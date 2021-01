Klettern nach Les Sables zu einer letzten Schlacht !

Rate this post

WICHTIGE PUNKTE: Schneller Burton und konsequentes Dalins Duell nach Norden im Handel, Herrmanns harte 24 Stunden , Bestaven deckt Sturmschaden am Kap Hoorn auf

Mit weniger als zwei Wochen – vielleicht sogar nur zehn Tagen – bis zum Ende der voraussichtlich nächsten Ausgabe der Vendée Globe ist es immer noch unmöglich vorherzusagen, welche drei Skipper auf dem Podium stehen werden. “Um ehrlich zu sein, werden wir keine wirklich gute Idee haben, bis die ersten den Eingang zum Golf von Biskaya in La Coruña erreichen”, warnte Jacques Caraës, Rennleiter heute Morgen. Rennveteran Jean Le Cam (Yes We Cam!), 61, auf dem neunten Platz seiner fünften Vendée Globe, bemerkte klug: „Ich mache keine Prognosen. Wir werden immer gebeten, vorherzusagen, was wir nicht vorhersagen können. Diese Geschichte endet nicht bis zur Ziellinie.“

Charlie Dalin (Apivia) und Louis Burton (Bureau Vallée 2) gehen aus den Doldrums hervor und wählen etwas andere Optionen. Dalin kann berechnet werden, um 48 Seemeilen näher am Ziel zu sein als der Rivale Burton, aber der Skipper aus Saint Malo segelt über drei Knoten schneller und ist tatsächlich nördlicher als Dalin, macht aber einen niedrigeren, schnelleren Winkel und divergiert so nach Westen. Ihre seitliche West-Ost-Trennung beträgt bereits 110 Meilen.

Das Geschwindigkeitsrennen 800 Meilen nordwestlich ist in Richtung des Punktes, an dem sie es für am schnellsten und einfachsten halten, einen Hochdruckkamm aus leichten Winden zu überqueren, um sich mit dem aus Neufundland kommenden winterlichen Niederdruck eines Nordatlantiks zu verbinden.

Die beiden führenden Konkurrenten haben völlig unterschiedliche Programme. Dalin wird von der Versicherungsmarke Apivia unterstützt, die Teil der MACIF-Gruppe ist und bereits 2012/13 mit François Gabart die Vendée Globe in ihren eigenen Farben gewonnen hat. Gabarts MerConcept-Unternehmen verwaltet das Projekt und neben Gabart in seiner Ecke hat Dalin den Rat des mit dem Volvo Ocean Race ausgezeichneten Navigators Pascal Bidégorry und einen Pool von Top-Ingenieuren und Designern. Er wurde als Vendée Globe-Nachfolger von Gabart für seinen Rekord als zweifacher französischer Offshore-Meister mit vier Podestplätzen in Folge auf der Figaro-Rennstrecke ausgewählt.

Trotz allem, dass der akribische, überaus konsequente Dalin in einem der am besten finanzierten Top-Rennställe Frankreichs gefeiert wurde, hat er mehr als seinen Anteil an harten Meilen gesegelt und als junger Student der Marinearchitektur in England mit dem Bären in der IRC-Flotte gefahren of Britain Trainingsgruppe. Er freundete sich eng mit dem englischen Ex-Mini-Klassenrennfahrer und Abenteurer Nick Bubb an, der sich in der heutigen Vendée Globe Live-Show mit Rennleiter Dalin verband.

Bubb bemerkte: „Im Jahr 2002 war Charlie einer der Jugendlichen, die jedem geholfen haben, den er in der Mini-Flotte konnte, nur um ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln. Als wir das erste Mal zusammen segelten, war er noch sehr jung und es war eine viertägige Lieferung von La Rochelle nach Großbritannien. Der Deal war, dass er die Reise überspringen konnte, solange er nur Französisch mit mir sprach. Dann half er mir beim Bau der Klasse 40, auf der ich damals die Route du Rhum segelte, und wir segelten sie gemeinsam von den Azoren zurück, was sich als ziemlich abscheuliche Reise herausstellte.

Es war Ende Dezember auf einem sich schnell bewegenden Niederdruck, der über den Atlantik fegte, und Charlie war absolut solide. Ich wusste dann, dass er es hatte. Seine Schwelle, große Bedingungen nicht nur zu überleben, sondern sie auch zu genießen, war super hoch. Ein paar Jahre später bat er mich, mit ihm das Mini Fastnet zu fahren. Bis dahin hatte ich ungefähr sechs oder sieben davon gemacht. Wir wurden Vierte. Er hatte ein ziemlich altes Boot, ich dachte wir hätten es gut gemacht, er wollte einfach immer mehr. Später in diesem Jahr gewann er die zweite Etappe des Mini Transat und hat danach nie mehr zurückgeschaut. “

Louis und Goliath Burton, zwei Jahre jünger als 35, segelt klug und trifft kluge Entscheidungen, aber er hat nicht die gleichen Ränge erreicht – Mini, Figaro IMOCA – wie Dalin. Nachdem er mit einer Klasse 40 angefangen hatte, machten er und sein Bruder Nelson zu Beginn des Transat Jacques Vabre 2011 einen großen Eindruck in einem neuen Farr IMOCA, der mit technischen Problemen verblasste. Sie belegten den 11. Platz. Louis wurde Siebter bei einem brutal windigen B-to-B-Rennen von Saint Barths, seinem ersten großen IMOCA-Solo-Rennen. Ihnen gehört ein kleines Team aus Saint Malo, von dem aus Burton größtenteils alleine trainiert hat und aufgrund seines relativ bescheidenen Budgets nur wichtige IMOCA-Rennen auswählt.

