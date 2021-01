Vendee Globe – Weniger als 1000 Seemeilen bis zum Ziel !

Der 35-jährige Burton, der bei der letzten Ausgabe der Vendée Globe den siebten Platz belegte, hatte einen Vorsprung von etwas mehr als fünf Seemeilen vor dem Apvia-Skipper Dalin. Als die Führer heute Gybes spalteten, entschied sich Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) als Fünfter als erster für eine nördliche Route, um in die stärkeren Winde eines Niederdrucksystems einzusteigen. Er wird mehr Meilen segeln, könnte aber schneller von Norden nach Les Sables d’Olonne kommen.

Der Deutsche Boris Herrmann, Dritter, fuhr heute Morgen um 1000 Uhr UTC und Burton etwa 90 Minuten später von Dalin, um etwas weiter nach Osten zu segeln, bevor auch er Apivia nach Norden drehte, um schließlich zu seinem bevorzugten Hafenstamm zu gelangen. Zum ersten Mal seit neun Tagen oder länger kann der beständigste Führer des Rennens seine voll funktionsfähige Steuerbordfolie abheben.

Er konzentrierte sich scharf und verdeckte kaum den offensichtlichen zunehmenden Stress, als er versuchte, das beständigste, makelloseste Rennen der aktuellen Top 5 in einen riesigen Rennsieg umzuwandeln. Dalin sagte an diesem Morgen in einem täglichen Videoanruf: „Ich freue mich darauf, in den Hafen zu gelangen Halse für Steuerbordfolie und für einige Geschwindigkeiten, die das wahre Potenzial meines Bootes widerspiegeln. “ In Anbetracht dessen, dass er vielleicht Linien-Ehrungen erhalten könnte, aber von einem der beiden engsten Skipper, die über Zeitkompensationen verfügen, usurpiert wurde, antwortete er, als er gefragt wurde, ob sein Schicksal noch in seinen Händen sei: „Es ist ein bisschen auf das zurückzuführen, was die andere auch. Aber alles was ich kann ist Segeln so gut ich kann und wir werden sehen, wie es endet. Boris ist sehr nah bei mir, aber die Strecke ist immer noch lang, sie ist immer noch offen, aber wenn ich erst einmal im Hafen bin, kann ich wieder schnell sein. “

Die Spannung an Land – die auf dem Wasser noch weiter zunehmen wird – ist umso größer, als es bemerkenswerte Unterschiede in der zeitlichen Abstimmung und der Entwicklung der wichtigsten Wettermerkmale gibt, die von den Hauptmodellen vorhergesagt werden, wie der Experte Christian Dumard heute feststellte: „Das Hauptwetter Modelle, die von den Skippern in diesem Bereich verwendet werden (GFS, EZMW und Arpege), liefern nicht alle die gleichen Ergebnisse.

Es gibt immer noch erhebliche Unsicherheiten für das Ergebnis dieses Rennens. “ Charlie Dalin und der viertplatzierte Thomas Ruyant ändern beide ihre Routen, um den jeweiligen Schaden an ihren Hafenfolien zu berücksichtigen, und andere wählen Optionen und Winkel aus, die am besten für fehlende oder beschädigte Segel geeignet sind.

Die seitliche Trennung zwischen Bestaven und Dalin betrug heute Nachmittag bereits über 500 Meilen. Der Skipper aus La Rochelle, der das Rennen um mehr als 420 Meilen auf dem Südatlantik angeführt hat, wird mehr Meilen segeln, aber bei starkem Wind mehr Zeit schneller verbringen und dennoch eine überraschende Rückkehr auf das Podium bringen, nicht zuletzt, weil er 10 Stunden trägt 15 Minuten Wiedergutmachungszeit.

