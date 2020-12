Hoher Stress und Chancen

Rate this post

Wichtige Punkte: Dalin hängt dort 90 Meilen hinter dem Leader, die zweite Gruppe bildet wieder eine engere Packung

Verglichen mit den letzten beiden Ausgaben der Vendée Globe, die bis zum 45. Tag auf Drag-Race-Sprints mit hoher Oktanzahl über den Pazifik nach Kap Hoorn reduziert worden waren, wird diese neunte Ausgabe an der Spitze zunehmend zu einem anspruchsvollen Spiel mit Strategie und Geduld . Für die Top Ten im Moment erinnert der Sport eher an ein Küstenrennen im Mittelmeer in einer milden, unbeständigen Brise, als nach Osten zum Point Nemo zu speien, dem abgelegensten Punkt auf der Strecke, der sich derzeit noch über 1000 Meilen östlich befindet , mit der Spur einer unersättlichen Zone leichter Winde kämpfend, Diese Ausgabe wird nicht nur keine Geschwindigkeitsrekorde brechen, sondern Charlie Dalin wurde in den letzten 24 Stunden an einem Punkt so langsam, dass er scherzte, er würde im Juli oder August wieder in Les Sables d’Olonne sein. Führer Yannick Bestaven droht, dem dominanten Hochdruck zu entkommen, und der zweitplatzierte Charlie Dalin und der drittplatzierte Thomas Ruyant nahe dem Zentrum des Hochdrucks können ihn nicht aufhalten.

Der Wetterstrategie-Experte, zweimaliger Gewinner von La Solitaire du Figaro Yoann Richomme, erklärte heute in der englischen Live-Show: „Es wird eine Pause geben. Yannick ist vor dem System und die anderen sind hinter. Es ist wie eine Mauer, die sich langsam bewegt, so dass die gesamte Gruppe von V und B La Mayenne bis Charlie Dalin für mich an diesem Wochenende mit acht oder neun Booten innerhalb von ungefähr hundert Meilen ziemlich geschlossen sein wird. Yannick hat an diesem Samstag einen weiteren niedrigen Druck und es hängt davon ab, wie stark und wie er positioniert ist, aber im Moment sehe ich, dass er einen schönen Vorsprung von 200 oder 300 Meilen hat. “ Und die zweite Gruppe komprimiert sich ebenfalls und rennt in die Pufferzone der leichten Winde westlich des Hochs. Boris Herrmann als Vierter ist von Booten auf beiden Seiten bedroht. Benjamin Dutreux liegt auf dem fünften Platz, allerdings nur sieben Meilen vor Jean Le Cam auf dem Wasser. Aber er ist auf der Suche nach dem viertplatzierten Herrmann, den beiden heute Abend bei leichtem Wind auf einem konvergierenden Kurs und macht nur fünf bis sieben Knoten. Le Cam und Dutreux segeln beide sehr ähnlich von Farr entworfene Boote der Generation 2007-8.

Der 30-jährige Vendée-Segler Dutreux segelt ein unglaublich erfolgreiches Rennen. Er wurde in Nordfrankreich geboren – die strenge Abgrenzung der französischen Seeleute machte ihn zu einem zweitplatzierten Dalin aus Le Havre und einem drittplatzierten Ruyant aus Dünkirchen. Aber seine Großmutter hatte ein Haus auf der Ile de Yeu, in dem er jeden Sommer seine ganze Zeit mit Segeln verbrachte. Um acht Uhr trat er dem Ile de Yeu Club bei, bevor er zum örtlichen Festlandclub wechselte. Mit 16 Jahren war er Mitglied der französischen Jugendmannschaft und gewann vor seinem 18. Lebensjahr nationale, europäische und Weltmeistertitel. Nach dem College wurde er drei Jahre lang Segelmacher und schloss sich in seinen 20ern der Vendée Formation Figaro-Trainingsgruppe an, die 2018 den fünften Gesamtrang belegte . Dutreux ‘Boot war zuvor Kojiro Shiraishis Spirit of Yukoh, den Dutreux aus Japan mitbrachte. Während Le Cams Yes We Cam bereits 2008 als Foncia von Michel Desjoyeaux gewonnen hat, stand Dutreux beim Rennen 2012 als Hugo Boss von Alex Thomson auf dem Podium.

Er und sein Bruder haben einen Bootsrenovierungs- und Reparaturhof in Les Sables d’Olonne, wo er für sein bodenständiges, freundliches Auftreten sehr beliebt ist. Sein bisher bestes IMOCA-Ergebnis war der 19. im Transat Jacques Vabre. Damien Seguin (Groupe Apicil) und Isabelle Joschke (MACSF) rasen auf den Plätzen sieben und acht fast in Sichtweite – vier Meilen voneinander entfernt. “Ich habe Damien nicht weit entfernt, kann ihn aber nicht sehen oder im AIS abholen. Es gibt Bedingungen, die manchmal günstiger für mein Boot und manchmal für sein Boot sind. Jetzt ist es großartig, ihn eingeholt zu haben, als er ziemlich weit voraus war, aber er hatte auch ein paar Probleme zu lösen, so oder so ist es schön, ihn eingeholt zu haben. Ich habe mich im Pazifik viel besser gefühlt, besser als im Inder, und ich bin selbstbewusster und weniger ängstlich. Es gibt Dinge, vor denen Sie von Natur aus Angst haben, die Sie jedoch überwinden, und es ist wunderbar, die Chance zu haben, das Beste daraus zu machen und es jetzt zu genießen. Ich liebe den Pazifik; es ist genau das Gegenteil des Inders. Wir werden sehen müssen, wie die Bedingungen in Kap Hoorn sind. “

