Wichtige Punkte : Bescheidene Geschwindigkeiten für Vendée Globe-Führer Bestaven hält den dritten Platz Stamm spricht von Pip Hares Superbigou

Das führende Duo der Vendée Globe, Charlie Dalin und Thomas Ruyant, befindet sich in einer Zeit ruhigerer Winde, als sie sich von dem großen Sturm im Indischen Ozean erholen, der sie am Dienstagabend mit Böen bis zu 55 Knoten Wind und großer See traf. Der erste Zeitnehmer des Südlichen Ozeans, Dalin, 35, gab heute Morgen zu, dass er das Gefühl hatte, dass er und sein Boot sehr nahe an ihren Grenzen waren und dass er zeitweise die Windfelder seiner Navigationssysteme heruntergedreht hat, da nur das rote Meer auf dem Bildschirm war macht ihn ängstlicher. Aber die Belohnungen für ihre Vorsicht, Fürsorge und Seemannschaft scheinen eine relativ einfache Passage nach Cape Leeuwin zu sein, wo Dalin zwischen Sonntagabend und Montag erwartet. "Ich habe das Gefühl, meine Sporen für den Südlichen Ozean verdient zu haben", gluckste Dalin, der vor diesem Rennen noch nie südlich von Itajai, Brasilien, gefahren war. Das führende Paar seiner von Verdier entworfenen IMOCAs ist an diesem Donnerstagnachmittag 214 Seemeilen voneinander entfernt. Beide machen weniger als 12 Knoten in leichteren Lüften und weniger als 1000 Meilen bis zum zweiten Great Cape des Rennens.

Yannick Bestaven auf Maître CoQ belegt heute Nachmittag den dritten Platz, dessen Geschwindigkeit, Gelassenheit und geschmeidige Strategien Louis Burton, der zehn Meilen hinterher liegt, gewachsen sind. Denken Sie daran, dass Bestaven, Boris Herrmann (SeaExplorer-Yachtclub von Monaco) und Jean Le Cam (Yes We Cam!) Ihre Zeitzuweisung - Wiedergutmachung - für die Zeit und die Entfernung, die sie während und nach ihren Bemühungen um verloren haben, noch nicht zugewiesen haben rette Kevin Escoffier. Mit 47 Jahren verfügt Yannick Bestaven über 20 Jahre Erfahrung im Ozeanrennsport. Er absolvierte seine Ausbildung beim legendären französischen technischen Innovator und Vendée Globe-Rennfahrer Yves Parlier und gewann 1999 mit Ellen MacArthur und Parlier die Tour of Europe-Serie der IMOCA-Klasse auf seinen Aquitaine Innovations, bevor er 2001 einen Mini 650 selbst baute und 2001 überzeugend gewann MiniTransat. In Bezug auf nachhaltige Energiequellen war Bestaven den Gedanken anderer weit voraus, als er die Vendée Globe 2008/09 auf einem Boot startete, das nur erneuerbare Energiequellen verwendete. Leider war er am vierten Renntag in einem großen Biskaya-Sturm am Boden zerstört . Seitdem hat er das Watt & Sea Hydrogenerator-Geschäft aufgebaut. Die wasserbetriebenen Ladesysteme werden derzeit auf 99 Prozent der Vendée Globe-Boote eingesetzt.Das VPLP-Verdier-Boot von Bestaven, das 2014 als Safran für Morgan Lagravière gebaut wurde, schaffte es beim Rennen 2016-17 nicht so weit und zog sich mit Lenkproblemen nach Kapstadt zurück. Die Sponsoren von Geflügelfutter nahmen das Boot früh nach dem letzten Rennen auf und wählten Bestaven als ihren Skipper. Da sie jetzt eine Phase mit ruhigerem Wetter erreichen, und insbesondere in ein paar Wochen in den längeren, rollenden Wellen des Pazifiks, wird es interessant sein zu sehen, wie stark die schnellen Folien der neuen Generation tatsächlich gedrückt werden. Als vor dem Start von mehr als 500 Meilentagen und der Wahrscheinlichkeit, dass Alex Thomsons 24-Stunden-Rekord von 536 Seemeilen im Jahr 2016 sinken würde, gesprochen wurde, haben bisher nur vier Skipper den 500-Meilen-24-Stunden-Tag gebrochen und alle - Ruyant (515,3) nms) Sébastien Simon (508,9) Charlie Dalin (505,5) und Alex Thomson (501,8) waren alle vom 20. bis 21. November. Das Glück hat die Bemühungen des Schweizer Skippers Bernard Stamm, die Vendée Globe zu vervollständigen, nie begünstigt. Er startete viermal und wurde nie mit einer Zielzeit belohnt. Er beendete seine Weltumsegelung in den Jahren 2012-13, wurde jedoch als von außen unterstützt eingestuft, als er wegen technischer Reparaturen auf den Auckland-Inseln angehalten wurde, und wurde disqualifiziert. Mit seinem Ankerzug entschied er sich in der Notsituation, neben einem russischen wissenschaftlichen Vermessungsschiff festzumachen, aber einer der Besatzungsmitglieder half - ohne gefragt zu werden - beim Manöver.