich hatte erwartet, dass diese Etappe des Südatlantiks einer der schnellsten Abschnitte des Rennens um die Welt sein würde. Und ich verpasse. "Ich habe mir vorgestellt, dass der Südatlantik die schnellste Zone der Welt ist, und nun, es wird vermisst! Ich denke, dies ist eine der größten Herausforderungen, die ich derzeit hatte. Ich arbeite am Routing, ich beobachte, wie sich der Wind auf dem Gebiet bewegt Vorhersagen und Segeln nach Gefühl in Bezug auf den Wind, den ich im Moment und vor mir habe. Ich bin nicht streng mit einem Modell oder einer Idee, ich versuche, all die verschiedenen Parameter zu berücksichtigen, um meinen besten Kurs zu wählen und wohin Ich bin froh, dass es uns gut geht, aber die kommenden Tage werden voller Manöver, Segelwechsel und strategischem Denken sein, wenn ich mich mit einer sich schnell ändernden dynamischen Situation befasse. Wir sollten in ungefähr 48 Jahren in die stärkeren Winde geraten Stunden, also bereite ich mich darauf vor. "

Dalin hat sich gegen seinen französischen Rivalen Ruyant gut geschlagen und ständig Meilen auf Ruyant gesammelt, um etwa 70 Seemeilen vor LinkedOut zu sein. Jean Le Cam behauptet seinen dritten Platz und übertrifft immer noch eine Gruppe jüngerer IMOCAs in seinem 2007er Farr-Design. In der heutigen "Vendée Live", in der er mit seinem Freund Roland "Bilou" Jourdain sprach, war Le Cam in Bezug auf das Alter typisch phlegmatisch. Mit 61 Jahren segelte er intelligent und solide, wobei er stets für reibungslose Flugbahnen, gute Durchschnittsgeschwindigkeit und kürzeste Strecken fuhr. Hinter Le Cam auf dem fünften und sechsten Platz rasten Yannick Bestaven (Maitre CôQ IV) und der Deutsche Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) nur wenige Kilometer voneinander entfernt in Sichtweite. Sam Davies (Initiatives Coeur) und Louis Burton (Bureau Vallée 2) haben sich beide von dieser Gruppe losgesagt und sind auf eine direktere Strecke nach Süden gefahren, um zu versuchen, den Zug mit stärkerer Brise in östlicher Richtung früher, aber von einer Position weiter hinten im Westen zu erwischen. Momentan haben die aktuellen Strecken das Hauptfeld am Kap der Guten Hoffnung zwei Tage hinter sich. Die Doldrums bleiben für die Gruppe von sieben IMOCAs im hinteren Teil der Flotte aktiv und frustrierend. Der finnische Airline-Pilot Ari Huusela (STARK) versuchte, kühl und konzentriert zu bleiben, nachdem er von sehr leichten und wechselhaften Winden, die er heute für mindestens eine volle 360-Grad-Kurve gehalten hatte, in einem Warteschleifen gehalten worden war. In der Nähe fand Miranda Merron (Campagne de France) schließlich heraus, warum ihr Boot verlangsamt worden war, und entdeckte eine Plastiktüte um ihren Kiel. Im gleichen Gebiet der Doldrums hat Sébastien Destremau mit einem völligen Verlust des Hydrauliköldrucks in seinem Kielzylinder gerungen, wodurch der Kopf seines Kiels frei schwingen konnte. Er wollte ein weiteres Rohrstück ausschlachten, um das Zylinderleck zu reparieren, und hatte inzwischen berichtet, er habe den Kiel vorübergehend gesichert. In der Zwischenzeit setzt Alex Thomson seine Reparaturen an HUGO BOSS fort und belegt heute Abend den achten Platz, 550 Meilen hinter Charlie Dalin. Der Brite bleibt angesichts der strukturellen Reparaturen, die er an einem Bereich direkt hinter dem Bug vornehmen musste, standhaft optimistisch. Der Silberstreifen war der günstige Zustand, genau das, worüber sich der Führer Dalin heute beschwerte.