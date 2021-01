Im Westen nichts Neues…

Rate this post

WICHTIGE PUNKTE: Der Fokus liegt auf Geschwindigkeit und Strategie

Dalins Vorsprung bei 77 Meilen

Herrmann am schnellsten

Gelegenheit könnte für Burton sich ergeben

Die relative Stille unter den Führern der Vendée Globe spricht Bände. Zunehmend werden Hintergrundaktivitäten auf das Notwendige reduziert, da die Solo-Skipper ihre ganze Energie der Wetterstrategie widmen, schnell bleiben und ihre Energiereserven für das verwalten, was einen endgültigen Schub verspricht, und müde Körper, Geist und Boote an ihre Grenzen bringen Streben nach dem Sieg der Vendée Globe.

Einige Skipper haben bekannt gegeben, dass sie nach 74 Tagen ein paar Tage Pause brauchen, um ihre Geschichten zu erzählen, sich ganz auf den Rennsport zu konzentrieren und in der Zone zu bleiben. Andere wie der drittplatzierte Thomas Ruyant zeigten gestern den Stress und die Frustration, den letzten 2200-Meilen-Sprint aufgrund seiner fehlenden Portfolie nicht mit voller Wettbewerbsfähigkeit fahren zu können, während der fünftplatzierte Yannick Bestaven – langjähriger Spitzenreiter im Süden – dies gerne behauptet das – nach Reparaturen an seinen Rollreffern und anderen Schäden – wird er für den letzten Sprint fast 100% zurück sein.

„Thomas ist in erster Linie ein wettbewerbsfähiges Tier, das in diesen letzten Tagen alles geben möchte. Es ist also frustrierend, so kompromittiert zu werden, wenn man sich im Herzen des Kampfes befindet. Und zu wissen, dass die Podestplätze auf kompensierte Zeit festgelegt werden könnten, belastet ihn schwer. Für ihn ist es gar nicht so einfach. “ Marcus Hutchinson, Ruyants Teammanager, hat heute beobachtet.

Bestaven sagte heute zu seinem Team: „Ich möchte darüber hinaus unter die ersten fünf kommen. Ich weiß, dass das Podium schwierig sein wird, aber es ist immer noch möglich. Sie sind nicht sehr weit vor mir Thomas (Ruyant, LinkedOut) ist auf dem vierten Platz, nicht weit vor mir, er ist mit seiner Folie behindert und ich bin schneller als er; Boris (Herrmann, Seaexplorer – Yachtclub von Monaco) geht schnell, er kommt zurück zu Charlie Dalin (Apivia), und da ist Louis (Burton, Bureau Vallée), der schnell links ist, was für ihn interessant sein kann wenn er zuerst den SW Wind bekommt. Alles ist offen und möglich zwischen uns, es wird super interessant. “

Bestaven fasst zusammen: “Das Ergebnis wird auch von der Kapazität der Boote vor dem Wind abhängen. Ich weiß nicht, ob alle unter diesen Bedingungen 100% sein werden.”

Der Skipper von Maître Coq IV bestätigte, dass er seinen J2 und FRO vermisst, hat aber immer noch seinen Spinnaker, einen großen und einen kleinen Gennaker und einen J3, so dass er vor dem Wind viel weniger behindert sein wird. Gleichzeitig erinnerte er daran, wie wichtig es sein wird, so lange wie möglich im „normalen“ Rhythmus zu bleiben, um ein Ausbrennen vor dem Ziel zu vermeiden. In Anbetracht der Tatsache, dass die entscheidenden Meilen über den Golf von Biskaya in mehr als 30 Knoten vor dem Wind liegen können, kann ein Auslöschen aufgrund eines vorübergehenden Konzentrationsverlusts tödlich sein.

Charlie Dalin (Apivia) hat gesehen, wie sein Vorsprung vor dem schnelllebigen zweitplatzierten deutschen Skipper Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) auf 77 Meilen geschrumpft ist. Der Meteo-Experte Sébastien Josse sieht jedoch immer noch einen kleinen Vorteil für Louis Burton (Bureau Vallée), der am weitesten westlich und nördlich liegt. Der dreimalige Vendée Globe-Rennfahrer Josse, der den letzten Vendée Globe auf der IMOCA Herrmann gefahren ist, sagte heute Morgen.

„Louis kann sich um den Rand schleichen und sich in einen sehr lokalisierten Korridor mit Südwind einhaken. Er ist ziemlich eng und lokal, aber je langsamer Louis ist, desto schmaler ist der Windkanal und je schneller er ist, desto breiter ist er. “Josse ist jedoch überzeugt, dass der Skipper von Bureau Vallée 2 der einzige in der führenden Gruppe ist, der davon profitieren kann.”

Josse fügt hinzu: „Es ist wichtig zu korrelieren, was in den Wetterdateien vorhergesagt wird und was auf dem Wasser passiert. Es gibt immer noch Wolken, Böen, Fronten und Regen. Sie müssen Augen aus dem Boot haben, beobachten, was passiert, und durch Gefühl segeln. Auf dem Deck sieht man wirklich, wie sich diese Dinge entwickeln. “

Kojiro, die Worte eines vollkommen erfüllten Skippers

“Jeden Tag auf See bin ich der glücklichste Mann der Welt”. Das Gespräch mit Kojiro Shiraishi ist garantiert inspirierend. Der Skipper befindet sich derzeit am weitesten von seiner Heimat Japan entfernt auf der Welt. Und er erhält Dutzende von Nachrichten von Fans, Bewunderern und denen, die den Vendée Globe zum ersten Mal kennenlernen “Sie alle sagen mir, dass der Name Vendée Globe mittlerweile allen in Japan bekannt ist.” Sagt Shiraishi, der sich 2016 mit einem gebrochenen Mast nach Kapstadt zurückziehen musste.

„Dass ich immer noch Rennen fahre, ist ein Wunder, als mein Großsegel zerriss. Ich war immer positiv, aber ich hätte nie gedacht, dass es so lange dauern würde, also hoffe ich, dass es jetzt ins Ziel kommt. Es gibt noch viel zu tun. “ Shiraishis DMG MORI Global One belegt derzeit den 19. Platz im Rennen.