Nach elfeinhalb Stunden in seinem Rettungsfloß, seit er gezwungen war, seine IMOCA 60 PRB bei starkem Wind und großer See 840 Seemeilen südwestlich von Kapstadt aufzugeben, wurde Vendée Globe-Skipper Kevin Escoffier gegen 01:18 Uhr Dienstagmorgen von seinem Mitstreiter Jean Le Cam dramatisch gerettet.

Escoffier wurde auf dem dritten Platz auf den 22 Renn Tag der Vendée Globe Weltumseglung in 25-30 kts SW Winde und große Wellen , als sein Boot in eine Welle eingebrochen und berichtete er nach seiner Rettung, brach buchstäblich in zwei, was ihm Minuten, um seinen Überlebensanzug zu schnappen und zu seinem Rettungsfloß zu bringen.

Das Notsignal seines Bootes wurde automatisch aktiviert. Das Notsignal wurde an CROSS Griz Nez gesendet, das die Vendée Globe Race Direction in Les Sables d’Olonne sofort alarmierte.

Zur gleichen Zeit rief der 40-jährige Escoffier aus Saint Malo, ein sehr erfahrener Rennfahrer aus dem südlichen Ozean, der das Volvo Ocean Race mit Besatzung gewonnen und den Trophée Jules Verne-Rekord für den Geschwindigkeitsrekord mit Besatzung auf der ganzen Welt gehalten hat, sein technisches Team mit der knappen Botschaft an ” Ich brauche Hilfe. Ich versinke. Das ist kein Scherz .”

Die Rennleitung forderte Jean Le Cam , den Rennfahrer, der der Position von PRB am nächsten liegt, auf, seinen Kurs sofort in die Zone umzuleiten. Der 61-jährige Veteran, der an seinem fünften Vendée Globe-Rennen teilnimmt, kam gegen 16.15 Uhr UTC an und lokalisierte das Rettungsfloß von Escoffier, um trotz der großen, widerspenstigen See- und Windböen von bis zu 35 kt Sicht- und Sprachkontakt herzustellen.

Aber Le Cams wiederholte anfängliche Bemühungen scheiterten und Race Direction musste die Operation eskalieren.

Bemerkenswerterweise war es Stunden später, als Escoffier im Hintergrund eines Videoanrufs erschien, den Le Cam während des gesamten Verfahrens verlassen hatte, dass Race Direction voll und ganz erkannte, dass Le Cam den angeschlagenen Solo-Rennfahrer gerettet hatte.

Le Cam erinnerte sich: „ Weil ich eine gute Position hatte. Ich sagte ihm, dass ich zurück sein werde, da es nicht nötig war, Dinge zu beschleunigen. Ich hatte nur das Haupt mit zwei Riffen in 30-32 Knoten bei rauer See, es war nicht einfach zu manövrieren. Ich bin an die Stelle zurückgekommen, an der ich ihn verlassen habe, aber es war niemand da. “ Le Cam berichtete heute früh: „Ich war fünf oder sechs Mal dort (auf der Suche nach ihm), was bedeutet, dass ich fünf oder sechs Mal wegen der Pannen, die die ganze Zeit passiert sind, des Seegangs usw. angepackt habe rückwärts gehen und ihn aus den Augen verlieren. ”

Wegen der pechschwarzen Nacht und der schlechten Wind- und Seebedingungen forderte Race Direction drei weitere Skipper auf, in die Rettungszone umzuleiten, den deutschen Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco), Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) und Sébastien Simon (ARKEA PAPREC).

Race Direction erstellte ein Suchprotokoll mit Meteo France MOTHY (Modèle Océanique de Transport d’HYdrocarbures). Drift-Vorhersage-Programm und engagierte die drei Solo-Skipper in einem Dreieck-Suchmuster. Sie hatten intermittierende Notsignale, die keinem Muster zu folgen schienen.

Rennleiter Jacques Caraës erklärte: „ Wir hatten immer ein Signal. Die einzige Position, die wir bekamen, war das MOB, aber wir wussten nicht, ob es mit Kevin verbunden war, da es ziemlich zufällig zu sein schien und sich viel von einem Ort zum anderen bewegte. Und so wussten wir nicht, ob sich die EPIRB im Rettungsfloß oder in der Nähe des Bootes befand oder was. Irgendwann dachten wir, wir könnten denken, der EPIRB könnte sich im Rettungsfloß befinden, er könnte bei ihm sein, der EPRB könnte im Wasser treiben oder er könnte an der IMOCA (Yacht) befestigt sein. Und so war es nicht einfach. Aber als wir sahen, dass die EPIRB-Position mit der Drift-Vorhersage-Spur übereinstimmte, schickten wir Jean an diesen Punkt. ”

