Hares besonderer Ruder Austausch hält Medallia im Rennen

Die britische Skipperin Pip Hare hielt ihre Vendée Globe auf Kurs, als sie gestern Abend ihr beschädigtes Hafenruder auf Medallia ersetzte und die schwierige Operation im Südpazifik etwa 1000 Meilen westlich von Kap Hoorn abschloss. Nachdem die 45-Jährige einen Riss im Schaft ihres Ruders entdeckt hatte, hatte sie keine Alternative, ihre IMOCA 60 zu stoppen, aus dem beschädigten Ruder auszusteigen und das Reserverad bei 20 Knoten Wind und einem großen pazifischen Wellengang zu versenden. Hare hat vielleicht zwei Plätze verloren und ist auf den 17. Platz gefallen, aber die englische Solo-Rennfahrerin, die zum ersten Mal im Südpolarmeer ist, hat ihr Rennen am Leben erhalten und sollte – wenn sie das gleiche Tempo wie heute beibehält – Kap Hoorn erreichen und Befreiung aus dem Süden am Montagnachmittag oder -abend. „Jeder Teil meines Körpers schmerzt. Ich habe blutige Knöchel an jedem Finger, blaue Flecken an meinen Beinen und Muskeln. Ich wusste nicht, dass ich diesen Schmerz hatte, aber JA !!!!! Das neue Ruder ist da und Medallia ist wieder im Spiel. Gestern hatte ich Angst und war besorgt. Die Bedingungen waren alles andere als ideal, ein großer Wellengang und eine Vorhersage für einen leichten Fleck zwischen den Stürmen. Ich habe mit Joff und Paul über das Verfahren gesprochen. Das Hauptanliegen war, das Boot so weit zu verlangsamen, dass das Ruder hineingelangen und das Boot dann auf dem Ruderstock landete und beiden Schaden zufügte. Irgendwann habe ich mich mit einem Drogue aus dem Rücken und unter nackten Stangen in 16 bis 18 Knoten Wind dafür entschieden.

Sie bemerkte heute Morgen: „Ich denke, der gesamte Vorgang dauerte ungefähr anderthalb Stunden, mit vielen Stunden Vorbereitung und Packen vorher und nachher. Mein Herz war die ganze Zeit in meinem Mund. Ich rannte um das Cockpit herum, wickelte Winden, zog Seile und rutschte über den hinteren Teil des Bootes, um Greifseile und Ankerketten zu greifen, zu ziehen, zu handhaben. Sobald ich mich dazu verpflichtet hatte, stand mir nichts mehr im Weg. Es gab einige schwierige Momente und ich musste ein paar Mal mit meinem Boot und dem Meer flehen, aber als dieser neue Ruderbestand endlich durch das Deck schoss und das laute Keuchen, das von mir kam, mit mir zu hören war, war es meilenweit zu hören herum … wenn jemand da gewesen wäre, um es zu hören. ” In einem emotionalen Austausch heute Nachmittag mit dem Schweizer Bernard Stamm, der Medallia vor 20 Jahren als Superbigou baute und mit ihr zwei Solo-Rennen um die Welt gewann, sagte er zu ihr: „Du bist mein Held. Was du getan hast ist unglaublich. Ich hoffe, Sie haben keine Probleme mehr, bevor Sie wieder in Les Sables d’Olonne landen. ” Hare machte an diesem Freitagnachmittag 14,5 bis 15 Knoten mit ungefähr 900 Meilen nach Kap Hoorn.

