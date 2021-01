Dalin führt das vorrückende Rudel an, das 400 Meilen vor der Küste nach genügend Wind sucht, um durch das Phänomen zu segeln, während Bestaven versucht, sich etwa 120 Meilen näher am Ufer gegen den Wind zu stricken. Der Skipper von Apivia hat gesehen, dass seine Gewinne bis zu dem Punkt fortgesetzt wurden, an dem er heute Morgen 98 Meilen hinter Maître Coq war und immer noch 16 Knoten machte, verglichen mit 6,5 für den Anführer.

Die Mauer verläuft ungefähr 400 Meilen vor der Küste und erstreckt sich ungefähr 1800 Meilen nach Osten. Im Moment ist sie ungefähr 350 Meilen breit. Näher an der Küste ist die Brise NNW näher an der Küste, die Bestaven segelt gegen den Wind auf Backbord, und im Hochdrucksystem selbst ist der Wind SSW.

Dalin und die Verfolger werden dies bei leichterem, variablerem SSW-Wind überqueren. Thomas Ruyant ist sehr stark auf Dalins Linie, während Damien Seguin (Groupe APICIL) und Louis Burton (Bureau Vallée 2) weiter vor der Küste – etwa 80 Meilen – weiter zugelegt haben.

„Ich liebe es zu warten und die Rangliste zu sehen. Ich bin total süchtig danach, ich warte auf Updates, wie ein Kind auf den Weihnachtsmann wartet. Ich schaue auf die Flugbahn der Vorgänger, ich versuche zu sehen, wie ich noch mehr aufnehmen kann, und es ist außergewöhnlich: Ich habe so etwas vor vier Jahren nicht genossen! “kicherte Louis Burton heute Morgen. Vor vier Jahren war er sehr allein auf dem Atlantik .

„Ich bin in guter Verfassung: Ich habe meinen Wassermacher gewechselt. Der vorherige gab mir “ekelhaftes” Wasser und ich bekam allmählich körperliche Probleme. es ist jetzt viel besser. Wenn Sie diese atlantischen Gewässer wieder hinauffahren, nachdem Sie an der Antarktis vorbeigefahren sind, haben Sie den Eindruck, in der Bucht von Morbihan zu segeln … was seltsam ist, da Sie diesen Eindruck während des Abstiegs überhaupt nicht haben. Es gibt immer noch viele Unsicherheiten darüber, was wir morgen Abend erleben werden, diese permanente Kaltfront. Es kann gut gehen oder es kann schief gehen. Meine Folien sind in gutem Zustand, und ich habe den Ehrgeiz, langsam weiter zu klettern und zum Eingang der Flaute zu gelangen, um mit der geleisteten Arbeit zufrieden zu sein. “

Wenn Charlie Dalin gestern Abend den größten Gewinn gegenüber Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) erzielte, gewann der Rest der Top 10 zwischen 45 und 60 Meilen auf dem Führenden. Dieser Trend wird sich voraussichtlich den ganzen Tag fortsetzen.

Rund 300 Meilen hinter Maxime Sorel (496,6 Meilen vom Marktführer) , Armel Tripon (L’Occitane en Provence) und Clarisse Crémer (Banque Populaire X) verhandeln , um eine Hochdruckzelle , die Blöcke ihren Weg und sie sind gegen den Wind.

Annäherung an das Kap Horn heute Morgen Arnaud Boissières (La Mie Câline – Artisans Artipôle) , Alan Roura (La Fabrique) , Jérémie Beyou (Charal) und Pip Hare (Medallia) immer noch ziemlich hart Wetter wie haben Jérémie Beyou , der Kap Horn überqueren für die Erklären

Sie zum dritten Mal in vier Jahren: „Ich habe lange gebraucht, um zu meinem ersten zu gelangen. Es war während der letzten Vendée Globe, dann habe ich es beim Volvo Ocean Race erneut gemacht. Und beide Male habe ich den Felsen gesehen. Diesmal wird dies wahrscheinlich nicht der Fall sein: In unserem Norden entsteht eine sekundäre Depression, von der wir uns entfernen werden. Aber es wird mir nicht leid tun, diesen Pazifik zu verlassen, was ein echter Schmerz war “. Die Rückkehr zu scheinbar asphaltierten Straßen sollte am Nachmittag erfolgen.

In der Zwischenzeit hat Isabelle Joschke (MACSF), die wegen ihres Kielproblems aufgegeben hat, weitere 12 Stunden Zeit, um in der Niederdruckzone zu bestehen, bevor sie leichtere Winde erreicht, die es ihr und ihrem Team ermöglichen, die Situation weiter einzuschätzen und einen Plan für die Fahrt zum am besten geeigneten Hafen vorzubereiten .