„ Wir hatten mit Yannick Bestaven, der sieben Meilen entfernt war, ein Dreiecksuch-Scanmuster organisiert, dann war Boris näher und Sébastien war näher. Sie machten bei jedem Scan einen Durchmesser von sieben Meilen im Abstand von 0,3 Meilen. Sie segelten mit drei Riffen. Jean Le Cam empfahl das, weil es eine Schlacht war. Der Wind ließ etwas nach. Aber am Anfang, als Jean Kevin sah, war das Wetter schlecht. Jean hat sieben Scans durchgeführt. ”

Als ein erleichterter Le Cam heute Morgen über einen Videolink sprach, sagte er: „ Ich bin angekommen, es war alles gut, ich habe ihn gesehen. Kevin in seinem Rettungsfloß. Weil ich eine gute Position hatte. Ich sagte ihm, dass ich zurück sein werde, da es nicht nötig war, Dinge zu beschleunigen. Ich hatte nur das Haupt mit zwei Riffen in 30-32 Knoten bei rauer See, es war nicht einfach zu manövrieren. Ich kam zu der Stelle zurück, an der ich ihn verlassen hatte, aber es war niemand da. Ich war fünf oder sechs Mal dort (auf der Suche nach ihm), was bedeutet, dass ich fünf oder sechs Mal wegen der Pannen, die die ganze Zeit passiert sind, des Seegangs und so weiter, musste ich rückwärts gehen. ”

„ Ich sagte mir, ich würde in Bereitschaft bleiben und auf Tageslicht warten. Dann dachte ich, dass es im Dunkeln einfacher sein könnte, sein Licht zu sehen. In einem Moment, als ich an Deck war, sah ich einen Blitz, aber tatsächlich war es ein Spiegelbild, das von einer Welle schimmerte. Aber je näher ich dem Licht kam, desto mehr sah ich es. Es ist erstaunlich, weil Sie sofort von Verzweiflung zu einem unwirklichen Moment wechseln. ”

„ Ich habe mich gegen ihn gestellt, ich habe Kevin gesehen. Kevin fragte mich: “Wirst du zurück sein?” Ich sagte: “Nein, wir machen das jetzt!” Dann fiel das Boot irgendwann zu schnell rückwärts rückwärts und er war gerade da, zwei Meter vom Heck entfernt, und Gott sei Dank hatte ich den roten Rettungsring vorbereitet, der sich normalerweise im Cockpit befindet. Ich werfe es ihm zu und er fängt es auf. Ich warf ihm den Lebensring. Und er fing es auf und dann schaffte er es, sich hineinzuziehen, um die Übertragungsstange (Ruderlenkerarm) zu fangen. Und das war es . “

Escoffier beschrieb den Moment, in dem das Boot buchstäblich aus dem Bug klappte: „ Sehen Sie die Bilder von Schiffswracks? Es war so, aber schlimmer. In vier Sekunden stürzte das Boot, der Bug um 90 ° gefaltet. Ich legte meinen Kopf ins Cockpit, eine Welle kam. Ich hatte Zeit, einen Text zu senden, bevor die Welle die Elektronik briet. Es war völlig verrückt. Es faltete das Boot in zwei Teile. Ich habe schon viel gesehen, aber dieses hier… “

Caraës lobte sein Team und die Zusammenarbeit der Rettungsbehörden und von Jean-Jacques Laurent, dem CEO von PRB, einem langjährigen Sponsor von Einträgen in die Vendée Globe, der die ganze Nacht im Race HQ war und die Mission unterstützte und unterstützte.

“Es ist das Ergebnis, auf das wir gehofft haben. Es war pechschwarz, keine einfachen Bedingungen, aber schließlich ist das Ergebnis fast ein Wunder. Es war nicht einfach, Kevin mitten in der Nacht zu retten, Jean ist ein äußerst erfahrener Seemann und er hat unsere Anweisungen immer genau befolgt. Und wir hatten das Glück, Experten zu haben, die uns auf allen Seiten helfen, Meteo France mit ihrem Driftsimulationsprogramm, das unserem EPIRB-Tracking entsprach. Aber wir hatten viele Unbekannte, viele verschiedene Positionen. Wir mussten die ganze Zeit positiv sein und an Dinge glauben. Wir hatten Glück, das Glück war auf unserer Seite. Es ist ein sehr glückliches Ergebnis und wir von Race Direction sind sehr glücklich . “

Diese erstaunliche Rettung umkehrt Rollen zwischen 5. und 6. Januar 2009 während der 2008-2009 Vendée Globe. Vincent Riou, der damalige Skipper von PRB, rettete Jean Le Cam aus seiner umgedrehten IMOCA 60, die 200 Meilen westlich von Kap Hoorn gekentert war. Le Cam war 16 Stunden lang in seiner umgedrehten VM Materiaux gefangen. Während dieser Zeit war nicht sicher, ob Le Cam in seinem Boot sicher war oder nicht.

Auf die Frage, ob er während seiner Tortur in seinem Rettungsfloß Angst oder Besorgnis hatte, antwortete Escoffier: „ Nein. Sobald ich Jean gesehen hatte, war ich mir sicher, dass ich gerettet werden würde .“