Der 40-jährige Kevin Escoffier, der beim Vendée Globe-Solo ohne Unterbrechung rund um die Welt auf dem dritten Platz fährt und sich rund 550 Seemeilen südwestlich von Kapstadt befindet, hat sein Notsignal ausgelöst. Er raste in einem starken SW-Luftstrom auf Steuerbord hinter einer Wetterfront.

Um 1346 Uhr (UTC) gelang es Escoffier, eine Nachricht an sein Landteam zu senden, in der er erklärte, dass Wasser in sein Boot eingedrungen sei. Die Rettungsbehörden (MRCC Kapstadt und CROSS Griz Nez) bereiten in Zusammenarbeit mit seinem PRB-Landteam, Jacques Caraës und dem Vendée Globe Race Direction-Team einen Aktionsplan vor. Jean Le Cam, der nächste Konkurrent, hat den Kurs geändert, um zur letzten Position zu segeln, die das Boot beim Auslösen des Leuchtfeuers angegeben hat (40 ° 55 S 9 ° 18 E).

Le Cam wird voraussichtlich gegen 16:00 Uhr UTC das Gebiet erreichen. Weitere Informationen folgen.