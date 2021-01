Louis Burton “Ich bin auf einer Rolle”

Louis Burton (Bureau Vallée 2) ist glücklich, im Moment Fünfter in der Vendée Globe zu sein, und einfach super zufrieden, glücklich zu sein. Er ist von der Intensität des Wettbewerbs motiviert und vergleicht das Segeln mit dem in der Bucht von Morbihan … und Hören Sie sich komplette Werke des französischen Sängers George Brassens an.

“Ich bin in guter Verfassung: Ich habe meinen Wassermacher gewechselt. Der vorherige gab mir ‘ekelhaftes’ Wasser und ich fühlte mich langsam körperlich krank. Zusammen mit dem Team beschlossen wir, den Ersatzwassermacher einzuschalten, und jetzt ich Ich fühle mich wirklich besser.

Es müssen jetzt viele taktische Entscheidungen getroffen werden. Es gibt immer noch viele Unsicherheiten darüber, was wir morgen Abend erleben werden, diese lange Kaltfront. Es kann gut oder schlecht gehen. Auf der Abwärtsreise, als ich mich ihr von Süden näherte, hatte ich es gut verhandelt. Aber der Wind ist alles unordentlich dahinter, es ist gegen den Wind, bis es losgeht. Meine Folien sind in gutem Zustand und möchten weiter langsam klettern und die Flaute erreichen, die mit der Auswahl zufrieden ist.

Nach den Bedingungen , die wir in der hatten Southern Ocean hier ist, Segeln wie Segeln im Golf von Morbihan … Es ist sehr ruhig, das Meer ist flach … Das Komische ist , dass Sie nicht diese Vision des haben Atlantic an alles während des Abstiegs. Ich komme wieder in den 100% Rennmodus. Ich segle jetzt seit 24 Stunden gegen den Wind und habe gute Geschwindigkeiten gefunden, was wirklich cool ist.

Es wird bald einen Übergang der Aufwindbedingungen geben, und ich muss mich erneut anpassen. Im Atlantik ändert es sich ständig. Hier geht alles schneller als im Süden, wo Sie Zeit haben, sich vorzubereiten. Hier zählt jede Meile. Die Bedingungen erlauben es mir, 100% des Bootspotentials zu erreichen. Ich bin in Bewegung, aber ich muss eine provisorische Reparatur am Großsegel und an der Elektronik durchführen, die zerbrechlich sind und mir mindestens einmal am Tag Angst machen. Ich möchte vorsichtig bleiben. Es ist nicht nur das Rennen zu managen, sondern ich denke, dass es bei allen Booten der gleiche Fall ist.

Ich kann meine ganze Reise nicht ganz überstehen. Wenn ich mir anschaue, was ich durchgemacht habe, seit ich Macquarie Island verlassen habe , fühle ich mich surreal. Ich hatte nicht gedacht, dass ich zu der Gruppe zurückkehren würde, in der ich bin. Ich bin sehr glücklich und es fühlt sich an, als wäre ich in einem Tagtraum. Es gibt mir viel Hoffnung für die Zukunft.

Es gibt nicht mehr viel Spaß beim Essen, es ist nur eine Nahrungsquelle. Aber ich bin total fixiert auf die Positionen, sogar total süchtig. Ich warte auf die nächste Rangliste wie ein Kind, das auf den Weihnachtsmann wartet. Ich schaue auf die Positionen der anderen und versuche herauszufinden, wie ich ihnen näher kommen kann. Ich habe dieses Vergnügen noch nie erlebt, besonders nicht vor vier Jahren, vielleicht ein bisschen zu Beginn des Rennens in diesem Jahr. Ich zähle die Meilen, die mich von Thomas und Damien trennenIch überprüfe ihren Kurs … Abgesehen davon höre ich Podcasts, insbesondere Historiquement Votre Yours, über Europa, ich habe fast alle Affaires Sensibles beendet. Es gibt noch die vollständigen Werke von Brassens zum Anhören und dann viele Nachrichten von Familie, Kindern, Servane und Freunden. Und all die Presseartikel, die ich täglich erhalte. “