Dumard fasst zusammen: „Der Wind wird am Morgen des 27. im Golf von Biskaya mit der Passage eines kleinen Kamms nachlassen, und daher ist es immer noch sehr schwierig, Vorhersagen über einen möglichen Gewinner oder sogar eine genaue ETA am Tag von zu treffen der 27. für die ersten Boote. “

Kapitän Courage Damien Seguin, Skipper der Groupe APICIL, hatte sich in den letzten Tagen entschieden, weniger zu kommunizieren und sich mehr auf sein Rennen zu konzentrieren. Der siebte Seguin schaffte es, das Azorenhoch mit einer sehr sauberen, glatten Route zu umgehen, bevor er als einer der ersten nach Norden fuhr. Seine Leistung bei einem relativ ausgefallenen Finot Conq-Design aus dem Jahr 2008, obwohl sorgfältig vorbereitet und optimiert mit Rat und Hilfe von Jean Le Cam und Yoanne Richomme, war geradezu bemerkenswert, eine Mischung aus unglaublichem Antrieb und Arglist.

Der mehrfache paralympische Meister, der ohne linke Hand geboren wurde, hat längst genug getan, um stolz auf seine Leistung zu sein. Er grinste heute Morgen breit und sagte auf einer zwielichtigen Videoverbindung: “Niemand hätte gedacht, dass ein Boot mit einem geraden Dolch in dieser Position sein könnte “. Seguion gab dann bekannt, dass er seit seiner Ankunft im Pazifik keine bestimmten Segel mehr gegen den Wind hatte! “Ich versuche so gut ich kann zurechtzukommen. Es ist einen Monat her, seit es so ist!” Im letzten Sprint ist sein Ziel der sechste oder bessere, nicht zuletzt der Versuch, Itallan Giancarlo Pedote zu übertreffen, der ein foliertes VPLP-Verdier-Design fährt, das beim letzten Rennen in den Händen von Jean Pierre Dick den fünften Platz belegte.

Gute Nachrichten für Pip Leslie Stretch, der CEO von Medallia, Pip Hares Sponsor, sprach heute in der englischen Live-Show und zeigte sich erfreut über das Projekt des englischen Skippers und die Rückkehr seines in den USA ansässigen Silicon Valley-Unternehmens. Als er sich mit dem 18. Hasen verband, kicherte er: “Was kommt als nächstes, Pip? Lass uns bis zum Ende gehen und ein neues Boot kaufen, sollen wir? Lass uns das tun!” Mit ihrem typischen Megawattlächeln antwortete Hare: „Ich habe so viel aus diesem Rennen gelernt. Ich ging immer raus und stellte fest, wo ich war. Dieses Boot zu nehmen und so zu fahren, wie ich es in diesem Rennen getan habe, hat gerade bestätigt, dass ich definitiv 2024 mit einem moderneren Boot zurückkehren und an der Spitze der Flotte stehen möchte.

Es gibt so viel, was ich gelernt habe, es gibt so viel, was ich besser machen könnte. Ich mag die Art und Weise, wie sich die Möglichkeiten immer wieder ergeben. Und jetzt kämpfe ich, weil es geradliniges Segeln ist und meine unmittelbare Konkurrenz alle Foiler sind. Aber wer hätte gedacht, dass ich in 75 Tagen immer noch mit Folienbooten konkurrieren könnte. Jede einzelne Sekunde dieses Rennens war eine großartige Gelegenheit und ich konzentriere mich so sehr auf 2024. Es ist großartig. “

Alexia Barrier näherte sich heute Nachmittag Kap Hoorn, weil es heute Abend früh rund war, aber trotz 40 kt wurde der Sturm vorübergehend beruhigt, während Ari Huusela nur 20 Meilen zurückliegt und ungefähr 90 Minuten später runden sollte. Verfolgen Sie das Ziel 200 Meilen von der Ziellinie entfernt werden die Renn-Tracker alle 30 Minuten und dann alle 5 Minuten ab 60 Meilen von der Kreuzung aktualisiert.

Beachten Sie die Wiedergutmachungszeiten nach dem Überqueren der Ziellinie, wird drei Skippern eine Zeitgutschrift gutgeschrieben. – Boris Herrmann (SeaExplorer – Yachtclub von Monaco): 6 Stunden Wiedergutmachung – Yannick Bestaven (Maître-CoQ): 10 Stunden und 15 Minuten Wiedergutmachung – Jean le Cam (Ja, wir Cam!): 16 Stunden und 15 Minuten Wiedergutmachung