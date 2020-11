Letzte Nacht hatte Armel Tripon technische Probleme mit dem J3-Haken des Vorsegels an Bord von L’Occitane en Provence. Angesichts der aktuellen Wetterbedingungen in der Region, einer aktiven Frontpassage, die starken Wind und sehr raue See erzeugt, ist es für Armel nicht sicher genug, den Mast selbst zu besteigen, um die Reparatur durchzuführen. Derzeit leitet er in Richtung La Coruña (Spanien), dem nächstgelegenen Hafen, um, um diese Reparaturen im Dock durchzuführen. Er sollte dort am Donnerstag ankommen. Weitere Informationen folgen.

