Ein unregelmäßiger und unerbittlicher Pazifik

Wichtige Punkte: Bestavens Vorsprung verdunstet Dalin bei voller Geschwindigkeit unter perfekten Bedingungen Roura, Boissières, Hare als nächstes am Horn

Der Pazifik erweist sich als besonders unerbittlich für die Vendée Globe-Konkurrenten, die immer noch nach Osten in Richtung Kap Hoorn rasen. Es kann einige Stunden dauern, bis das nächste Niederdrucksystem sie auf dem Weg zur Befreiung in Bewegung setzt und die große Linke aus dem Südpolarmeer in die geschützten Gewässer des Atlantiks abbiegt. Der nächste Waggonzug der IMOCA 60s, der derzeit ihre Annäherung an das Horn routet, wird von Alan Roura aus der Schweiz angeführt, dicht gefolgt von Arnaud Boissières und dem Briten Pip Hare. Diese drei Musketiere sollten zwischen Sonntagabend und Montagmittag vergehen.

Roura, 27 Jahre alt, auf dem Weg zu seiner zweiten Vendée Globe Cape Horn-Runde in Folge und Boissières zu seiner vierten, hat heute Meilen gegen Hare gesammelt, da die britische Skipperin nach ihren Ruderproblemen ein wenig konservativ bleibt und ihre Energie für den letzten Stoß spart. Das wird bei starkem Wind auf einem großen Niederdrucksystem sein. Die beiden Folien, La Fabrique of Roura und La Mie Caline-Artisans Artipole, waren heute drei oder vier Knoten schneller als Hares Medallia. Einhundertfünfzig Meilen weiter achtern hatten sowohl Didac Costa, der spanische Skipper von One Planet-One Ocean, als auch Stéphane Le Diraison bei Time For Oceans ihre härteste Zeit des Rennens mit Böen von über 50 kt, wobei der französische Skipper eine anschauliche Beschreibung, wie man in einer riesigen Böe fast flach geschlagen wird.

„Ich glaube, ich habe das Schlimmste mit Winden von 60 Knoten und Wellen mit Tälern von sechs bis acht Metern bekommen. Die Erinnerung daran wird mir ein Leben lang erhalten bleiben. Ich habe das Bild eines Gewitters bei 60 Knoten Wind, Wellen brechen, kein Segel hoch, das Boot auf der Seite in einem Schneesturm, während der Wind im Rig heult und angesichts dieser verrückten Bedingungen ein Gefühl der Ohnmacht zeigt. Es ist verrückt, das Meer zu beobachten, das weiß ist, fast wie Milch und Spray aus allen Winkeln aufschäumen. Es ist einfach unglaublich. Ich bin froh, es erlebt zu haben. Es ist eine ziemliche Erfahrung auf menschlicher Ebene, dies durchgemacht zu haben, insbesondere körperlich, weil es so kalt ist, aber auch auf mentaler und stressiger Ebene ist es äußerst anspruchsvoll. “

Er fährt fort. „Es ist so kalt, du wickelst dich einfach mit allem ein, was du hast, es sind nur vier Grad in der Kabine und dann hörst du die Wellen an Deck brechen oder von einer Welle niedergeschlagen werden und du musst dich in die nassen Klamotten anziehen und mitten in der Nacht ausgehen. Dann müssen Sie einfach nicht darüber nachdenken oder sich selbst in Frage stellen. Deshalb mag ich diesen Ausdruck, dass Sie nur Ihr Gehirn trennen müssen, um sich auf das zu konzentrieren, was getan werden muss. Verlassen Sie die Koje, ziehen Sie sich an und gehen Sie die Liste der Dinge durch, die erledigt werden müssen, und lassen Sie die Analyse für später. “

