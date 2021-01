Glücklich, Super Glücklich Vendee Globe 2020 !

Rate this post

Wichtige Punkte: Charlie Dalin führt und Louis Burton fährt weiter in den Nordwesten,

Nur 260 Meilen zwischen dem Führer und dem neunten platzierten Jean Le Cam

Armel Tripon sollte abends den Äquator überqueren

Boris Herrmann verbindet sich mit dem Yacht Club de Monaco

Die Vendée Globe bleibt weit offen. Eine führende Gruppe von neun Skippern bildet die Avantgarde mit einem leichten Vorteil für zwei Skipper, Charlie Dalin und Louis Burton. Der Skipper von Bureau Vallée 2 setzt seine westlichere Route fort und alle Augen sind auf die Wetterakten gerichtet. Aber auf dem gesamten Weg durch die Flotte, selbst am Tag 72 des Rennens, ist es eine große Befriedigung, immer noch im Rennen zu sein, von den Spitzenreitern bis hin zu Finnlands Ari ‘Super Happy’ Huusela, der dieses Wochenende Kap Hoorn umrunden sollte und schloss die Ausgangstür vom Pazifik hinter sich Depressionen, Stürme, dreistöckige Wellen in Gebäudegröße, sogar die Doldrums, sind nach 72 Tagen zutiefst glücklich. Der Morgen auf der Vendée Globe begann heute um 04:00 Uhr UTC mit der Stimme von Clément Giraud, einem glücklichen Kap Horner seit Sonntag. Der Skipper der Compagnie du Lit / Jiliti sendet positive Botschaften an diejenigen, die ihm vom Land aus folgen: „Wir sind die Glücklichen, wir haben wirklich großes Glück, wir Segler in der Vendée Globe, weil wir nicht über Geld reden! Das Wort “Euro” wurde aus unserem Wortschatz gestrichen … Hier ist “glücklich” das am häufigsten verwendete Wort! “

Und ein paar Stunden später gibt Armel Tripon (L’Occitane en Provence) dieselbe Botschaft wieder: “Glücklich? Ja, das bin ich immer noch. Mehrmals am Tag sage ich mir, dass ich eine unglaubliche Chance habe, dieses Rennen zu fahren, das ich bin Ich habe starke, intensive und fabelhafte Momente. Und ich habe eine tolle Zeit! “So auch Ari Huusela.” Ich habe noch einen Monat bis zum Ziel und ich habe das Gefühl, dass ich darüber hinaus noch einen Monat machen könnte. Ich bin so glücklich hier draußen. In weniger als einer Woche nach Kap Hoorn liebe ich jeden Tag. “

Rankings, ein bewegliches Fest? “Die Situation hat sich seit gestern nicht wirklich geändert”, lächelte Christian Dumard, der Wetterexperte von Vendée Globe. Charlie Dalin (APIVIA) und Louis Burton (Bureau Vallée 2) sind immer noch vorne. Der Skipper, der jetzt in St. Malo lebt, ist etwas weiter nach Westen gezogen. “Seine Strategie ist interessant”, fügte Christian Dumard hinzu. “Als ob das Timing (des eingehenden Tiefs) nicht wie vorhergesagt ist, wird er keinen Spielraum haben, mit dem er spielen kann.” Burton war heute Mittag der Gast in der französischen Vendée Live: „Ich versuche, auf der Tatsache aufzubauen, dass ich schnell aus der Flaute herausgekommen bin, also bleibe ich bei dieser Strategie.“ Armel Le Cléac’h, der Sieger vor vier Jahren, glaubt, dass fünf Segler diesmal die Chance haben, zu gewinnen. Die beiden Spitzenreiter Dalin und Burton sowie Thomas Ruyant, Boris Hermann und Yannick Bestaven. “Wir müssen berücksichtigen, dass die Seeleute müde sind und auch ihre Boote”, fügte er hinzu.

Die Bedeutung der Rangliste Vorsicht vor der Rangliste!

“Je weiter wir vorwärts gehen, desto mehr geben sie ein einseitiges Bild”, fügte Christian Dumard hinzu. Der Kampf zwischen den neun Skippern an der Spitze der Flotte ist so hart umkämpft, dass ihre Position in der Rangliste mit einer Prise Salz eingenommen werden sollte. Die Skipper werden nach ihrer Position eingestuft, basierend auf der verbleibenden Strecke, um bis zum Ziel zu segeln. Es ist jedoch unmöglich, direkt nach Les Sables d’Olonne zu fahren. Der Wetterexperte fügte hinzu, dass die Messung den Längengrad verwendet. Während Damien Seguin heute mittag den zweiten Platz zurückeroberte, ist er in einer viel ungünstigeren Position als Louis Burton, der derzeit Fünfter ist. Tatsächlich ist die Groupe APICIL mehr als 450 Meilen von West nach Ost von APIVIA entfernt, während das Bureau Vallée 2 nur 230 Meilen vom führenden Boot entfernt ist.