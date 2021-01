Miranda Merron wechselhafte, ungeklärte Bedingungen in der Campagne de France

Ich erlaube mir nur, Kap Hoorn als etwas zu betrachten, das in meine Realität eintreten könnte, anstatt als einen mythischen Felsen. Ich weiß, dass es das wirklich gibt, weil ich es gesehen habe, als wir es vor 19 Jahren bei Amer Sports Too beim Volvo Ocean-Rennen abgerundet haben, aber bei diesem Rennen ist es ein entfernter Punkt auf einer elektronischen Karte, der sich in Bezug auf das Rennen nie näher zu kommen scheint von ETA .. Und es ist noch ein langer Weg.