Die Führer sind in tropischer Depression Theta Alex Thomson und Jean Le Cam, gefolgt von Nicolas Troussel, nahmen den direktesten Weg Zwischen der Spitze des Rennens, die gegen den Wind fliegt, und dem Rest der Flotte wächst eine zunehmend bedeutende Kluft

Alex Thomson führt die Vendée Globe heute Nachmittag um 26 Seemeilen an, um sich zunächst mit dem schlimmsten Sturm Theta etwa 250 Meilen südlich der Azoren zu befassen. Der britische Skipper brachte HUGO BOSS so nah an die Mitte des Systems heran, wie er es für vernünftig hielt, bevor er heute Nachmittag gegen 13:30 Uhr bei etwa 40 kt Wind und 5 m hoher See einen schwierigen Halse machte, was ihn bei allen außer den Franzosen deutlich zulegen dürfte Veteran Jean Le Cam, der einen ähnlichen Weg nahm. Die Belohnung für das zusätzliche Risiko besteht darin, weniger Meilen zu segeln, als die Rivalen, die ihn verfolgen, bei starkem Nord- und Nordwestwind aus dem Tief geschleudert werden, was ihm, wenn alles gut läuft, bedeutende Meilen bei seinen schnell folierenden Rivalen einbringen sollte.

Thomsons nächster Verfolger ist der 61-jährige Jean Le Cam, dessen Geschichte im Ozeanrennsport bis in die 1980er Jahre zurückreicht. Er gewann dreimal den Solitaire du Figaro und wurde 2004-5 Zweiter in der Vendée Globe. Er segelt ein 2007 gestartetes Boot mit konventionellen geraden Dolchen und führt alle Folien der neuesten Generation außer dem radikal schwarzen HUGO BOSS an. Le Cam liegt mehr als dreißig Kilometer über dem drittplatzierten Nico Troussel auf der CORUM L’Épargne.

„Ich sehe sie hinter mir diese Folien. Aber solange sie da sind, widersetzt sich Opa buchstäblich dem französischen Film von Note 1983! Ich bin 70 Meilen vom Zentrum der Theta-Depression entfernt. Ich bin alleine unter Großsegel und warte darauf zu sehen, was ich tun werde. Ich sage immer, verwechsle nicht Geschwindigkeit und Eile. Hier bin ich ruhig, der Wind steigt allmählich auf, es ist nutzlos für mich, Segel zu haben, die ich in einer halben Stunde nicht brauche. Das ist das Schlimmste, du stellst es auf, du legst es auf, stellst es auf.

Als er heute in der Vendée Globe LIVE-Show nach seiner leidenschaftlichen Öffentlichkeit im typischen Le Cam-Stil gefragt wurde, witzelte er: „Ich bin froh, dass die Leute bei mir sind, weil dies kein einfaches Abenteuer ist. Und hier bin ich. Ich kann nicht nicht glücklich sein! Wenn ich dort nicht glücklich bin, werde ich nie glücklich sein! Also bin ich glücklich. Ich habe heute Morgen ein Cassoulet gegessen. Ich fand, dass das Cassoulet gut zu einer Depression passt. Es geht nicht mit dem hohen Druck, sondern mit der Depression. Dies ist unsere Kultur in der Bretagne. Ansonsten muss ich Bries machen, aber ich werde ein bisschen warten. “

“Dies ist das erste Vorspeise dieser Vendée”, beschrieb Kito de Pavant den Sturm Theta während des Vendée Live-Programms. De Pavant ist ein dreimaliger Vendée Globe-Starter, der noch nicht fertig ist und gerettet werden musste Der Südpolarmeer des Marion Dufresne-Versorgungsschiffs während der letzten Ausgabe. Als er das Tempo und die Leidenschaft seines Freundes und oftmals gegnerischen Le Cam sah, neckte De Pavant: „Vielleicht gibt es noch einen Platz für alte Leute!“

Die Strategien für Theta variieren während der gesamten Flotte. Der Erstbesucher Clarisse Cremer von der Banque Populaire X gab zu, davon ausgeflippt zu sein. Louis Burton sagte heute, er würde auf Nummer sicher gehen und seinen Cursor so einstellen, dass er sich zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit wohl fühlt. Und dann sind diejenigen, die weiter lächeln, wie Kevin Escoffier, damit beschäftigt, mittags bei 30 Knoten Wind weiter nach Westen zu manövrieren. Der PRB-Skipper Escoffier betonte die Notwendigkeit, den Hammer so weit wie möglich gedrückt zu halten, um nicht in einer Situation zurückgelassen zu werden, die nicht so reich ist, dass sie reicher wird, als dass die Armen in einem Vakuum antizyklonaler, sehr leichter Winde zurückgelassen werden.

Etwa 300 Meilen nordöstlich befanden sich Miranda Merron und Didac Costa auf der Strecke, die im leichten Wind und in der öligen See steckten. Getreu der Forderung der Vendée Globe, mindestens eine Sache pro Tag zu reparieren, nutzte Sébastien Simon (ARKEA PAPREC) die Nähe zu den Azoren, um auf den Mast zu klettern, ohne das Problem vollständig zu lösen (beschädigte Windfahnen). . Maxime Sorel hat sich mit Autopilotproblemen befasst. Und Louis Burton verwandelte die Limousine Bureau Vallée 2 in eine „Verbundwerkstatt“, um einen Riss in einem Schott zu reparieren. “Ich bin besorgt, wenn wir das nächste Mal auf schwerer See gegen den Wind fahren”, erklärte er.