Jeder ist ein Gewinner !

Mit etwas weniger als 24 Stunden, bis der erste Solosegler am Mittwochabend die Vendée Globe vor Les Sables d’Olonne beendet, können selbst die fortschrittlichsten modernen Wetterroutenprogramme, die von einigen der besten Köpfe des Ozeanrennsports durchgeführt werden, nicht zustimmen, wer der wahrscheinliche Gewinner ist einer wahrhaft epischen neunten Ausgabe des Non-Stop-Solo rund um das Weltrennen wird sein.

Der Titel wird zwischen den Famous Five, Dalin ETA, am späten Nachmittag, am frühen Abend, Mittwoch, entschieden.

Die Gewinnspanne dürfte nach 80 Tagen und 24.350 Meilen Rennen auf winzige Minuten sinken. Mit fünf Skippern, die realistische Hoffnungen auf einen Sieg hegen, ist die Realität, dass jeder von Charlie Dalin, Boris Herrmann, Louis Burton, Thomas Ruyant und Yannick Bestaven Leistungen erbracht hat, die gleichermaßen des Gesamtsiegs würdig sind.

Über 80 Tage und Nächte, rund um die Uhr, immer aktiv, haben sie Millionen von Zuschauern wie nie zuvor gesehen, seit dieses Rennen 1989 gegründet wurde.

Jeder dieser Top-Protagonisten – wie alle 20 noch im Rennen – hat Tag für Tag seine Charaktere enthüllt, Ozean für Ozean. Stundenweise haben ihre Arbeitsweise, ihre Stärken und ihre Schwächen diese gehörten Meilen herausgesickert.

Mit weniger als 400 Meilen bis zum Ziel an diesem Abend führt der 36-jährige Charlie Dalin (Apivia) mit über 85 Meilen in seine lange, dunkle letzte Nacht auf See des 39-jährigen Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) Werde der erste Deutsche, der das Rennen beendet.

Louis Burton (Bureau Vallée 2), 35 aus Saint Malo, ist mit 57 Meilen hinter Herrman Dritter. Vierter platziert Thomas Ruyant, 39 von Dünkirchen hat mit Dalin und Bestaven einer der Insassen der Podestplätze waren den ganzen Weg rund um den Globus, während Yannick Bestaven (Maître Coq) sein 48 Geburtstag feierte ,das Rennen westlich von Point Nemo und ist Fünfter bei 295 Meilen hinter Dalin.

Dalin, der Favorit vor dem Rennen, hat auf dem neuesten und bewährten Boot chirurgisch präzise Strecken mit metronomischer Konsistenz gefahren. Er hat 36 Tage lang und an zwei der drei großen Umhänge geführt.

Herrmann hat seinen Angriff perfekt, leise und effizient getaktet und sich und seine Ausrüstung wie ein Grand-Tour-Radfahrer erhalten, um seinen Angriff zu verstärken, wenn die letzten Kilometer perfekt mit dem Sweet Spot seines etwas älteren – aber perfekt vorbereiteten und optimierten Bootes übereinstimmen . Er hat das Rennen noch nie angeführt, könnte aber mit einer Zeitvergütung von 6 Stunden der erste nicht-französische Sieger werden.

Burton, der Außenseiter aus Saint Malo, sammelte während seines Kurses drei Mal Strafen und einige würden sagen, dass er sein Boot am nächsten an seine Grenzen drückte, unter zahlreichen Piloten- und Segelproblemen litt, aber bereit war, sich im Süden härter, schneller und tiefer zu trauen. Bemerkenswerterweise erholte er sich mehr als 800 Meilen auf dem Anführer und 400 Meilen auf dem Hauptfeld, nachdem er auf der abgelegenen Insel Macqaurie reparieren musste.

Ruyant war 72 Prozent des Rennens unter den ersten Drei, obwohl er seine Hafenfolie vor dem Kap der Guten Hoffnung verloren hatte, und hat den besten 24-Stunden-Lauf des Rennens von 518 Seemeilen. Und Bestaven war die Offenbarung, die perfekte Kombination aus schnell und intelligent auf einem gut optimierten Boot zu segeln und ein gutes Boot ausgezeichnet zu segeln.

Das Ergebnis scheint von winzigen Bruchteilen der Gesamtdauer des Rennens bestimmt zu werden. Mit ziemlicher Sicherheit entscheiden die Skipper für ihre Rolle bei der Rettung von Kevin Escoffier über eine oder zwei der Podestplätze. Herrmann muss nach sechs Stunden vier Stunden und 15 Minuten vor Bestaven, der 10 Stunden und 15 Minuten Zeit hat, fertig werden.

Der Golf von Biskaya ist die Arena für den ultimativen Showdown. Im Süden arbeiten Charlie Dalin und Boris Herrmann auf der kürzesten Route Burton, Ruyant und Bestaven auf der längeren, schnelleren Route aus dem Norden am kürzesten in der Nähe von Cape Finisterre. Bestaven hatte heute Abend in den 24 Stunden vor 17:00 Uhr UTC 100 Meilen zurück auf Dalin zurückgelegt, war aber immer noch 266 Meilen hinter 19,6 kt im Vergleich zu Dalins 15,1 kt zurück.

Die harte Realität ist, dass Thomas Ruyant mit der Zeit am meisten verlieren könnte und nach einem hervorragenden Rennen als Vierter oder Fünfter in der Kälte ausgelassen wird. In der heutigen englischen Live-Show hat sein Teammanager Marcus Hutchinson das Gesamtbild betrachtet:

„Die Realität ist jetzt in diesem Rennen, dass er das genommen hätte, wenn wir Thomas vor dem Start gesagt hätten, dass er innerhalb von vier, fünf oder sechs Stunden nach dem ersten Boot, das die Ziellinie überquert, fertig werden würde. Und das wird er bekommen, aber hier haben wir drei oder vielleicht vier Boote zwischen ihm und dem ersten, der fertig ist, und das ist zweitrangig. Aber wir müssen diese Dinge kontextualisieren. Alle diese Jungs und Mädchen, um an den Start zu kommen, sind eine Errungenschaft, um ins Ziel zu kommen, ist noch spezieller. Aber hier sind wir 24 Stunden oder ein bisschen mehr vom Ziel entfernt und wir wissen einfach nicht, wie sich das entwickeln wird. Vielen Dank an alle diese Skipper, die dies zu einem unglaublichen Sportspektakel gemacht haben, wie wir es bei diesem Rennen noch nie gesehen haben. “

Rooting für Dalin, mit dem er 2019 den Transat Jacques Vabre gewann, schloss Yann Eliès klug,

“Hier sind wir. Wir müssen nur geduldig sein und abwarten, was bis zum ersten Überqueren der Linie passiert. “

“Lassen Sie den Sport seine Magie machen!”