Jeden Tag eine andere Herausforderung

Wichtige Punkte: Peloton komprimiert zum führendem Trio Herrmann bis zum vierten Platz Positive Stimmung für Burtons Pitstop im Südpazifik

Aufgrund des hohen Drucks im Norden und nur mäßiger Winde verlieren die Führer der Vendée Globe immer noch Meilen an das Peloton der Skipper, die 250 Seemeilen hinterher jagen. Während Yannick Bestaven (Maitre Coq IV) knapp 50 Meilen vor dem zweitplatzierten Charlie Dalin (APIVIA) bleibt, hat der Deutsche Boris Herrmann (SeaExplorer) Jean Le Cam (Yes We Cam) überholt und den vierten Platz belegt, seine bisher beste Position. Als achter wurde Louis Burtons Herausforderung, im Windschatten von Macquarie Island anzuhalten und seine Mastbahn und andere Probleme zu reparieren, größer, da er seit mehr als 24 Stunden keinen funktionierenden Autopiloten mehr hatte und Bureau Vallée 2 alle steuern musste Zeit ohne Ruhe. Der 35-jährige Skipper aus Saint Malo hatte heute Nachmittag noch 90 Meilen Zeit, um zur abgelegenen Insel zu segeln. Während er über die größte Anstrengung nachdenkt, die erforderlich sein wird, wurden ihm vom Paten seines Bootes, dem schweizerisch-französischen Formel-1-Fahrer Romain Grosjean, der selbst einen Horrorcrash überlebte und aus dem Feuerballwrack trat, positive Nachrichten in der französischen Vendee Globe Live-Show gesendet von seinem Auto vor drei Wochen.“Jeden Morgen stehe ich auf und überprüfe, wo er ist und verfolge sein Rennen sehr genau und habe alle Probleme verfolgt, mit denen er sich befassen musste. Wenn ich dir Louis ein bisschen von meiner Autopilot-Hilfe schicken kann, geht es an dich. Ich Ich mag keine Elektronik und weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß, dass Sie sie reparieren werden. Ich hoffe, Sie finden die Elektroniklösungen, die Sie benötigen, und Sie können die Flotte wieder hochklettern, wie Sie es zu Beginn des Rennens getan haben . ” Grosjean sagte heute und fügte hinzu: „Ich teile etwas Besonderes mit Kevin Escoffier, da wir beide kürzlich sehr schwierige Momente überstanden haben. Ich glaube, alle waren erstaunt, als ich nach 28 Sekunden aus den Flammen meines brennenden Autos kam. Und so freuten sich alle zu hören, dass Jean Le Cam Kevin Escoffier unter schrecklichen Bedingungen retten konnte und dass er gesund und munter ist. “ Auf dem 13. Platz hatte Romain Attanasio neun Stunden harte Arbeit, einschließlich Präzisionstechnik, um einen Teil seiner Großsegelbahn zu reparieren, was bedeutete, dass er sein Großsegel nicht in ein Riff fallen lassen konnte. Zum zweiten Mal Das zweite Mal auf dem Vendee Globe ist nicht unbedingt besser als das erste. In der Tat haben große Erwartungen und einige tiefe Enttäuschungen Alan Roura und Stephane Le Diraison in der ersten Hälfte ihrer jeweiligen Rennen dieses Mal sicherlich behindert. Das erste Mal ist immer ein Abenteuer und das zweite Mal geht es unweigerlich um ein höheres Maß an Leistung und Wettbewerbsfähigkeit. Le Diraison freut sich vor allem darauf, Cape Leeuwin unter Australien erfolgreich zu passieren. Er war bei der letzten Ausgabe am Boden zerstört und brauchte zwei Wochen, um unter der Jury nach Melbourne zu humpeln. Roura hat sein Boot auf ein neueres, schnelleres Finot Conq-Design mit Folien umgerüstet. Beide freuen sich jetzt mit einem besseren Gespür für Perspektive und Selbsterkenntnis auf die zweite Hälfte ihrer Rennen.