Und während Mer Concept und Dalin ihr Verdier-Design der neuesten Generation entwickelt, verfeinert und optimiert haben, kaufte die klügste Entscheidung von Burton und Bruno Peyroles – Präsident und Gründer des französischen Bürobedarfsgiganten Bureau Vallée – den perfekt bewährten, kampferprobten Gewinner des letztes Rennen Banque Populaire X, bevor es morgen vor vier Jahren die Ziellinie überquert hat. Hinter ihnen gruppiert sich das Verfolgungsjagd-Rudel neu und ist weit davon entfernt, aus dem Kampf auszusteigen. “Die ersten befinden sich auf einer westlicheren Kurve, aber ihre Verfolger werden einen direkteren Weg haben, der ihnen zugute kommen sollte”, erklärt Jacques Caraës.

Eine gewisse Komprimierung durch die Verfolgungsgruppen wird erwartet. Der Deutsche Boris Hermann (SeaExplorer – Yacht Club de Monaco) hat einige wertvolle Meilen verloren und ist letzte Nacht stundenlang in der Flaute gefangen. Er behält eine gute Position weiter nördlich als seine Rivalen und sollte nun in der Lage sein, die anderen Boote um ihn herum zu übertreffen, wenn er tatsächlich zu 100% mit einem Boot spielt, wie er es behauptet. „Ich hatte eine sehr herausfordernde 24 Stunden, psychisch sehr herausfordernd, gestern überhaupt keinen Wind und durch die Nacht, manchmal drehte sich das Boot im Kreis, der Pilot piepte wie ein verrücktes Ding, die Segel flatterten, immer noch mit einem riesigen Seegang, einem Trog von irgendwoher kommen.

Aber ich habe jetzt etwas Wind, es ist super grau vor Regen, ich bin nicht aus dem ITCZ, aber der Wind ist in die richtige Richtung, vielleicht etwas links. Aber in diesen Gewittern geht man hinein und segelt bei 27 Knoten Wind mit Aufwindausrüstung, die für 11 kt ausgelegt ist, viel Arbeit und ich bin ziemlich angespannt “, berichtete Herrmann heute früh. Bestaven und Le Cam haben oder hatten mechanische Probleme Für die neun Führer wird es besonders schwierig sein, die endgültige Anklage zu verwalten. “Sie müssen sich um ihre Boote kümmern, die Boote sind müde und sie sind müde”, betont Christian Dumard, der Meteorologe der Vendée Globe. „Normalerweise reicht es zu diesem Zeitpunkt normalerweise aus, sich in einer Art sicheren, konservativen Modus zu befinden, um das Boot nach Hause zu bringen. Aber diesmal müssen sie bei manchmal starkem Wind hart pushen. “

Am Mittag der Vendée Globe Live-Show gab der frühere Vorsitzende Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) bekannt, dass er seit der Depression in Kap Hoorn technische Probleme hatte. “Ich habe keine Kanzel mehr, keine Rollreffanlagen und es gibt einige Segel, die ich nicht mehr benutzen kann. Diese haben die Schwierigkeit erhöht, durch die Flaute zu kommen, aber ich habe das Gefühl, dass ich herauskomme.” (Erinnern Sie sich daran, dass Bestaven nach Kap Hoorn tief und südöstlich segelte, während Dalin um die Ecke bog?) Jean Le Cam hatte auch zugegeben, kürzlich Probleme mit seiner Motorhalterung gehabt zu haben.

Louis Burton (Bureau Vallée 2): “Ich bin im Moment im Angriffsmodus und tue alles, was ich kann. Es gibt viele strategische Entscheidungen zu treffen, den Eintritt in die Depression zu verhandeln, den Ozeankamm passieren zu müssen und mit Booten, die alle haben, im Golf von Biskaya anzukommen Ihre Vor- und Nachteile. Ich versuche also wirklich, alle Vorteile, die ich an Bord habe, optimal zu nutzen und auf Momente zu schauen, in denen es nicht so einfach sein wird. Ich habe ein Boot, das gut ausgestattet ist um mir zu helfen, all das gut zu überstehen. Wir gehen im Moment schnell, als ich es erreiche, habe ich meine Folien. “

Yannick Bestaven (Maître CoQ IV): “Ich habe kein intaktes Boot mehr und ich habe viele technische Probleme. Als ich Kap Hoorn umrundete, bekam ich eine große Vertiefung. Ich stürzte heftig ab, was das gesamte Vorderdeck des Bootes verwüstete. Ich habe keine Kanzel mehr, nein Rollsystem und es gibt einige Segel, die ich nicht mehr benutzen kann. Ich habe versucht, so gut ich konnte zu reparieren, um mich festzuhalten, aber ich brauche viele Segelwechsel und kleine Wettersegel, die ich nicht benutzen konnte. All dies fügte hinzu auf die Schwierigkeit, die Doldrums zu überqueren. Aber ich werde versuchen, auf die bestmögliche Weise zu beenden “.

Jean Le Cam (Ja, wir Cam!): “Im Moment befinden wir uns in der berühmten Doldrums, der Konvergenzzone zweier Wettersysteme. Es ist eine windstille Zone, und je weiter Sie nach Norden gehen, desto schneller können Sie sie verlassen. Die erste, die herauskommt, berührt den Wind. und es kann ein bisschen weiter kommen. Es ist, als würden die Reichen noch reicher! Für das Ranking ist alles möglich! Aber ich mache keine Prognose. Sie werden immer gebeten, vorherzusagen, was Sie nicht vorhersagen können. Und es ist nie vorbei, bis Sie Überquere die Ziellinie. “