Durch scharfe Kontraste im Südatlantik vor den Küsten Argentiniens, Uruguays und Südbrasiliens ist es in mehrfacher Hinsicht heiß auf Führer Yannick Bestaven (Maître CoQ IV). Er hat gesehen, wie sein Vorsprung heute Abend von 435 Seemeilen auf 263 geschrumpft ist. Und auf dem zweiten Platz drängt Charlie Dalin Apivia bei nahezu idealen Folienbedingungen, flacher See und 15-17 Knoten Brise sehr stark und macht ständig 23-25kts Durchschnittswerte, um 50 Meilen vor dem drittplatzierten Thomas Ruyant (LinkedOut) zu sein. Dalin sagte heute in der Vendée Globe Live-Show zu Argentiniens dreimaligem Olympiasieger Santi Lange: „Ich habe gute Bedingungen, um schnell zu fahren. Derzeit habe ich 22 bis 23 Knoten Bootsgeschwindigkeit für 15 Knoten Wind. Also bin ich auf der richtigen Folie. Der Seegang wird flacher und ich kann fühlen, wie die Distanz zwischen Yannick und mir schrumpft, also hoffe ich, dass das so lange wie möglich so bleibt. Es wird für mich keine gerade Linie sein, aber hier gibt es eine Chance und ich bin dabei.

Lange, wie Dalin, ein qualifizierter Marinearchitekt, fragte nach der Folierfähigkeit der Boote der neuen Generation im Süden und wie nahe sie den Hoffnungen waren und was sie während des Trainings sahen. Dalin antwortete: „Es hängt viel mit der Windstabilität zusammen. Wenn es ein sehr böiger Tag ist, können Sie nicht so viel Segel tragen, als ob der Wind stabiler wäre. Und auch der Seegang, der Seegang war das größte Problem im Südpolarmeer. In Indien und einem Teil des Pazifiks konnten wir einfach nicht pushen. Der Seegang erlaubte es nicht. Aber gestern war ich noch unter meinen Speedpolaren, weil ich mich in einem 2m Seeweg befand. Und wenn ich Geschwindigkeiten von 30 kt erreicht habe, ist das Zuschlagen zu viel. Der Seegang ist ein solcher Faktor. Offensichtlich drückst du weniger stark als im Training. Sie können nicht die ganze Zeit auf den Laken schneiden, Sie müssen in der Lage sein, das Boot zu verlassen, um zu gehen, wenn Sie schlafen. Sie liegen ein paar Prozent unter dem, was das Boot leisten kann. Seegang und Windstabilität. “

Über die bevorstehenden Windverhältnisse und Strategien schloss Dalin: „Es wird ein komplizierter Tag werden, der sich mit dem hohen Druck befasst, der hinter Thomas und mir herrschen wird, und es wird Übergänge und Passatwinde geben und dieser hohe Druck, der wirklich ist , wirklich kompliziert mit einem großen Gebiet ohne Wind. Es ändert sich ständig in den GRIB-Dateien. Ich sehe, dass es eine schwierige Aufgabe sein wird, aufzuholen. Hoffentlich geht es gut. “ Auf dem neunten Platz hat der Deutsche Boris Herrmann heute Abend den italienischen Skipper Giancarlo Pedote besiegt, und die beiden rannten in Sichtweite. Sechshundertsechzig Meilen hinter Bestaven und 134 Meilen vom fünften entfernt sagte Herrmann: „Ich bin in Sichtweite von Giancarlo. Wir sind durch die stärksten Winde auf dem Tief, hoffe ich, denke ich. Es ist gerade ziemlich hell. Ich bin ein wenig misstrauisch, dass dies nur ein kleiner Scherz sein könnte, um uns in einer halben Stunde niederzuschlagen oder mehr Segel zu setzen. Ich denke, ich könnte vom J3 und zwei Riffen zum J2 hinaufsteigen. Der Seegang war besser als erwartet. Im Allgemeinen war dieses gesamte System schonender als erwartet. Ich habe mich nicht auf das System gefreut, aber am Ende so weit so gut. Jetzt segeln wir ungefähr 12 Stunden lang mit dieser Strömung gegen den Wind und wenden dann weg. Wir haben am Sonntagabend eine große Pause, bevor wir in die Passatwinde eintreten. Ich denke, ich werde meinen Champagner verschieben, bis wir im Passatwind sind. Es gibt immer etwas zu tun und es gibt noch keinen Moment, um Champagner richtig zu schätzen. So weit, ist es gut.