Sie fügt hinzu: „Ich genieße es, gut zu essen und ein bisschen zu kochen, wenn die Bedingungen natürlich gut sind. Wir haben Lichtverhältnisse und segeln unter atemberaubenden Bedingungen, unter dem Mond und mit sehr kurzen Nächten. Ich segle in den Südwesten eines Antizyklons und werde mich darauf einlassen. Daher sollte es viel leichter werden, was bedeutet, dass die vorausfahrenden langsamer werden und die hinterher weiter aufholen, bis auch sie die leichtere Luft bekommen. Ich werde sehen müssen, wie ich darüber verhandle, und es wird nicht zu einfach, weil es sehr leicht sein wird. “

Thomas Ruyant, LinkedOut “Wir kommen schneller voran als ich erwartet hatte, also ist es ziemlich gut. Jetzt bleibt die Situation auf dem Weg in den kommenden Stunden und Tagen unentschlossen. Ich verfolge die Komplexität des Wetters genau und hoffe, dass es keine geben wird Bungee-Jump-Effekt von vorne. Ich drücke die Daumen. Ich bin in einer guten Phase, in der ich noch ein bisschen Wind habe und gute Fortschritte auf dem Kurs mache. Ich habe nach der Verschiebung in der Nähe der Mitte des Hochs gesucht Aber es bewegt sich je nach Modell mehr oder weniger schnell und jedes Mal, wenn wir eine neue Wettervorhersage erhalten, ist es anders. Ich versuche mit dem umzugehen, was ich habe und es ist nicht so einfach, Sie wissen nicht, was Sie erwarten sollen und Was Sie bekommen werden. Es gibt kleine Bereiche, durch die Sie Fortschritte machen können, und dann einige leichtere Flecken um sie herum. Es ist keine perfekt geformte Blase oder ein Hoch. Ich habe etwas mehr Wind als vorhergesagt und bin glücklich. Die Frage ist : “Wird der hohe Druck schnell genug sein, um Yannick zu fangen?”Ich beschloss, nicht mehr in Richtung Süden zu fahren. Ich denke, Charlie (Dalin) und Yannick sollten besser im Süden bleiben: Ich ging, um die rechte Ecke des Zentrums des Antizyklons zu erreichen. Ich habe eher die Schicht als den Druck gewählt, es ist nicht so schlimm.

Wir werden sehen, es ist schwierig, ich freue mich auf die Prognosen, die in zwei Stunden veröffentlicht werden, um meinen Kurs anzupassen. Der Himmel ist ein wenig grau, das Meer ist ziemlich flach, ich habe alle Segel gesetzt und versucht, eine Ferse zu halten, um nicht langsamer zu werden und Fortschritte in Richtung Osten zu machen. Es ist weniger kalt. Dies sind Lichtverhältnisse, die wir für einige Tage haben werden, was nicht unbedingt die besten Bedingungen für unsere Boote sind. Wir haben Rümpfe, die Wasser ziehen, wir haben auch unsere Rechen, die ein bisschen ziehen. Wir werden keine hohen Geschwindigkeiten erreichen! Es ist ein langsamer Vendée Globe trotz unserer schönen Boote, die wissen, wie man schnell fährt. Seit dem Ende des Atlantiks hatten wir Wetterbedingungen, die es uns nicht erlaubt haben, schnell zu fahren, aber es ist ein Rennen, es ist kein Rekord, das ist der Unterschied. Das Spiel ist, wie wir uns am besten positionieren, um vor den anderen anzukommen. Es ist immer besser, wenn es schnelle Zieleinlaufzeiten und Rekordzeiten gibt, aber das wird nicht der Fall sein. Ich habe es nicht eilig, zurück zu kommen, solange es eng ist und die Bars geschlossen sind! “

Dies könnte eine Zeit sein, in der wir sehen, wie die Barriere vor uns herunterfällt und er entkommt, oder wir könnten uns alle neu gruppieren. Was ich hoffe ist, dass Yannick nicht weiterkommt. Er segelt sehr, sehr gut und macht nur wenige Fehler, er weiß, wie man schnell mit seinem Boot fährt, und man kann fühlen, dass er sich wohl fühlt. Er hat Vertrauen in sich selbst, ich wünsche es ihm, aber ich möchte nicht, dass er weiterkommt, obwohl er es verdient hat. Er ist an seiner Stelle und konnte die Gelegenheit einstellen, als Charlie langsamer werden musste. Er wusste, wie er zurückkommen sollte; Er wusste, wie man unsere kleinen Probleme ausnutzt und verwaltet seinen Kurs und die Führung wirklich gut. Zur Zeit macht er einen perfekten Kurs. Ich versuche durchzuhalten, ich werde nicht loslassen, ich bin bereit mich zu stürzen und hoffe, nah dran zu bleiben.