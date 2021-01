Happy Birthday Clarisse Cremer !

Rate this post

Wichtige Punkte: Yannick Bestaven führt um 110 Meilen Ruyant wieder auf Rang drei Clarisse feiert am Point Nemo ihren 31. Geburtstag

Für die Spitzengruppe auf der Vendée Globe ist die Atmosphäre gleichzeitig elektrisierend, stressig und sehr kühl mit 1300 Meilen bis Kap Hoorn, hauptsächlich weil das Rennen bei 55 ° S für die ersten vierzehn Boote intensiv bleibt, aber auch weil sich die Lücken immer weiter komprimieren dahinter, scheint immer Skipper zu bevorzugen, die die Führer jagen. Und das Wetter ist alles andere als einfach, als der Abschluss eines unerbittlichen Vorstoßes über den Pazifik. Unter diesen Bedingungen ist es entscheidend, das richtige Gleichgewicht zu erreichen, sowohl in Bezug auf den physischen Ansatz – das Boot so stark zu trimmen und zu schieben, dass es nicht zu viele Meilen gegen die Opposition verliert – als auch in Bezug auf den mentalen Ansatz – wachsam zu bleiben und die richtigen Entscheidungen zu treffen Zur richtigen Zeit und nicht zu gestresst über die Annäherung an Kap Hoorn, die für alle Top 13 völlig neu sein wird, außer für Boris Herrmann (3x vorher), Jean Le Cam (7x vorher) und Louis Burton (1x vorher). Nach 52 Tagen auf See sind die Solosegler in ihrem Rhythmus im Einklang mit ihren Booten verwurzelt und können dieses kurz- bis mittelfristige Ziel erreichen.

Das Wettermuster, mit dem sich die Verantwortlichen auseinandersetzen müssen, um das dritte der großen Kaps des Vendée Globe-Kurses zu erreichen, sieht kompliziert aus. Sie befinden sich zwischen einem zweiten Niederdrucksystem im Norden, das sich vertiefen soll und starke Winde entlang der Küste Chiles bis zur Spitze Südamerikas und einem engen Korridor leichter, instabiler Winde bietet. Die Spitzenreiter (Yannick Bestaven, Charlie Dalin und Thomas Ruyant) müssen es vermeiden, in 45 Knoten und 7 m hohen Wellen zu hämmern, wenn sie sich dem Horn nähern. Diejenigen, die sie verfolgen, müssen vermeiden, in einem Bereich mit großer Instabilität langsamer zu werden. Je nachdem, wo sie sich befinden, muss jeder Skipper seine Strategie anpassen, um Schäden zu vermeiden und gleichzeitig zu versuchen, keinen Boden zu verlieren. An der Spitze der Flotte beschleunigen Yannick Bestaven, Charlie Dalin und Thomas Ruyant, um vorne zu bleiben, um den NW-Luftstrom und einen regelmäßigeren Wellengang so lange wie möglich zu nutzen. Apivia und LinkedOut haben es geschafft, das Tempo heute zu steigern. Alle drei müssen jedoch ihren Kurs und ihre Geschwindigkeit anpassen, um zu vermeiden, dass sie sich zum schlechtesten Zeitpunkt am schlechtesten Ort befinden, wenn das zweite Niederdrucksystem ihren Weg kreuzt. Kompromisse und Ausgewogenheit zwischen Leistung und Selbsterhaltung sind in jedem Fall die Schlagworte. Dies ist eine Fähigkeit, die Geduld erfordert und versucht, Frustrationsgefühle zu unterdrücken, aber das ist nicht immer einfach.

Der Stress steigt unweigerlich „Wenn diese Bezugspunkte eintreffen, steigt die Vorfreude, und Kap Hoorn ist das größte von allen. Die Tatsache, dass Sie den halben Weg überschritten haben, erhöht den Stress. Aber wenn du wirklich in deinem Rhythmus bist, hast du manchmal das Gefühl, dass du für immer weitermachen kannst, das war bei mir der Fall. Fast jeder Skipper versucht jetzt, aus dem Südpolarmeer herauszukommen. “ Mike Golding sagte in der heutigen englischen Live-Show: „Aber wenn ich mir die Tracking-Daten ansehe, denke ich, dass es sehr stressig ist, mit dieser Eisbarriere immer auf der rechten Seite zu fahren. Es ist wie ein Küstenrennen, bei dem es keine wirkliche Küste gibt. Ich denke, das ist ziemlich stressig und wenn die Segler damit zu kämpfen haben, ist es möglicherweise eine Funktion, sich dagegen zu verklemmen, besonders wenn es in einer Gruppe so eng ist. “ Und obwohl sie bisher frech und zufrieden mit ihrem Rennen aussah, überquerte sie den Antimeridian und gab heute zu, dass der Brite Pip Hare nach Hause ging. Über ihre Strategie sagte sie: „Ich denke wirklich über das Wetter nach und wo ich sein möchte und wie viel Wind ich möchte, um das Boot hart schieben zu können. Es gibt dort ein bisschen schwarze Kunst, sogar das erste Mal im Südpolarmeer, und ich wende Pips Faustregel an, was die GRIB-Dateien sagen und was ich weiß, dass wir bekommen werden. Ich denke, die Sache ist gerade, dass es noch einen halben Weg gibt, es gibt so viel Ozean und am Anfang hatte ich nichts zu verlieren und jetzt habe ich etwas zu verlieren. Es ist jetzt vielleicht etwas stressiger für mich, weil ich so glücklich bin, wie es mir geht und ich das nicht verlieren möchte. Fast zwangsläufig habe ich Koji und Charal hinter mir und sie werden auf mich zurückkommen. Aber ich werde weiter wegstecken und mein Bestes geben. “

31 Jahre alt mitten im Pazifik Clarisse Cremer, die junge Skipperin der Banque Populaire X, feierte heute in der Nähe von Point Nemo ihren 31. Geburtstag – mitten im Nirgendwo. Sie gab zu, immer wieder mit sich selbst verhandeln zu müssen: “Ich versuche immer schnell zu sein und mich selbst zu schützen. Es ist alles eine Geschichte des Kompromisses zwischen Leistung und Kontrolle der Emotionen. Ich lerne mich selbst kennen. Es ist Eine echte Lektion im Leben. “ Als 12. versucht sie zu vermeiden, von Armel Tripon überholt zu werden, dessen schwarz-gelber Sam Maniard-Foiler weiterhin an ihr gewinnt. “Ich habe ein super günstiges Wetter bis Kap Hoorn”, gab Tripon in der französischen Show zu. “Ich werde versuchen, diese Gelegenheit zu nutzen, um an meine Grenzen zu kommen.” Aber du musst drücken. Es gibt immer noch ein sehr hohes Maß an Engagement von allen! Mein Ziel ist es, immer wieder zurück zu kommen, während ich mein Boot rette. Es ist ein Gleichgewicht zu finden, man muss vorsichtig sein. “