Und in ihrer Gruppe wird die Ungeduld, Kap Hoorn zu passieren, immer dringlicher für das Rudel, das sich von Alan Roura (jetzt 15.) bis Kojiro Shiraïshi (21.) erstreckt. Nachdem Jérémie Beyou (18.) heute Morgen eine Träne an seinem J2 gefunden hatte, klang er völlig satt: „Seit dem Tasman ist der Wind nicht unter 35 Knoten gefallen, er trägt nur. Vor drei Tagen war es nur Müll, es war super gewalttätig. Es war zwischen 6 und 7 Meter tief und kam von der Seite, die brach, also ging das Boot in einer Welle und plötzlich kam eine brechende Welle von der Seite. Ich wurde ein paar Mal auf die Rückseite des Bootes geworfen. “ Im hinteren Teil dieser Gruppe hat Manu Cousin heute seine eigenen Probleme. Sein Boot machte einen unwillkürlichen Halsen, brach ein Großsegel-Lattenauto, riss das Großsegel knapp über dem 3. Riff und zwang den adoptierten Les Sablais-Rennfahrer, das Hauptschiff fallen zu lassen und allein unter J3 mit niedriger Geschwindigkeit zu segeln, da er wusste, dass dieses kleine Vorsegel ebenfalls zu sehen ist einige Anzeichen von Schwäche. Selbst bei dem relativ langsamen Renntempo – verglichen mit dem 74-Tage-Rekord des Rennens 2016-17 – sind die Lebensmittelvorräte noch nicht und problematisch, selbst wenn einige einen Deep South-Bedarf von etwa 7.000 Kalorien pro Tag haben. “Ich habe genug, um zum zweiten Mal um die Welt zu gehen”, lacht Alexia Barrier. Dies ist nicht der Fall für den zweitplatzierten Thomas Ruyant, der nur 80 Tage lang gegessen hat und sagt, dass ihm das Frühstück und ein paar süße Snacks fehlen werden, wenn er später in diesem Monat Les Sables d’Olonne erreicht. Ruyant ist nur entschlossen, das Beste zu geben, was er kann.

Er ist seit Kap Hoorn auf dem zweitplatzierten Charlie Dalin gut zurückgekommen und hat immer wieder Meilen zurückgenagt, um in einem Abstand von 15 Meilen nebeneinander zu rennen, was immer mehr als ein Rennen bis zur Ziellinie von Figaro Offshore One Design Level aussehen wird Intensität. Wetterdateien sagen jetzt voraus, dass die oberste Gruppe immer kompakter wird. Ruyant muss einen weiteren Mast klettern lassen, um eine Windfahne zu reparieren, die ihn des Windmodus beraubt (sein fünfter Aufstieg). Aber das Match Race mit Apivia, den beiden Verdier-Designs, die noch sieben Meilen voneinander entfernt sind, schließt Ruyants nächsten Mastaufstieg aus. Leader Yannick Bestaven hat noch rund 411 Meilen über Dalin und Ruyant in der Hand, Damien Seguin (Groupe APICIL) liegt mit 51 Meilen Rückstand auf dem vierten Platz.

Einige Statistiken nach 61 Tagen Leader Yannick Bestaven hat 78% der Strecke zurückgelegt, verglichen mit 48% beim zuletzt platzierten Sébastien Destremau Der Skipper, der am häufigsten an der Spitze der offiziellen Rangliste steht, Charlie Dalin (137 Mal), der heute Abend von Yannick Bestaven erreicht wird Von Anfang an haben 10 Führungskräfte die Führung übernommen (in der Reihenfolge der in der Führung verbrachten Zeit): Charlie Dalin, Yannick Bestaven, Alex Thomson, Thomas Ruyant, Jean Le Cam, Maxime Sorel, Jérémie Beyou, Damien Seguin, Louis Burton und Benjamin Dutreux .

Die längste zurückgelegte Strecke seit 24 Stunden seit dem Start: Thomas Ruyant am 21. November 2020 mit 514,3 Meilen (954,3 km) bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 21,6 Knoten. Jetzt steigen mehr als 30 den Mast hinauf, um Reparaturen durchzuführen Tatsächliche Segelstrecken und durchschnittliche Renngeschwindigkeit der Führenden Apivia 22 296,81 nms 15,2 kt LinkedOut 22 286.49nms 15.2kts Maître Coq IV 22 022.01nms 15.0kts Zwischenzeiten der Führungskräfte: Äquator: HUGO BOSS am 18.11.2020 um 13:19 UTC nach 9d 23h 59min Rennen Kap der Guten Hoffnung: Apivia am 30.11.2020 um 11:11 UTC nach 22d 09h 51min Cap Leeuwin: Apivia am 13.12.2020 um 11:25 UTC nach 34d 22h 05min Kap Hoorn: Maître Coq IV am 01/02/2021 um 13:42 UTC nach 55d 00h 22min

