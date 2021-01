Ein Drag Race nach Recife, 6 Boote in 88 Meilen !

„Es ist schwer zu wissen, wie der tatsächliche Zustand jedes Bootes ist. Es ist sicher, dass Sie das beste Paket für die nächsten acht Tage auf Steuerbord haben müssen, das bedeutet, dass eine gute Folie gut funktioniert und ein J2 (Hauptsgenua-Vorsegel) gut funktioniert. Ich denke für Thomas Ruyant wissen wir, dass er es nicht benutzen kann und dann denke ich, dass es für ihn schmerzhaft sein wird. Und für Maître CoQ IV in der Nähe der Führung ist er bereit, gut abzuschneiden, aber mit einer kleinen Folie, aber mit einem guten Gesamtpaket. Und aus dieser Sicht ist Boris mit großen Folien und einem J2 in einer guten Position. Denken Sie daran, dass ein Geschwindigkeitsunterschied von ein oder zwei Knoten über 24 Stunden in diesem Zusammenhang einen großen Gewinn darstellt. “ Und während es zumindest bei Passatwinden zu den Doldrums meistens ein Geschwindigkeitsrennen sein wird, besteht näher an der brasilianischen Küste mehr Potenzial für störende Regenböen und auch leichtere Windstöße, insbesondere nachts und am frühen Morgen.

Dies kann insbesondere in der Nähe von Recife der Fall sein. Aber im Nordatlantik scheint es die potenzielle Belohnung eines Niederdrucksystems für die Führer zu geben, sich in schnelle SW-Winde einzuklinken, die eine Rekordpassage vom Äquator nach Les Sables d’Olonne bieten könnten. Herrman überblickte den Sonnenschein, den leichten Passatwind, die Nähe der Flotte und die Intensität des Rennens bis zum Ziel und lächelte. “Es sind die gleichen Segelbedingungen wie beim Training in Port-La-Forêt. Das Meer ist flach, der Wind schwach, ich habe den Eindruck, in der Bretagne zu sein.”

Er fügte hinzu: „Gestern Abend zeigt mir mein Routing mit dem GFS (amerikanisches Wettermodell), dass wir in 13 Tagen nach Les Sables d’Olonne kommen. Was auch immer es ist, das ist gut für die Moral. “ Laut dem Wetterberater von Vendée Globe, Christian Dumard, scheint es den Nordatlantik zu geben, obwohl es bei diesem Rennen lange Abschnitte des als atypisch geltenden Wetters gegeben hat – nicht zuletzt einen komplizierten Abstieg in die brüllenden 40er Jahre und eine lange Zeit leichten Wetters im Pazifik könnte endlich einen Aufstieg nach Frankreich direkt von den Roadbooks liefern, der NE’ly-Handel wechselt direkt zu einem Niederdrucksystem.

Dumard fasst zusammen: “Wir könnten uns eine lange Steuerbordkurve in den nordöstlichen Passatwinden bis zu den Kanaren ansehen, eine Depression zum Festhalten und einen guten SW-Fluss, um Les Sables d’Olonne zu erreichen.” Es könnte schnell gehen … ” Stéphane Le Diraison, Didac Costa am Kap Hoorn Heute Nachmittag um 1303 Uhr passierte der Skipper von Time for Oceans Kap Hoorn, eine gesegnete Freilassung für einen Skipper, der sich mit einem gebrochenen Mast vom letzten Rennen zurückziehen musste und in der vergangenen Woche vier Tage lang sehr stürmische Bedingungen hatte. So auch für Didac Costa, den katalanischen Feuerwehrmann, der heute Nachmittag um 1602 Uhr UTC auf dem 19. Platz vorbeikam, sein drittes Rennen. Und der japanische Rennfahrer Kojiro Shiraishi sollte heute Abend für seine vierte Runde passen.

Vor ein paar Stunden kam ich an Rio vorbei, und das brachte mich natürlich zurück zu unserer wundervollen Erfahrung vor 4 Jahren mit dem paralympischen französischen Team bei den Rio-Spielen. Es war ein wirklich großartiger Moment, es war super. Es hat meine Erwartungen erfüllt, was ich mir erhofft hatte, welche unterschiedlichen Emotionen ich gefühlt habe, welchen Kampfgeist und welches Engagement erforderlich ist, um es hervorzuheben. Ich genieße es wirklich, obwohl es natürlich nicht immer einfach ist. Sie wissen, dass ich in den paralympischen Formaten des Sports ein Kämpfer war, aber ich stelle fest, dass ich in längeren Segelformaten wie diesem ein ebenso starker Kämpfer bin. Also ja, ich habe mich angepasst, ich liebe es und bin super glücklich, hier zu sein. Damien Seguin, Groupe Alpicil

Es läuft jetzt viel besser, es ist ruhiger, es war 2 Tage lang sehr angespannt, aber jetzt gibt es Sonnenschein, es gibt eine Pause. Aber es fließt immer noch etwas Wasser hinein. Bis ich das Land berühre, bin ich nicht zu 100% außer Gefahr. Ich finde immer noch heraus, wohin ich gehen werde. Im Moment wird es entweder Rio de Janeiro oder Salvador in Bahia sein, je nachdem, welche Route die einfachste ist. Ich habe viele Unterstützungsbotschaften erhalten, nicht nur seit meinem Rücktritt vom Rennen, sondern auch während meines Rennens selbst, viele Ermutigungsbotschaften. Isabelle Joshke, MACSF