Alain Roura, der Schweizer Skipper, der mit 29 Jahren der jüngste in der Flotte ist und auf seinem zweiten Vendee Globe ist, ist jetzt viel zufriedener mit sich selbst, da er sich nicht die ganze Zeit geistig verprügelt. Er hat eine Denkweise gemildert, die sich die ganze Zeit an anderen Booten gemessen hat, und sich ständig Sorgen gemacht, wie schnell er fahren sollte. Stattdessen konzentriert er sich jetzt ganz auf seine Welt in den Leitplanken von La Fabrique, kümmert sich um sein Boot und genießt es, es schnell fahren zu lassen. “Das erste Mal, dass ich hier war, war, ein Abenteuer, einen Traum zu verwirklichen und viele Freuden zu genießen. Und ich denke, zu Beginn dieses Rennens war ich einfach zu viel im Rennmodus, habe das Boot geschoben und mich zu sehr auf das Schlagen konzentriert die anderen. Ich habe vergessen, worum es beim Vendee Globe geht, und so hatte ich meine Meinung, meine Art zu segeln und jetzt, wie ich die zweite Hälfte des Rennens machen werde, ein wenig geändert. Und ich denke, wir hören nie auf, an der Vendèe zu lernen Globe. Das ist ein guter Punkt. Ich war vielleicht nicht ich in der ersten Hälfte des Rennens und jetzt werde ich versuchen, der Alan zu sein, den ich kenne, der Alan, der schnell segeln kann und total verrückt ist und nicht an die anderen denkt und einfach Ich möchte meinen Kurs machen und gut segeln. Das ist der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Vendèe Globe. Ich lerne, was für ein Seemann ich bin. Ich bin ein Konkurrent, ich bin ein Rennfahrer, aber ich soll so hart wie möglich auf die Bedingungen drängen, unter denen ich bin, und nicht an die anderen denken. Ich bin in erster Linie ein Seemann, der auf sich und sein Boot aufpassen muss. Und ich liebe es schnell zu segeln und mich daran zu erfreuen. ” Und Le Diraison, der 16. ist, etwas mehr als 400 Meilen hinter dem 14. Platz Roura, sagt, dass die Essenz des Rennens darin besteht, jeden Tag als persönliche Herausforderung zu behandeln. “Es ist ganz anders. Ich dachte, es wäre einfacher, aber tatsächlich ist es viel schwieriger.” Über den Vergleich zwischen seinen beiden Rennen sagte er heute: “Ich war so verzweifelt, dieses Rennen zu managen und sehr schnell zu fahren. Ich war enttäuscht, dass ich aufgrund von Problemen auf meinem Boot und dann aufgrund der Wetterbedingungen so schnell den Kopf des Rennens verlor.” Ich hatte keinen Wind im Südatlantik und am Anfang des Südindischen. Diesmal ist es definitiv ganz anders. Aber es wird nach Cape Leeuwin neu sein, da ich das letzte Mal am Boden zerstört war und in Melbourne anhalten musste. Ich bin sehr aufgeregt Entdecken Sie die zweite Hälfte des Rennens. Im ersten Teil habe ich zu viel verglichen und freue mich jetzt auf die zweite Hälfte. Ich freue mich sehr, hier zu sein, um Les Sables d’Olonne zu erreichen und Ihr Bestes zu geben, das ist natürlich wichtig. Aber es geht um die persönliche Herausforderung, jeden Tag das Beste zu geben. “

Clarisse Cremer, Banque Populaire X. „Gestern habe ich geschlafen, weil ich ausgelöscht wurde. Ich glaube, ich bin sensibel für die Zeitumstellung und für das Wissen, wann es Morgen ist. Also, ich esse wann kann, aber ich weiß nicht wo ich bin, es ist ein bisschen chaotisch. Ich weiß, dass ich nachts besser schlafe, aber wenn ich wie letzte Nacht halsen muss, beraube ich mich nicht. Ich möchte wissen, dass ich mir ein vierstündiges Fenster gebe, um gut zu essen und zu schlafen. Es fällt mir schwer, jetzt einen Zeitplan festzulegen. Es ist nichts Ernstes, aber ich hatte das nicht zu sehr erwartet. Das Wetter ist kompliziert, ich binde mich in Knoten. Es ist nicht leicht zu wissen, ob ich langsamer werden, das Herz der Depression aus dem Norden vorbeiziehen lassen oder versuchen sollte, weiterzumachen. Ich warte auf die neuesten Wetterdateien. “ Thomas Ruyant, LinkedOut „Alles läuft ein bisschen besser. Es war eine schwierige Sache und jetzt liegt sie hinter mir. Ich hatte gestern ein bisschen Probleme beim Versuch, das Boot auszutrocknen, besonders weil ich so müde war, aber es geschafft habe, ein bisschen zu schlafen und wieder auf Kurs zu kommen, diesmal auf dem richtigen Kurs! Das Rennen geht weiter und ich sehe es als ein weiteres Hindernis auf der Reise zu den Sables. Nachdem ich das Boot anhalten und ein Stück nach Norden fahren musste, gab es eine Option, die interessant gewesen sein könnte, um die Führer einzuholen, aber leider wurde sie früher mit einem Bereich der Ruhe geschlossen, als ich erwartet hatte, und so war ich es leider nicht in der Lage, es möglich zu machen. Ich habe vielleicht mehr gespielt als normal und war möglicherweise mit den Problemen an Bord beschäftigt und hatte nicht genug Zeit aufgewendet, um die Option wirklich zu analysieren. Ich musste mich ein wenig auf die strategische Option stützen, um den Schaden zu begrenzen, aber jetzt bin ich nicht mehr so ​​weit von den Führern entfernt. Ich kann mich jedoch nicht aufhalten, da die Bedingungen komplex sind und sich im Norden von uns ein neues Hochdruckgebiet entwickelt, das sich nach Südosten bewegen sollte. Wir müssen also schnell versuchen, darunter zu rutschen und uns nicht in der Luft zu verfangen Lichtverhältnisse, der Gefahr, der wir uns in den kommenden 48 Stunden gegenübersehen. “